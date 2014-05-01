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Analiz : Samsung yılın ilk çeyreğinde akıllı telefon pazarında kan kaybetti

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Samsung yılın ilk çeyreğinde akıllı telefon pazarında kan kaybetti

Yılın ilk çeyreği mali tablolarına göre karda bir miktar düşüş yaşayan Samsung, lideri olduğu akıllı telefon pazarında da gerileme yaşamaya başladı.

Strategy Analytics tarafından yapılan son analize göre Samsung geçen yıl aynı döneme göre 1.2 puan düşerek akıllı telefon pazarında yüzde 31.2 pay elde etti. Samsung'un pazar payının düşmesi satışların düşmesi ile alakalı değil. Zira Samsung kendi tarihinde yeni bir rekor kırarak 89 milyon akıllı telefon satmayı başardı.

Akıllı telefon pazarının özellikle düşük maliyetli Çinli modeller tarafından domine edilmesi, devlerin pazar payını da olumsuz etkiliyor. 43.7 milyon ile rekor iPhone satışı yapan Apple da 2 puanlık düşüşle yüzde 15.3 pazar payına gerilemiş durumda. 

Lenovo başta olmak üzere pek çok Çinli üretici yüzde 1 ila yüzde 3 arasında pazar payını artırmayı başardı. Bu artış elbette Samsung ve Apple'ın kan kaybetmesine yol açtı.

Çinli markaların bu yıl akıllı telefon pazarında vites artırması bekleniyor. Huawei, ZTE, Xiaomi gibi üreticiler 80-100 milyon arasında satış hedefi belirlemiş durumda. Bunun anlamı yıl sonuna kadar Apple ve Samsung'un bir miktar daha kayıp yaşayabileceği demek oluyor.  

http://www.phonearena.com/news/Samsung-loses-global-smartphone-market-share-in-the-first-quarter-of-2014_id55636 Yorum Yaz
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ax 5 yıl en beğenilen
Başlığa bak içeriğe bak arkadaş.Hayır bu editör arkadaşı bir kişide uyarmıyor.Her samsung haberinde oluyor bu olay.milleti birbirine sokmak için mi yapıyorsunuz anlamadım ki.

Adamlar çinlilerin istilasına ve artan rekabete rağmen satışlarını arttışmışlar.haberi evir çevir samsungun aleyhine getir sonra gelsin yorumlar...
Başlığa bak içeriğe bak arkadaş.Hayır bu editör arkadaşı bir kişide uyarmıyor.Her samsung haberinde oluyor bu olay.milleti birbirine sokmak için mi yapıyorsunu...
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pixelliumdh90 5 yıl
Çinlilerin yükselişini izlemekteyiz.
Sevindirici haberler.
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Hank Rearden 5 yıl
Apple hic bir zaman batmaz. Samsung camasir makinesi uretiyor diye appledan buyuk diyen saglam diyen saftir. Apple oyle bir firmadir istese de batamaz. Mesela erdemir in istesende batamayacagi gibi.


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McLaren64 5 yıl
Satışlarını arttırmasına rağmen pazar payının düşmesi çok normal. Zira piyasaya artık pek çok yeni üretici girdi. 2 yıl öncesine kadar akıllı telefon dedin mi millet ya İphone'u yada Samsung'u biliyordu. Şimdi LG, HTC, Sony vs çok üretici pazara dahil oldu.
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MegaWolt38 5 yıl
samsung batar inşallah
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Paul Klee 5 yıl
3 ayda bir amiral gemisi çıkarmasınlar. Kullanıcıları da salak yerine koyuyorlar
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Luaz. 5 yıl
Şu adamı hala editör diye sitede tutyorlar ya ona yanıyorum. Yine ekrem71 yine taraflı bir haber
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Psycho40 5 yıl
%1-%2 lik düşüşlerle koca samsung batmaz arkadaşlar
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Blind Man 5 yıl
S5 s4 e göre çok yenilik getirmedi düşüşün sebebi budur ve Çinli markalar pazarda artış gösterdi
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sendomi 5 yıl
birkaç yıl sonra görürüz bakalım bunları,ya telefon satışları çok fazla düşecek yada aşırı bir fiyat indirimine gidecekler ki gitmek zorunda kalacaklar çünkü çok fazla alternatif var ve neredeyse yarı fiyatına alıyorsunuz aynı donanımı
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SteveMeade 5 yıl
Kan kaybından öldüğü günleri görmek dileğiyle :D
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TonyM 5 yıl
Eee Türkiye'de bir türlü goremedik kendilerini. Gittik gene sams tel aldık. Zopo muydu neydi daha onu bile eline alamdi millet. Zaten fiyat da çok düşmüyor bu vergilerle.
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