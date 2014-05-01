Analiz : Samsung yılın ilk çeyreğinde akıllı telefon pazarında kan kaybetti





Yılın ilk çeyreği mali tablolarına göre karda bir miktar düşüş yaşayan Samsung, lideri olduğu akıllı telefon pazarında da gerileme yaşamaya başladı.





Strategy Analytics tarafından yapılan son analize göre Samsung geçen yıl aynı döneme göre 1.2 puan düşerek akıllı telefon pazarında yüzde 31.2 pay elde etti. Samsung'un pazar payının düşmesi satışların düşmesi ile alakalı değil. Zira Samsung kendi tarihinde yeni bir rekor kırarak 89 milyon akıllı telefon satmayı başardı.





Akıllı telefon pazarının özellikle düşük maliyetli Çinli modeller tarafından domine edilmesi, devlerin pazar payını da olumsuz etkiliyor. 43.7 milyon ile rekor iPhone satışı yapan Apple da 2 puanlık düşüşle yüzde 15.3 pazar payına gerilemiş durumda.





Lenovo başta olmak üzere pek çok Çinli üretici yüzde 1 ila yüzde 3 arasında pazar payını artırmayı başardı. Bu artış elbette Samsung ve Apple'ın kan kaybetmesine yol açtı.





Çinli markaların bu yıl akıllı telefon pazarında vites artırması bekleniyor. Huawei, ZTE, Xiaomi gibi üreticiler 80-100 milyon arasında satış hedefi belirlemiş durumda. Bunun anlamı yıl sonuna kadar Apple ve Samsung'un bir miktar daha kayıp yaşayabileceği demek oluyor.

http://www.phonearena.com/news/Samsung-loses-global-smartphone-market-share-in-the-first-quarter-of-2014_id55636