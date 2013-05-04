Analiz : Sohbet uygulamaları SMS'den daha popüler





Günümüzde WhatsApp gibi sohbet uygulamalarının geleneksel SMS hizmetinin yerini aldığı ve operatörlere kayıp yaşattığı bilinen bir gerçek. Yapılan analizlerde bu gerçeğe daha çok dikkat çekiyor.





Financial Times tarafından yapılan bir araştırmaya göre, SMS hizmeti halen kullanıcı sayısı bakımından lider ve bu yıl 120 milyar dolar gelir getirmesi bekleniyor. Sohbet uygulamaları ise gönderilen mesaj sayısı bakımından lider durumda.





Sohbet uygulamalarının bu yıl günlük 41 milyar mesaj sayısını geçmesi bekleniyor. Bu sayı SMS hizmetinin neredeyse iki katı. WhatsApp Twitter'dan daha çok kullanıcı sayısına sahipken, günlük bazda Facebook'tan daha fazla mesaj üretiyor. Uygulama günlük ortalama 18 milyar mesaj görürken, Facebook'ta bu sayı 10 milyar.





Uygulamaların resim veya video göndermesinin ve çok sayıda dili desteklemesinin yanında ücretsiz olması veya çok cüzi ücretler gerektirmesi de önemli bir ekten. Örneğin Japon karakterleri SMS hizmeti tanımadığı için kullanıcıların daha yüksek bir bedel ödemesi gerekiyor ve genelde mail hizmeti kullanılıyor. Bu bakımdan sohbet uygulamalarının yükseliş trendini koruyacağı düşünülüyor.

http://www.phonearena.com/news/Study-says-that-chat-apps-are-more-popular-than-SMS_id42464