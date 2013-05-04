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Analiz : Sohbet uygulamaları SMS'den daha popüler

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Sohbet uygulamaları SMS'den daha popüler

Günümüzde WhatsApp gibi sohbet uygulamalarının geleneksel SMS hizmetinin yerini aldığı ve operatörlere kayıp yaşattığı bilinen bir gerçek. Yapılan analizlerde bu gerçeğe daha çok dikkat çekiyor.

Financial Times tarafından yapılan bir araştırmaya göre, SMS hizmeti halen kullanıcı sayısı bakımından lider ve bu yıl 120 milyar dolar gelir getirmesi bekleniyor. Sohbet uygulamaları ise gönderilen mesaj sayısı bakımından lider durumda.

Sohbet uygulamalarının bu yıl günlük 41 milyar mesaj sayısını geçmesi bekleniyor. Bu sayı SMS hizmetinin neredeyse iki katı. WhatsApp Twitter'dan daha çok kullanıcı sayısına sahipken, günlük bazda Facebook'tan daha fazla mesaj üretiyor. Uygulama günlük ortalama 18 milyar mesaj görürken, Facebook'ta bu sayı 10 milyar. 

Uygulamaların resim veya video göndermesinin ve çok sayıda dili desteklemesinin yanında ücretsiz olması veya çok cüzi ücretler gerektirmesi de önemli bir ekten. Örneğin Japon karakterleri SMS hizmeti tanımadığı için kullanıcıların daha yüksek bir bedel ödemesi gerekiyor ve genelde mail hizmeti kullanılıyor. Bu bakımdan sohbet uygulamalarının yükseliş trendini koruyacağı düşünülüyor. 

http://www.phonearena.com/news/Study-says-that-chat-apps-are-more-popular-than-SMS_id42464 Yorum Yaz
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besttrr 6 yıl en beğenilen
Bir sms için 45 kuruş alırlarsa böyle olur tabi. Kendileri ettiler kendileri buluyolar, herkes 10 lira verip 10000 sms zart zurt almak zorunda değil. adam akıllı makul fiyat yapsalardı insanlar bu kadar yönelmezdi watzapa carta curta... 2 ay hindistanda cep telefonu kullandım 1 sms için ödediğim miktar 3 kuruştu, yurtdışına mesaj attıgım zaman ise sadece 15 kuruş. Konuşmanın dakikası 4-5 kuruşa denk geliyordu. Bizim 3 kafadar resmen anlaşmışlar, rekabet kurumuda resmen göz yumuyor. vereceksin bunlara milyar dolar cezalar o zaman görecekler günlerini. çok doluyum bu konuda :D
Bir sms için 45 kuruş alırlarsa böyle olur tabi. Kendileri ettiler kendileri buluyolar, herkes 10 lira verip 10000 sms zart zurt almak zorunda değil. adam akıll...
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Fx_57,5 6 yıl
Salona
SMS ucuz olsa bile size yavaş gelmiyor mu?

ama daha güvenilir geliyor bana.bazen internet bağlantısına bağlı veya uygulamaya bağlı gecikmeler yaşanabiliyor smste öyle sıkıntı yok.
tabiki daha yavaş ama sms ile aynı şey değil zaten.sms in tadı başka
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Albatrosa 6 yıl
Hediye olarak aldığım Iphoneda sms kullanmak zorundayım zira WhatsApp'a para ödemem gerekiyor ve bu mümkün değil acaba whatsapp ın ücretsiz olduğu bi zaman olur mu acaba?
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Salona 6 yıl
SMS ucuz olsa bile size yavaş gelmiyor mu?
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onurair 6 yıl
Financial Times araştırma yapacağına bana sorsaydı cok bilinen bi durum bu :D
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kpln04 6 yıl
en son 2010 yılında sms paketi almıştım :P
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cevapveren62 6 yıl
Yakında bu uygulamalardan devlet vergi alacağa benziyor.Hatlardan yaptıkları gibi...Ondan sonra devlet ne yenilikler yaptı.O kadar vergi alıyorlar az bile yapıyorlar.
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armanatilgan 6 yıl
besttrr
Bir sms için 45 kuruş alırlarsa böyle olur tabi. Kendileri ettiler kendileri buluyolar, herkes 10 lira verip 10000 sms zart zurt almak zorunda değil. adam akıllı makul fiyat yapsalardı insanlar bu kadar yönelmezdi watzapa carta curta... 2 ay hindistanda cep telefonu kullandım 1 sms için ödediğim miktar 3 kuruştu, yurtdışına mesaj attıgım zaman ise sadece 15 kuruş. Konuşmanın dakikası 4-5 kuruşa denk geliyordu. Bizim 3 kafadar resmen anlaşmışlar, rekabet kurumuda resmen göz yumuyor. vereceksin bunlara milyar dolar cezalar o zaman görecekler günlerini. çok doluyum bu konuda :D

Zaten fiyatları BTK belirliyor. Gerçi belirlemesede fark eden bir şey yok millet alışmış kazıklanmaya. Birde operatörünü savunan dangalaklar yok mu. Hey Allahım. Elektrikten kaçak kullanım bedeli kesiyorlar kim dilekçe verdi. Sadece %1lik bilinçli kısım. İyi uykular Türkiye!
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oray 6 yıl
Cunku bedava...
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K.can.tas 6 yıl
Normaldir
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kasim33 6 yıl
whatsapp dunyadaki en mukemmel uygulama
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besttrr 6 yıl en beğenilen
Bir sms için 45 kuruş alırlarsa böyle olur tabi. Kendileri ettiler kendileri buluyolar, herkes 10 lira verip 10000 sms zart zurt almak zorunda değil. adam akıllı makul fiyat yapsalardı insanlar bu kadar yönelmezdi watzapa carta curta... 2 ay hindistanda cep telefonu kullandım 1 sms için ödediğim miktar 3 kuruştu, yurtdışına mesaj attıgım zaman ise sadece 15 kuruş. Konuşmanın dakikası 4-5 kuruşa denk geliyordu. Bizim 3 kafadar resmen anlaşmışlar, rekabet kurumuda resmen göz yumuyor. vereceksin bunlara milyar dolar cezalar o zaman görecekler günlerini. çok doluyum bu konuda :D
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