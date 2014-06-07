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Analiz : Sony sekiz yıl sonra konsol satışlarında zirvede

4 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Sony sekiz yıl sonra konsol satışlarında zirvede

PlayStation 4 ile birlikte konsol pazarında yeniden yükselişe geçen Sony, henüz mali tablolara bunu yansıtamasa da istatistiklerde oldukça başarılı bir grafik çiziyor.

Yapılan son analize göre Sony, PS4 satışlarının da etkisiyle Mart ayında biten mali yıl sonunda 18.7 milyon adet oyun konsolu satışı gerçekleştirdi. PS Vita'nın düşüş yaşamasına rağmen elde edilen bu rakam ile sekiz yıl sonra Sony konsol satışlarının zirvesine oturdu. 

Listenin ikinci sırasında ise Nintendo yer alıyor. Geçen yılın birincisi Nintendo, son mali yıl içerisinde 16.31 milyon adet konsol satışı gerçekleştirerek ikinci sıraya geriledi. Firmanın beklentilerin altında kalan Wii U satışlarının bunda etkisi büyük.

Listenin üçüncü sırasında ise Microsoft yer alıyor. PS4'ten yaklaşık 2 milyon daha az satış yapan Xbox One yine de tablolara olumlu yansıdı ve Microsoft yüzde 16 artışla 11.6 milyon adet konsol sattı. Analizde Sony'nin yıl bitimine kadar birinciliği garantilediği ifade ediliyor. 

http://www.afp.com/en/news/sony-back-top-console-sales-after-eight-years Yorum Yaz
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Xtrud 4 yıl darkdiva
darkdiva

Sony'nin başarılı olduğu tek dal bence. Hak ediyor da bu dalda

Sony Pictures,Sony Music,Sony professionel,Sony Pictures Television,Sony Medicaldan haberin yok sanırım
darkdivaSony'nin başarılı olduğu tek dal bence. Hak ediyor da bu daldaSony Pictures,Sony Music,Sony professionel,Sony P...
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S A M C R O 4 yıl
Bu kadar da olmaz. Resmen yanlış bilgi veriyorsunuz. Haberi yazmadan önce vgchartz'a bakmak zor mu geldi? Ps4 xBone'a fark attı fark...
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die.Rache 4 yıl
PS4'ten yaklaşık 2 milyon daha az satış yapan Xbox One


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




PS4'ten yaklaşık 2 milyon daha az satış yapan Xbox One
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abdulmusavvir 4 yıl
Satış rakamı bilgisini eleştirenlerden biri benim, mali yılın ne olduğunu ve yeni bitmediğini de biliyorum, o dönemin analizini yapan haberleri de daha mali yıl bitmemiş ama sonuçlar belliyken okudum, bu haberde mali yıl bitmiş ve yeni gelişmelerle o mali yılın çürümüş olan analizlerini veren haber oluyor anlaşılan. Sorun yok, çürük haber.
Düpedüz algı haberi.

İngilizcede fundamental diye bir tabir var, temel asıl aslolan derler. Kimse günceli varken filanca ay, dönem, yıl vs nin rakamını keyfi vermez, vereni de düzeltirler günceli budur, temel burda derler. İlla filanca günün rakamını vermek isteyen de şu anki durumu da verir. Bu konularda haber yazanlar için tartışılıyorsa o habere haber denmez, siteyi vurursunuz. Kaçıncı vukuat bu ben anlamıyorumki bu kadar açıktan bu işler nasıl olabiliyor.
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stradivardi 4 yıl
Donanımhaber nedense mesajımı silmiş BU nasıl bir iş kullanıcılara laf söylerken eitörlerde zıvanadan çıkmış artık Herkes işine geldiği gibi hareket ediyor belli ki İMparatorluk olarak kullanılan bir yerde benim böyle saçma forumlarda ya da sitelerde işim olmaz malesef
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DH Misafiri 4 yıl
PS4 8 milyonu devirdi daha iyi grafikli multiplatformlar excler derken her hafta xbone'u katlıyor. wii u'da 6.3 milyon civarında ve mario kart'ın çıkışı ile xbone'u geçiyor. Xbox 1'i doom 3 bile kurtaramamıştı, kardeşi Xbox one daha zor bir durumda resmen acıların konsolu oldu -_-
Sony kozlarını oynamadan büyük başarı elde etti. Birde The Last of Us 1-2, God of War, Uncharted, Gran Turismo gibi oyunlar çıkınca neler olur.
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Drive_Club 4 yıl
Amma ağlıyor herkes . İlk defa konsol aldıkları belli . Her konsol ilk yılında kıtlık yaşar gayet normaldir. 2015 ile beraber paranız yetişmeyecek oyun almaya merak etmeyin
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PsychicPower 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

PS4 8 milyonu devirdi daha iyi grafikli multiplatformlar excler derken her hafta xbone'u katlıyor. wii u'da 6.3 milyon civarında ve mario kart'ın çıkışı ile xbone'u geçiyor. Xbox 1'i doom 3 bile kurtaramamıştı, kardeşi Xbox one daha zor bir durumda resmen acıların konsolu oldu -_-

Sony kozlarını oynamadan büyük başarı elde etti. Birde The Last of Us 1-2, God of War, Uncharted, Gran Turismo gibi oyunlar çıkınca neler olur.

Kardeş, çok talihsiz bir zamanda çok talihsiz bir yorum olmuş. Tüm PS4 kullanıcılarına geçmiş olsun. Biraz daha bekleyecekler artık. Bu E3 Sony, Microsoftun yanına bile yaklaşamıyor.
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DH Misafiri 4 yıl
Sony bu başarıyı hakediyor, oyun sektörüne böyle PS2 gibi kan lazımdı. PS4 muhteşem excleri satışları ile bu nesli hertürlü götürür. Naughty Dog, Rockstar, Polyphony Digital, Quantic Dream gibi firmaların da sahneye çıkışı ile muhteşem bir nesil olacak. Eski nesilde çok daha ağır eleştiriler oluyordu zaman geçtikçe taşlar iyice yerine oturur.
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alp0007 4 yıl
Ne oyun konsolu ne de torrent oyun severim. ??
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darkest earth 4 yıl
Xbox'ın hala bir çok ülkede satışta olmadığı düşünülürse gayet iyi rakammış.
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tuna günendi 4 yıl
ilk ler daima iyidir
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abdulmusavvir 4 yıl
Emülasyonu ihtiyaç tetikler, bunu bekleyenler varsa hayal kırıklığı yaşarlar, artık oyunlar daha fazla platforma çıkıyor ve peşinden kitleler sürükleyecek düzenlemelerde oyunlar üretilmiyor. Dolayısıyla emülasyonun anlamı da kalmıyor, hangi oyun için hangi cihazı neye emule edilmesini bekleriz?
Emulasyonda şu an Androidçiler mesaideler ve PS2'yi yeni hallettiler, sırada bir emu çıkacaksa da android için çıkabilir, windows için değil.
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evo_4 4 yıl
Pc oyuncularının hazımsızlığı gün geçtikçe artıyor. Ne çok çekemeyen varmış konsolları.
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addidas_85 4 yıl evo_4
evo_4
Pc oyuncularının hazımsızlığı gün geçtikçe artıyor. Ne çok çekemeyen varmış konsolları.


Adamların bir ekran kartı için verdiği paraya biz bütün hepsini alıyoruz bırak da olsun biraz hazımsızlık

Son olarak emulator bekleyen arkadaşlara sözüm; siz önce 256mb ramli ps3ü o süper pcleriniz ile emule ettirin de ondan sonra ps4e laf atın
Gelmiş şuraya bilmiş bilmiş konuşuyorsunuz
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Akasha_Ether 4 yıl
3 yıla kalmaz emülatörü çıkar yeninesil konsolların. pc ile aynı mimariye sahipler.
bana kalırsa yeni neslin ömrü önceki nesil kadar uzun olamayacak.
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