Analiz : Sony sekiz yıl sonra konsol satışlarında zirvede





PlayStation 4 ile birlikte konsol pazarında yeniden yükselişe geçen Sony, henüz mali tablolara bunu yansıtamasa da istatistiklerde oldukça başarılı bir grafik çiziyor.





Yapılan son analize göre Sony, PS4 satışlarının da etkisiyle Mart ayında biten mali yıl sonunda 18.7 milyon adet oyun konsolu satışı gerçekleştirdi. PS Vita'nın düşüş yaşamasına rağmen elde edilen bu rakam ile sekiz yıl sonra Sony konsol satışlarının zirvesine oturdu.





Listenin ikinci sırasında ise Nintendo yer alıyor. Geçen yılın birincisi Nintendo, son mali yıl içerisinde 16.31 milyon adet konsol satışı gerçekleştirerek ikinci sıraya geriledi. Firmanın beklentilerin altında kalan Wii U satışlarının bunda etkisi büyük.





Listenin üçüncü sırasında ise Microsoft yer alıyor. PS4'ten yaklaşık 2 milyon daha az satış yapan Xbox One yine de tablolara olumlu yansıdı ve Microsoft yüzde 16 artışla 11.6 milyon adet konsol sattı. Analizde Sony'nin yıl bitimine kadar birinciliği garantilediği ifade ediliyor.

http://www.afp.com/en/news/sony-back-top-console-sales-after-eight-years