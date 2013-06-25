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Analiz : Telefon ve tablet satışları bu yıl 2 milyarı geçecek

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Telefon ve tablet satışları bu yıl 2 milyarı geçecek

90'lı yılların başında yaygın olarak kullanılmaya başlayan mobil cihazlar bugün günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası ve çok önemli bir sektör haline geldi. Yapılan analizler mobil cihaz satışlarının hız kesmeden yükselmeye devam edeceğini gösteriyor.

Gartner tarafından yapılan araştırmaya göre bu yıl tablet ve cep telefonları birlikte 2 milyar dolayında bir sevkiyata imza atacak. PC ve dizüstü modelleri ise yaklaşık 320 milyon dolayında kalacak. Kategoriye göre PC ve dizüstü modelleri 305 milyon, ultra taşınabilir dizüstüler 20 milyon, tabletler 200 milyon, cep telefonları ise 1.8 milyar sevkiyat rakamına sahip olacak.

İşletim sistemlerinin sevkiyat rakamlarına göre ise Android 866 milyon, Windows 339 milyon, iOS/OS X ise 296 milyon düzeyinde olacak.

Gelecek yıl ise tabletler ve cep telefonları hariç küçük yüzdelerde düşüş öngörülüyor. PC ve dizüstü modelleri 289 milyon, ultra taşınabilir dizüstüler 39 milyon, tabletler 276 milyon, cep telefonları ise 1.9 milyar dolayında sevkiyat yapacak.

İşletim sistemi olarak Android 1 milyar, Windows 378 milyon, iOS/OS X ise 354 milyon sevkiyat rakamına sahip olacak. Burada firmaların itici gücü mobil cihazlar durumunda.

Tablet sektöründe yazılımın ön plana çıkması ve maliyetlerin ucuzlaması, tabletlerin evlerimizde beklenenden daha fazla kalacağını gösteriyor. Ayrıca tüketicilerin tablet ve ultra taşınabilir dizüstü modelleri arasında kararsız kaldıkları da dile getiriliyor.

http://www.phonearena.com/news/Gartner-mobile-phone-and-tablet-shipments-to-exceed-2-billion-units-combined-in-2013_id44434#2- Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Fenomenon 5 yıl
" 90'lı yılların başında yaygın olarak kullanılmaya başlayan mobil cihazlar" bu hangi 90lı yılların başında acaba. benm bildiğim 90lı yıllarda telefon çok pahalı ve lükstü. ama 1997-1998 90lı yılların başı oluyorsa o ayrı mesele :-) ayrıca bence tablet pcyi çok rahat katlayacak çünkü pclerin ömrü yine var ama tabletler 1 sene sonra eskiyor
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Bamya Avcisi 5 yıl
Vay be ne kadar tüketim meraklısı olmuş insanlar al bir telefon 2-3 sene kullan işte ne bu iştah?
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carter 5 yıl
İnanılmaz bir rakam. İlerleyen yıllarda her akıllı telefon alan yanında bir de tablete bakacak gibi gözüküyor.
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orientem 5 yıl
yıl da 20-30 telefon değiştiriyo heralde yabancılar
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