Analiz : Telefon ve tablet satışları bu yıl 2 milyarı geçecek





90'lı yılların başında yaygın olarak kullanılmaya başlayan mobil cihazlar bugün günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası ve çok önemli bir sektör haline geldi. Yapılan analizler mobil cihaz satışlarının hız kesmeden yükselmeye devam edeceğini gösteriyor.





Gartner tarafından yapılan araştırmaya göre bu yıl tablet ve cep telefonları birlikte 2 milyar dolayında bir sevkiyata imza atacak. PC ve dizüstü modelleri ise yaklaşık 320 milyon dolayında kalacak. Kategoriye göre PC ve dizüstü modelleri 305 milyon, ultra taşınabilir dizüstüler 20 milyon, tabletler 200 milyon, cep telefonları ise 1.8 milyar sevkiyat rakamına sahip olacak.





İşletim sistemlerinin sevkiyat rakamlarına göre ise Android 866 milyon, Windows 339 milyon, iOS/OS X ise 296 milyon düzeyinde olacak.





Gelecek yıl ise tabletler ve cep telefonları hariç küçük yüzdelerde düşüş öngörülüyor. PC ve dizüstü modelleri 289 milyon, ultra taşınabilir dizüstüler 39 milyon, tabletler 276 milyon, cep telefonları ise 1.9 milyar dolayında sevkiyat yapacak.





İşletim sistemi olarak Android 1 milyar, Windows 378 milyon, iOS/OS X ise 354 milyon sevkiyat rakamına sahip olacak. Burada firmaların itici gücü mobil cihazlar durumunda.





Tablet sektöründe yazılımın ön plana çıkması ve maliyetlerin ucuzlaması, tabletlerin evlerimizde beklenenden daha fazla kalacağını gösteriyor. Ayrıca tüketicilerin tablet ve ultra taşınabilir dizüstü modelleri arasında kararsız kaldıkları da dile getiriliyor.

http://www.phonearena.com/news/Gartner-mobile-phone-and-tablet-shipments-to-exceed-2-billion-units-combined-in-2013_id44434#2-