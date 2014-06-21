Analiz : iOS 7 Aktivasyon Kilidi ile iOS cihaz hırsızlıkları azaldı





Mobil cihazların geçmişe göre daha kolay kaybolabilir veya çalınabilir duruma gelmesi, üreticilerin de farklı çözümler geliştirmesine neden oluyor. Cihazı uzaktan erişime kapama veya kökten silme gibi işlevler yerine getiren bu çözümler işe yarıyor gibi görünüyor.





Elde edilen bilgilere göre iOS cihazlarında iOS 7 ile birlikte gelen Aktivasyon Kilidi, cihaz hırsızlıklarında önemli bir azalmaya sebep oldu. Yılın ilk 5 ayında San Fransisco'da iPhone hırsızlıkları yüzde 38 oranında, New York şehrinde yüzde 19, Londra şehrinde ise yüzde 24 oranında azalma gösterdi.





ABD'de ticari hayata ilk sunulan mobil kilitleme çözümü kabul edilen Aktivasyon Kilidi diğer üreticilere de örnek oluyor. Samsung, Galaxy Note 3 ve Galaxy S5 için Reactivation Lock kilidini kullanıma sundu.





Ancak henüz pek çok amiral gemi modelinde bu tür bir çözüm yer almıyor ve bu cihazlar çok kolay bir şekilde hırsızlık olaylarına konu oluyor. Yılın ilk 5 ayında Samsung gibi firmaların popüler akıllı telefonlarında hırsızlık oranı yüzde 40 oranında artmış durumda.





Android tarafında şimdilik bu tür çözümlerin sayısı azken, Google'ın yeni sürümde benzer bir teknolojisi kullanıma sunmasıyla kilitleme çözümlerinin ilgi göreceği düşünülüyor.

http://appleinsider.com/articles/14/06/20/police-say-ios-7-activation-lock-is-significantly-reducing-thefts-of-apple-products