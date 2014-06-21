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Analiz : iOS 7 Aktivasyon Kilidi ile iOS cihaz hırsızlıkları azaldı

4 yıl
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : iOS 7 Aktivasyon Kilidi ile iOS cihaz hırsızlıkları azaldı

Mobil cihazların geçmişe göre daha kolay kaybolabilir veya çalınabilir duruma gelmesi, üreticilerin de farklı çözümler geliştirmesine neden oluyor. Cihazı uzaktan erişime kapama veya kökten silme gibi işlevler yerine getiren bu çözümler işe yarıyor gibi görünüyor.

Elde edilen bilgilere göre iOS cihazlarında iOS 7 ile birlikte gelen Aktivasyon Kilidi, cihaz hırsızlıklarında önemli bir azalmaya sebep oldu. Yılın ilk 5 ayında San Fransisco'da iPhone hırsızlıkları yüzde 38 oranında, New York şehrinde yüzde 19, Londra şehrinde ise yüzde 24 oranında azalma gösterdi. 

ABD'de ticari hayata ilk sunulan mobil kilitleme çözümü kabul edilen Aktivasyon Kilidi diğer üreticilere de örnek oluyor. Samsung, Galaxy Note 3 ve Galaxy S5 için Reactivation Lock kilidini kullanıma sundu.

Ancak henüz pek çok amiral gemi modelinde bu tür bir çözüm yer almıyor ve bu cihazlar çok kolay bir şekilde hırsızlık olaylarına konu oluyor. Yılın ilk 5 ayında Samsung gibi firmaların popüler akıllı telefonlarında hırsızlık oranı yüzde 40 oranında artmış durumda.

Android tarafında şimdilik bu tür çözümlerin sayısı azken, Google'ın yeni sürümde benzer bir teknolojisi kullanıma sunmasıyla kilitleme çözümlerinin ilgi göreceği düşünülüyor.  

http://appleinsider.com/articles/14/06/20/police-say-ios-7-activation-lock-is-significantly-reducing-thefts-of-apple-products Yorum Yaz
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Sterilmikrop 4 yıl en beğenilen kymelria
bu kadar gözü kapalı cahil olmuyalım arkadaşlar teknoloji kullanıyorsak herşeye eşit devranmak lazım. Hem android hem ios sunduğu imkanlarla hemen hemen aynı giden sistemler sadece önce keşfedip sunmak var ios bu durumu önce sunmuş avantaj sağlamış yakında andorid işletim sisteminede gelir.

Ben ios hemde android kullanıyorum iki cihazında birbirinin eksik yanlarını tamamlıyorum ne ios'u kötülerim nede android'i kötülerim
bu kadar gözü kapalı cahil olmuyalım arkadaşlar teknoloji kullanıyorsak herşeye eşit devranmak lazım. Hem android hem ios sunduğu imkanlarla hemen hemen...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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bjktrkl 4 yıl
sosyohaber.net/...
inceleyin derim sosyohber.net
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matmuhendisi 4 yıl
Basit ama yararli seyler sonucta
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Kasık biti 4 yıl
iPhone'umu bul bi işe yaramıyor ki ?


benim mi yanlışım var . varsa düzeltin





iPhone'umu bul ve konum açık mesela..


telefonu nerde kaybettiğimizi bilmiyoruz - mekan vs.


adam eline alır almaz Konum'u şifresiz olarak kapatabiliyor..

iş bitti ne anladım ben bu sistemden.




iPhone'umu bul şifreyle kapatılabilirken

Konum şifresiz kapatılabiliyor.


konum kapatınca bulunmuyor harita üzerinden. cihaz denedim site üzerinden
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kymelria 4 yıl
galaxy S4 e 1100 imeisi attılar gözümün önünde. androide öyle bir koruma gelse ne olur. adam imeiyi basar geçer. hwy yavrum androiddin
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Sterilmikrop 4 yıl kymelria
bu kadar gözü kapalı cahil olmuyalım arkadaşlar teknoloji kullanıyorsak herşeye eşit devranmak lazım. Hem android hem ios sunduğu imkanlarla hemen hemen aynı giden sistemler sadece önce keşfedip sunmak var ios bu durumu önce sunmuş avantaj sağlamış yakında andorid işletim sisteminede gelir.

Ben ios hemde android kullanıyorum iki cihazında birbirinin eksik yanlarını tamamlıyorum ne ios'u kötülerim nede android'i kötülerim
1 Yanıt Yanıtla +8
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Neyinkafasi 4 yıl
Android cihazlarda güvenlik kısmında android cihaz yöneticisi var onu etkinleştirir deniz gmail hesabınızdan cihazı sıfırlayabilir, kilitleyebilirsiniz.
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Şeker Hapı 4 yıl
iOS'teki gerçekten iyi siz unutursanız kendiniz apple ile iletişime geçip fatura vs. fax çekiyorsunuz anca öyle açılıyor sistemi iyi kurmuşlar ama android gibi açık kaynak bir sistemde bunun olabilmesi imkansız bana göre.
Samsung'un knox'undan falan bahsediyorsanız da bunun çözümü var direk işlemci üzerinde etki gösteren yazılımlar mevcut azıcık İngilizceniz varsa xdadevelopers da biraz araştırın görelim bakalım güvenliği recovery den de downloaddan da kilitlense fayda etmiyor maalesef bunun sebebi de kullanıcıya tam erişim verilmesi anakart işlemci her yerde erişimi olan bir hırsız sizin koyduğunuz kilidi de aşar knox'u da aşar işlemci üzerine imei de yazar sayaçları sıfırlayıp cihaza hiç dokunulmamış gibi bile gösterir.
bu arada eksi verecekler hiç çekinmesin abansın tuşa hatta başka hesapları varsa onlarla da girip eksi versinler :)
Bir daha android mi çok zor, kişiselleştirilebilirlikmiş peh yazı tipini, ikonları değiştirip kendini geliştirici edasında tanıtanlar bana komik geliyor rom atmak hatta uğraşıp kendiniz kullanmak için çeşitli romlardan karma rom yapmak nereye kadar bıktım açıkçası istediğiniz şey işletim sistemine bir kaç özellik katmaksa bunu jailbreak ile de yapabiliyorsunuz kullandığımız şey telefon arkadaşlar bu arada evet android kullanıcısıyım note 2 cihazımda DN3 v5.2 üzerinde kendi özelleştirmelerim mevcut + agni kernel kullanıyorum ilk çıktığından beri bu cihazı kullanıyorum ancak yeni iphone çerçeveler daralmış ekran 4.5 inch e çıkmış ve su geçirmezlik özelliği de kazanarak gelirse bir sonraki cihazım kesinlikle apple olacaktır bunun sebebi de android'in kötü olması falan değil diğer geliştiricilerin her zaman ios'e öncelik verip android'i geri plana atması...
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nepasvior 4 yıl Şeker Hapı
Archimert

iOS'teki gerçekten iyi siz unutursanız kendiniz apple ile iletişime geçip fatura vs. fax çekiyorsunuz anca öyle açılıyor sistemi iyi kurmuşlar ama android gibi açık kaynak bir sistemde bunun olabilmesi imkansız bana göre.
Samsung'un knox'undan falan bahsediyorsanız da bunun çözümü var direk işlemci üzerinde etki gösteren yazılımlar mevcut azıcık İngilizceniz varsa xdadevelopers da biraz araştırın görelim bakalım güvenliği recovery den de downloaddan da kilitlense fayda etmiyor maalesef bunun sebebi de kullanıcıya tam erişim verilmesi anakart işlemci her yerde erişimi olan bir hırsız sizin koyduğunuz kilidi de aşar knox'u da aşar işlemci üzerine imei de yazar sayaçları sıfırlayıp cihaza hiç dokunulmamış gibi bile gösterir.
bu arada eksi verecekler hiç çekinmesin abansın tuşa hatta başka hesapları varsa onlarla da girip eksi versinler :)
Bir daha android mi çok zor, kişiselleştirilebilirlikmiş peh yazı tipini, ikonları değiştirip kendini geliştirici edasında tanıtanlar bana komik geliyor rom atmak hatta uğraşıp kendiniz kullanmak için çeşitli romlardan karma rom yapmak nereye kadar bıktım açıkçası istediğiniz şey işletim sistemine bir kaç özellik katmaksa bunu jailbreak ile de yapabiliyorsunuz kullandığımız şey telefon arkadaşlar bu arada evet android kullanıcısıyım note 2 cihazımda DN3 v5.2 üzerinde kendi özelleştirmelerim mevcut + agni kernel kullanıyorum ilk çıktığından beri bu cihazı kullanıyorum ancak yeni iphone çerçeveler daralmış ekran 4.5 inch e çıkmış ve su geçirmezlik özelliği de kazanarak gelirse bir sonraki cihazım kesinlikle apple olacaktır bunun sebebi de android'in kötü olması falan değil diğer geliştiricilerin her zaman ios'e öncelik verip android'i geri plana atması...


Apple ın bu yaptığı başka ülkelerdeki kullanıcılar için iyi bir şey olabilir elbette, ama maalesef işler Türkiye de ters işliyor. Hiçbir yeni nesil apple telefona imei atamıyorsunuz, kendinize ait eski bir telefonun imeisini atmak istemeniz durumunda apple hizmetlerinden vazgeçmek ve cihazda yonga değişimi yapmak zorundasınız. Örneğim yurtdışından babama aldığım iphone un imeisini değiştirmek ve yine bana ait eski bir telefonun imeisini attırmak için fiziki müdahale yaptırmak durumunda kaldım ve hiçbir apple hizmetini kullanamayan çok kısıtlı bir alet haline geldi telefon, aynı cihaz dışarıda yarı fiyatınayken burdan alıp da buradaki telefon simsarlarını ve geçenden 5 geçmeyenden 10 akçe alan devleti zengin etmek gibi bir gaflete düşemezdim. Babam da illa iphone istiyordu, sonuç böyle oldu.
Ha sorun apple da mı bizim devlette mi derseniz kesinlikle 2.cisi, ama bu durum birçok insanın android tercih etmesine sebep oluyor, ki telefon çalındığında polise gidip son sinyal verdiği yerden buldurma yakalatma ihtimali de var olduğundan Türkiye de tercih sebebi olacağını zannetmiyorum, ki telefonunu çaldıran adama bizim burda karısını başkasına kaptıran adam gözüyle bakıldığından insanların en değerli varlıkları haline gelen telefonu kolay kolay çaldırmadıklarını çok dikkat ettiklerini biliyoruz, zaten akıllı telefon kullanan nüfusun en az yarısı ki ben de dahilim buna telefonu 1 dk olsun elinden bırakmayan 30 sn de bir saate bakmak için kullanan insanlar, tuvalete banyoya bile telefonla giriyoruz, bir de uzun vadeli planlı düşünme genlerimizde olmadığından yarı fiyatına bir android alıp çalınırsa 2.sini almak tek seferde 2 kat para vermekten daha kolay geliyor, o yüzden bu güvenlik meselesinin apple için bizim ülkemizde bir artı getireceğini hiç sanmıyorum
Zaten bizim insanımız yasakları sevmez, kurallara uymaz delmek ister, şahsen apple kullanmak daha kolay ve daha işlevsel gelse bile, getirdiği kısıtlamalar ki çoğu benim yararıma olan şeyler olsa bile bunlar rahatsız ettiği için android kullanıyorum, daha yorucu uğraştırıcı ama androidle daha mutlu hissediyorum. Nasılki uçağa binerken x-ray den geçmek aslında bizim yararımıza bir uygulama olsa da tepki gösteriyoruz geçmek istemiyoruz, kimlik kontrolüne karşı çıkıyoruz, sonra da kızıp otobüse biniyoruz, muavine 20 TL sıkıştırıp muavin koltuğunda şöförle muhabbetle seyahati tercih ediyoruz, bu da aynı mantık. Halbuki uçak çok daha hızlı ve kolay. Buna benziyor. Tabii apple tasarımcıları türk olmadığı için onlara saçma gereksiz geliyor bu eleştiriler ancak Türkiye'de durum bu, istediğimiz şey olmadığında sana ne benim güvenliğimden zaten bi telefona sahip çıkamıyorsam hırsıza helal hoş olsun sen ne karışıyorsun diyiveriyoruz, genlerimizde kültürümüzde var bu
Apple ı güvenlik konusunda daha başarılı bulsam da özgür hissetmediğim için şahsen çalınırsa çalınsın deyip android kullanıyorum, çünkü bu cihazlar artık bildiğin bilgisayar ve türkiyede bilgisayar kültürü de formatlama istenen işletim sistemini internetten indirip kurma üzerine, apple ancak üst seviyede iyi eğitimli geliri iyi insanları ya da bilgisayardan çok az anlayan insanları kendine çekiyor. Orta sınıf resmen androidin elinde
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Firaristt 4 yıl
Samsung hesabı kullanılarak cihazın konum Bilgileri, verileri belirlenebiliyor ve silinebiliyordu zaten. Ama Android 'te bir wipe işlemine baktığı için ne kadar etkili tartışılır. iOS için güzel bir gelişme. Güvenlik açısından Android' ten daha iyi bir çözüm sunmuşlar
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Quattro 4 yıl Firaristt
Firaristt

Samsung hesabı kullanılarak cihazın konum Bilgileri, verileri belirlenebiliyor ve silinebiliyordu zaten. Ama Android 'te bir wipe işlemine baktığı için ne kadar etkili tartışılır. iOS için güzel bir gelişme. Güvenlik açısından Android' ten daha iyi bir çözüm sunmuşlar

Samsung'un yeni cihazlarında da buna benzer bir engel var. Samsung hesabı ve parolası olmadan kullanmaya izin vermiyor.
Aktif edilince wipe yapmaya çalışsanız da yazılım atsanız da engel oluyor.
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Recharged 4 yıl
Umarım buna bir çözüm bulunur.
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