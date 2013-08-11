Analiz : İkinci çeyrekte akıllı telefon pazarında Android ve Windows Phone rekor büyüme kaydetti





Akıllı telefon pazarında Android işletim sisteminin önlenemeyen yükselişi sürerken, pazarın neredeyse yüzde 93'ü Google ve Apple hakimiyeti altında. Microsoft, BlackBerry gibi firmalar ise şimdilik üçüncülük pozisyonu için mücadele halinde.





IDC tarafından yapılan yılın ikinci çeyreği pazar analizine göre, Android ve Windows Phone pazar payını en çok artıran iki işletim sistemi oldu. Android işletim sistemi ikinci çeyrekte 187 milyon akıllı telefon sevkiyatı ile yüzde 79.3 paya ulaşırken, yıl bazında yüzde 73.5 artış sözkonusu.





Windows Phone ise 8.7 milyon adet akıllı telefon sevkiyatı ile pazar payını yüzde 3.7'ye yükseltirken, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 77.6 artış kaydetti. Windows Phone platformunun sahip olduğu rakamlar oldukça düşük olduğu için küçük bir artış büyük yüzdeler olarak yansıyor.





Pazarın ikincilik koltuğunu kimselere kaptırmaya Apple, yılın ikinci çeyreğinde 31.2 milyon iPhone sevkiyatı ile yüzde 13.7 pazar payı elde etti. Ancak geçen yıl aynı döneme göre yüzde 20 civarında düşüş kaydetti.

http://www.phonearena.com/news/IDC-Android-Windows-Phone-see-robust-growth-iOS-plateaus-BlackBerry-and-others-flailing_id46161