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Analiz : İkinci çeyrekte akıllı telefon pazarında Android ve Windows Phone rekor büyüme kaydetti

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : İkinci çeyrekte akıllı telefon pazarında Android ve Windows Phone rekor büyüme kaydetti

Akıllı telefon pazarında Android işletim sisteminin önlenemeyen yükselişi sürerken, pazarın neredeyse yüzde 93'ü Google ve Apple hakimiyeti altında. Microsoft, BlackBerry gibi firmalar ise şimdilik üçüncülük pozisyonu için mücadele halinde.

IDC tarafından yapılan yılın ikinci çeyreği pazar analizine göre, Android ve Windows Phone pazar payını en çok artıran iki işletim sistemi oldu. Android işletim sistemi ikinci çeyrekte 187 milyon akıllı telefon sevkiyatı ile yüzde 79.3 paya ulaşırken, yıl bazında yüzde 73.5 artış sözkonusu. 

Windows Phone ise 8.7 milyon adet akıllı telefon sevkiyatı ile pazar payını yüzde 3.7'ye yükseltirken, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 77.6 artış kaydetti. Windows Phone platformunun sahip olduğu rakamlar oldukça düşük olduğu için küçük bir artış büyük yüzdeler olarak yansıyor.

Pazarın ikincilik koltuğunu kimselere kaptırmaya Apple, yılın ikinci çeyreğinde 31.2 milyon iPhone sevkiyatı ile yüzde 13.7 pazar payı elde etti. Ancak geçen yıl aynı döneme göre yüzde 20 civarında düşüş kaydetti.  

http://www.phonearena.com/news/IDC-Android-Windows-Phone-see-robust-growth-iOS-plateaus-BlackBerry-and-others-flailing_id46161 Yorum Yaz
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abrenax 5 yıl en beğenilen
Wp8 geliştirildikçe pazar payının artacağını düşünüyorum. Çünkü en ucuz telefonlarında bile çok hızlı ve stabil çalışıyor.
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Nokia Specialist 5 yıl
Android emulatordur çöptür,

Windows Phone yazılımdır, candır.
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DubSteq 5 yıl
hollowman_
Orijinalden alıntı: TurboCore Android emulatordur çöptür, Windows Phone yazılımdır, candır.
yuh. basitten basit bir arayüz. işlevsiz telefon defteri. albenisiz uygulama menüsü, en önemlisi çeşitlikten uzak marketi ile windows phone android gibi komplike, kişiselleştirmede sınır tanımayan bir işletim sisteminden üstün ha.

Adam haklı WP direkt olarak bir yazılım ve bu yüzden Android'den hızlıdır. Uygulama marketi yavaşta olsa gelişiyor(Nokia'ya bıraksalardı şuan İos ile yarışırdı WP). Basitten bir arayüz demişsin ama zaten insanların aradığı basitlik ve sadelik değil mi ?
hollowman_Orijinalden alıntı: TurboCore Android emulatordur çöptür, Windows Phone yazılımdır, candır.yuh. basitten basit bir arayüz. ...
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cosica 5 yıl
sonuç olarak birinci Apple bu durumda. Çünkü Android dediğimizde onlarca markanın gene onlarca modelinden bahsediyoruz. Apple dediğimizde ise sadece bir markaya ait tek bir modelden bahsediyoruz.
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LadyLola 5 yıl
Windows Phone 4 ever
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okan_cehapelioglu 5 yıl
android 2 telefon kullandım kasılmaları hakkatten cok an sıkıyor ama androidin ucsuz bucaksız dünyası insanı cezbediyor buay lumia 920 alıp wp2ye geccem ama androidden korkulur 5.0 ile neler geleceği belli değil
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hollowman_ 5 yıl okan_cehapelioglu
morpheus_1905

android 2 telefon kullandım kasılmaları hakkatten cok an sıkıyor ama androidin ucsuz bucaksız dünyası insanı cezbediyor buay lumia 920 alıp wp2ye geccem ama androidden korkulur 5.0 ile neler geleceği belli değil

512 ram li telefonlar kasıyordu. şu an 2 gb ram olan telefonlar çok rahat çalışıyor. ne kasma ne lag vs
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THESTER 5 yıl
injection
wp %3.7 mi ?
haberi yapan arkadaşa kaynağını iyice araştırmasını öneririm kendisini keklemişler anlaşılan. wp %10 seviyesinde. çamur at izi kalsın tarzı haber yapıyorsunuz da bu kadar palavra iyi değil.

son rakamlara göre %3.9
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Master_Evil 5 yıl
wp bundan sonra duraklamaya girer nokianın kameraları olmasa kimse yüzüne bakmaz
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midd 5 yıl
WP'a yazılım geliştiriyorum. Önümde 2 seçenek var. Birincisi ücretli bir uygulama ikincisi reklam alarak çıkarılacak bir uygulama.
Microsoft Türkiyede reklamı desteklemiyor. Yani PubCenter Türkiyeye ödeme yapmıyor. Bu durumda ücretli uygulamalarıda Türkiyede satmak çok zor olduğundan yine Androide dönmem gerekiyor.
Eski bir iPhone kullanıcısı olarak, wp'ye geçtiğimde oldukça çok sorun yaşadım. Şimdi yavaş yavaş alışıyorum. 8.1 güncellemesi çıktığında ise piyasada ilerleyeceğini ve satış oranlarını artıracağını düşünüyorum. Bu durumda Android ile arasında oldukça sıkı bir rekabet doğacaktır. İzleyip göreceğiz.
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gcb1903 5 yıl
187 milyon ve 8.7 milyon. çok korktum şimdi wp aldı başını gidiyor. Arkadaşlar insanlar yeni şeylere yönelmez. Zaten öyle olmasa Samsung ve iphone çılgınlığı olmaz. Sony, Lg, Htc Samsung ve iphone'dan iyi ürün yapsada insanlar almaz çünkü etraflarında Samsung ve iphone var. O yüzden ne kadar beğensemde wp asla büyüyüp android ve ios rakip olamaz.
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Elder Wand 5 yıl
Apple'ın tek telefonla bu seviyelerde olması normal ki fena pazar payları da yok,eskisine göre ufak çapta düşüşte olabilirler tabii ama yeni ürünler gelecek bir kıpırdanma olabilir.
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JohnnyCash 5 yıl
windows phone market gelişiyor uygulama yönünde bence sıkıntı yok ancak telefonu sırf oyun için alan insanlar çok fazla oyun çeşitliliği oldukça daha hızlı büyüyecek çok seri çok stabil android gibi çöp değildir
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DubSteq 5 yıl
hollowman_
Orijinalden alıntı: TurboCore Android emulatordur çöptür, Windows Phone yazılımdır, candır.
yuh. basitten basit bir arayüz. işlevsiz telefon defteri. albenisiz uygulama menüsü, en önemlisi çeşitlikten uzak marketi ile windows phone android gibi komplike, kişiselleştirmede sınır tanımayan bir işletim sisteminden üstün ha.

Adam haklı WP direkt olarak bir yazılım ve bu yüzden Android'den hızlıdır. Uygulama marketi yavaşta olsa gelişiyor(Nokia'ya bıraksalardı şuan İos ile yarışırdı WP). Basitten bir arayüz demişsin ama zaten insanların aradığı basitlik ve sadelik değil mi ?
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ilkerinanç 5 yıl
la wp u aşağılıyorsun falan demiş bazıları.adam ne yapsın wp o kadar satabildiyse?hem rekor büyüme demiş haberde.bir de linux tabanlı bir sistem ile yapabileceklerinin sınırı yokken çöp möp neyin muhabbetidir o da ayrı muamma... bari telefonu rahat bıraksın şu mikrosoft.
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hollowman_ 5 yıl
TurboCore
Android emulatordur çöptür, Windows Phone yazılımdır, candır.

yuh. basitten basit bir arayüz. işlevsiz telefon defteri. albenisiz uygulama menüsü, en önemlisi çeşitlikten uzak marketi ile windows phone android gibi komplike, kişiselleştirmede sınır tanımayan bir işletim sisteminden üstün ha.
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Great.Wave 5 yıl hollowman_
hollowman_

TurboCore



Android emulatordur çöptür, Windows Phone yazılımdır, candır.




yuh. basitten basit bir arayüz. işlevsiz telefon defteri. albenisiz uygulama menüsü, en önemlisi çeşitlikten uzak marketi ile windows phone android gibi komplike, kişiselleştirmede sınır tanımayan bir işletim sisteminden üstün ha.

Hiç Windows Phone kullandın mı?Sen o kasan Androidi kullanmaya devam et.2 Gb Ram bile yetmiyor hala neresini beğeniyorsunuz Android in anlamıyorum.
1 Yanıt Yanıtla +3
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Nokia Specialist 5 yıl
Android emulatordur çöptür,

Windows Phone yazılımdır, candır.
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darkaura 5 yıl
Apple gercekden kaliteli urun yapiyor ama sadece cok dar bir segmente hitap ediyor. Bu yuzden kisa vadede ayni paylarda devam eder diyorum. Wp icinde ilerde androidle piyasanin buyuk pastasi icin yarisir diyordum ama hic o isigi gostermiyor. Microsoft o kadar kisitli bir platform olusturduki yeniliklere cok gec cevap veriyor hep bir adim geride.
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IG 5 yıl
Fanboylar her zamanki gibi çok tatlı.
Fanboy youmları gelmeye devam pls.
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