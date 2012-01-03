Analizlere göre Internet Explorer liderliğini koruyor Chrome yükselişte

İnternet erişiminin olmazsa olmazları arasında yer alan tarayıcılar kullanıcı sayısının da artışıyla son dönemlerde müthiş bir rekabete girmiş durumda. 2011 yılını geride bıraktığımız bu günlerde iki farklı analiz firmasının raporları internette yayınlandı.





StatCounter ve Net Applications firmalarının yaptığı son analizler arada küçük farklar da olsa tarayıcı rekabetindeki son durumu net bir şekilde ortaya koyuyor.





StatCounter'a göre yüzde 39 ile Internet Explorer liderliğini devam ettiriyor. Ardından gelen Chrome tarayıcısının pazar payı yüzde 27. Daha ikinciliğe oynayan Firefox ise yüzde 25'de kalmış durumda. İki tarayıcı yazılımı daha önce yüzde 0.5'lik bir farkla sıralanırken artık farkın yüzde 2 oranına yükseldiği görülüyor. Safari yüzde 6, Opera yüzde 2 oranında pay sahibi.





Net Applications'a göre ise Internet Explorer yüzde 52 ile lider. Bir yılda yüzde 10'dan yüzde 19'a yükselen Chrome üçüncü iken, Firefox yüzde 22 ile ikinci sırada bulunuyor.





Tablolar biraz farklı olsa da Chrome tarayıcısının yükselişine devam ettiği net bir şekilde ortaya çıkıyor. 2011 yılı başladığında Internet Explorer yüzde 46 paya sahipken, Firefox yüzde 30, Chrome ise yüzde 10 civarındaydı.





Sürüm bazında Chrome 15'in liderliğe oturması genel sıralamadaki artışı büyük oranda etkiliyor. Internet Explorer'ın 9. sürümü de genel sıralamaya katkı yapan diğer bir faktör. 2012 yılında Chrome'un Internet Explorer ile arasındaki farkı büyük ölçüde kapatacağı tahmin ediliyor.