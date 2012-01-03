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Analizlere göre Internet Explorer liderliğini koruyor Chrome yükselişte

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Tarayıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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İnternet erişiminin olmazsa olmazları arasında yer alan tarayıcılar kullanıcı sayısının da artışıyla son dönemlerde müthiş bir rekabete girmiş durumda. 2011 yılını geride bıraktığımız bu günlerde iki farklı analiz firmasının raporları internette yayınlandı.

StatCounter ve Net Applications firmalarının yaptığı son analizler arada küçük farklar da olsa tarayıcı rekabetindeki son durumu net bir şekilde ortaya koyuyor.

StatCounter'a göre yüzde 39 ile Internet Explorer liderliğini devam ettiriyor. Ardından gelen Chrome tarayıcısının pazar payı yüzde 27. Daha ikinciliğe oynayan Firefox ise yüzde 25'de kalmış durumda. İki tarayıcı yazılımı daha önce yüzde 0.5'lik bir farkla sıralanırken artık farkın yüzde 2 oranına yükseldiği görülüyor. Safari yüzde 6, Opera yüzde 2 oranında pay sahibi.

Net Applications'a göre ise Internet Explorer yüzde 52 ile lider. Bir yılda yüzde 10'dan yüzde 19'a yükselen Chrome üçüncü iken, Firefox yüzde 22 ile ikinci sırada bulunuyor.

Tablolar biraz farklı olsa da Chrome tarayıcısının yükselişine devam ettiği net bir şekilde ortaya çıkıyor. 2011 yılı başladığında Internet Explorer yüzde 46 paya sahipken, Firefox yüzde 30, Chrome ise yüzde 10 civarındaydı. 

Sürüm bazında Chrome 15'in liderliğe oturması genel sıralamadaki artışı büyük oranda etkiliyor. Internet Explorer'ın 9. sürümü de genel sıralamaya katkı yapan diğer bir faktör. 2012 yılında Chrome'un Internet Explorer ile arasındaki farkı büyük ölçüde kapatacağı tahmin ediliyor.

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ahmetsaid_ak 7 yıl en beğenilen
Firefox çok güzel,eklenti çeşidi fazla.Ama donuyor.
Opera çok sade ve kullanıcı dostu,ferah ve yardımcı.
O zaman ben niye Chrome kullanıyorum??
Çünkü diğerleri kasıyorrrrrrrrrrrrrrrrr!!!!!!!!
Firefox çok güzel,eklenti çeşidi fazla.Ama donuyor.Opera çok sade ve kullanıcı dostu,ferah ve yardımcı.O zaman ben niye Chrome kullanıyorum??Çünkü...
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DH Misafiri 7 yıl
Ya bi gidin ya şakamısınız?Buna Kadir inanır bile inanmaz...
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DH Misafiri 7 yıl
chrome her türlü en iyisi tavsiye ederim........
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Whisper911 7 yıl
chrome türkiye reklamı var lan adamlar daha ne yapsın :D
gerçekten chrome çok akıcı ve kasmıyor makineyi. . belki diğerleri gibi özellikleri yok ama tipik bir google ürünü sade, kullanışlı, ve KASMIYOR.
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xetfoo 7 yıl
IE'ı bilgisayarımda tutmamın tek nedeni ican football'ı ordan daha hızlı açabilmemdir
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venomvenom 7 yıl
Hic bir browser activex veya birsey kurmadan senin windows una ulasip oyle kisayol falan bulamaz. Orada bir yanlislik var
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sertacarslan 7 yıl venomvenom
venomvenom

Hic bir browser activex veya birsey kurmadan senin windows una ulasip oyle kisayol falan bulamaz. Orada bir yanlislik var

Deneyebilecek bir tanıdığınız varsa denemesini rica edin, ya da internette aratın, göreceksiniz.
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hattoriy 7 yıl
akıllı kullanıcı kesinlikle operayı tercih eder,resmi dairelerde ie kullanıldığı için web üzerinden yapılacak işlemlerde ie kullanma zorunluluğu var ne yazık ki,neredeyse bütün tarayıcıları kullandım ,ilk terchim opera ondan sonra crome diyorum diğerleri tırışka,bu arada safarinin son sürümüde görsel açıdan çok güzel olmuş
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SystemApps 7 yıl
Firefox herdaim daha kullaşlı ve hızlı...
Ama google chromenin de dil çevrimi hoşuma gidiyor.Kısacası hepsi lazım..
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Recharged 7 yıl
Firefox ve Chrome varken Internet Explorer kullanan muhtemelen diğerlerinden haberi olmadığı,pc'yi sadece facebook ve google için kullanan tiplerdir.
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SeKSandDoRT 7 yıl
Portable Firefox kullaniyorum, cok mutluyum, eski surumude halen guncellenmektedir, 3.6.25 versiyonu suan en guncelidir, harddiskte istediginiz yere kurun, dilerseniz hizli bir USB niz varsa ordan calissin, hayatta kasmaz, downloads.sourceforge.net/...
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Technotronic 7 yıl
2 gün önce i.e yi bilgisayardan kaldırıp sildim , görmeye bile tahammül edemiyorum
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sertacarslan 7 yıl
Dün farkettiğim bir konu :))

Bir arkadaşımın yaşadığı bir problem için benden yardım istemesiyle yaptığım kısa bir araştırma sonucunda buldum :)

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sitesine girip işe başlama bildirgesi vermeye çalışıldığında şöyle birşey oluyor;

Masaüstünde, ya da taskbar'da ya da başlat menüsünde Chrome kısayolu varsa sitedeki gönder butonu çalışmıyor. Chrome kısayollarını geri dönüşüm kutusuna taşırsanız (dikkat:programı kaldırmanıza gerek yok) buton çalışmaya başlıyor. Yetkililere sorduğunuzda Chrome ile çalışmaz, İE yükleyin diyorlar.

Belli ki sitenin kaynak kodu chrome kısayolu falan arıyor, varsa buton çalışmıyor.

Rezillik diz boyu, Microsoft yolsuzluğu devletten ihale alan firmalara kadar girmiş!

Microsoft bu tarayıcı pazarını manipule etmek için daha kimlere ne rüşvetler verecek acaba :))

Hiçbir zaman İE kullanmayacağım, kullandığım ya da elimin deydiği tüm bilgisayarlardan İE'yi kaldıracağım ve yerine Chrome ya da başka bir alternatifini kuracağım...
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Tarayıcılar, internet explorer ve
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