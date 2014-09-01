AnandTech'in kurucusu Apple'a transfer oldu





Yaklaşık 17 yıldır anakart ve PC bileşenleri yanında mobil cihaz bileşenlerini de uzun uzadıya masaya yatırarak teknoloji dünyasını bilgilendiren AnandTech sitesinin kurucusu Anand Lal Shimpi yeni bir pozisyon için görevinden ayrıldığını açıkladı.





Anand sadece editörlük değil SSD gibi pek çok bileşen ile ilgili sorunları çözmek için teknoloji devlerine de danışmanlık yapmaktaydı. Anand bundan sonra Apple bünyesinde görev yapmaya başlayacak ve cihaz mühendisliği konusundaki zorlukların üstesinden gelmeye çalışacak.





AnandTech'in akıllı telefonlar konusunda uzmanlaşan editörü Brian Klug da yıl başlarında Apple'a geçmişti. Anand sitenin Apple'a gönderdiği ikinci editör oldu. Bu iki editörün özellikle iPhone veya iWatch gibi cihazların mobil işlemcileri üzerinde yoğunlaşacağı belirtiliyor. Site ortaya çıkan editöryal açığı kapatmak için bu yıl işe alım yapacağını açıkladı.

http://recode.net/2014/08/31/veteran-tech-journalist-anand-shimpi-headed-to-apple/