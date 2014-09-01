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AnandTech'in kurucusu Apple'a transfer oldu

4 yıl
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7
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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AnandTech'in kurucusu Apple'a transfer oldu

Yaklaşık 17 yıldır anakart ve PC bileşenleri yanında mobil cihaz bileşenlerini de uzun uzadıya masaya yatırarak teknoloji dünyasını bilgilendiren AnandTech sitesinin kurucusu Anand Lal Shimpi yeni bir pozisyon için görevinden ayrıldığını açıkladı.

Anand sadece editörlük değil SSD gibi pek çok bileşen ile ilgili sorunları çözmek için teknoloji devlerine de danışmanlık yapmaktaydı. Anand bundan sonra Apple bünyesinde görev yapmaya başlayacak ve cihaz mühendisliği konusundaki zorlukların üstesinden gelmeye çalışacak.

AnandTech'in akıllı telefonlar konusunda uzmanlaşan editörü Brian Klug da yıl başlarında Apple'a geçmişti. Anand sitenin Apple'a gönderdiği ikinci editör oldu. Bu iki editörün özellikle iPhone veya iWatch gibi cihazların mobil işlemcileri üzerinde yoğunlaşacağı belirtiliyor. Site ortaya çıkan editöryal açığı kapatmak için bu yıl işe alım yapacağını açıkladı. 

http://recode.net/2014/08/31/veteran-tech-journalist-anand-shimpi-headed-to-apple/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
prof.exx 4 yıl
bu adam bana aşırı itici geliyor
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Dr. Spider 4 yıl
drogba tekrar gelecek mi
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Apple Specialist 4 yıl
Baslik sakat geldi anantech falan
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HeavyClocker 4 yıl
Yaptığı yorumlamalar hoşuma giderdi.Mesleğinde başarılı olması dileğimle.
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JohnnySins 4 yıl
AnanTech diye okudum
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Rubisco 4 yıl
Emekli olcam sıkıldım bittim öldüm diyordu. Doğruysa Apple olayı ii keklemiş milleti. Para var huzur var tabi, beleşe hizmet danışmanlık nereye kadar.
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Great Responsibility 4 yıl
anandtech'i de kaybettik desenize , en iyi cpu gpu karşılaştırması yaptığım sitelerden biriydi kötü olmuş..
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