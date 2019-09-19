Android 10 alacak Samsung cihazlarının tam listesi

Haber Editörü
AndroidPure adlı internet sitesi Android 10 güncellemesi alacak Samsung cihazların listesini ele geçirmeyi başardı. Güney Koreli şirketin, en yeni Android sürümünü alacak akıllı telefon ve tabletlerinin tam listesi şu şekilde:
Galaxy S Serisi
- Galaxy S10, Galaxy S10+
- Galaxy S10e
- Galaxy S9, Galaxy S9+
Galaxy Note Serisi
- Galaxy Note 10, Galaxy Note 10+
- Galaxy Note 9
Galaxy M Serisi
- Galaxy M40
- Galaxy M30, M30s
- Galaxy M20
- Galaxy M10
Galaxy J Serisi
- Galaxy J8
- Galaxy J6, J6+
- Galaxy J4, J4+
- Galaxy J7 Duo
- Galaxy J7, J5, J3 2018
Galaxy A Serisi
- Galaxy A90 5G
- Galaxy A80
- Galaxy A70
- Galaxy A60
- Galaxy A50, A50s
- Galaxy A40
- Galaxy A30, A30s
- Galaxy A20, A20e
- Galaxy A10, A10s, A10e
- Galaxy A9 Pro 2019
- Galaxy A9
- Galaxy A7
- Galaxy A6, A6+
- Galaxy A8, A8 Star Lite
- Galaxy A9, A9 Star Lite
Galaxy Tab Tabletler
- Galaxy Tab S5e
- Galaxy Tab S4
- Galaxy Tab A 2019
- Galaxy Tab A 2018
https://www.androidpure.com/samsung-android-10-update-list/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
şimdi de doğru stratejiyle güncellemelerini eksik etmiyor. başarılı.
9.0 güncellemesi aldı.
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