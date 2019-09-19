Android 10 alacak Samsung cihazlarının tam listesi

AndroidPure adlı internet sitesi Android 10 güncellemesi alacak Samsung cihazların listesini ele geçirmeyi başardı. Güney Koreli şirketin, en yeni Android sürümünü alacak akıllı telefon ve tabletlerinin tam listesi şu şekilde:

Galaxy S Serisi

Galaxy S10, Galaxy S10+

Galaxy S10e

Galaxy S9, Galaxy S9+

Galaxy Note Serisi

Galaxy Note 10, Galaxy Note 10+

Galaxy Note 9

Galaxy M Serisi

Galaxy M40

Galaxy M30, M30s

Galaxy M20

Galaxy M10

Galaxy J Serisi

Galaxy J8

Galaxy J6, J6+

Galaxy J4, J4+

Galaxy J7 Duo

Galaxy J7, J5, J3 2018

Galaxy A Serisi

Galaxy A90 5G

Galaxy A80

Galaxy A70

Galaxy A60

Galaxy A50, A50s

Galaxy A40

Galaxy A30, A30s

Galaxy A20, A20e

Galaxy A10, A10s, A10e

Galaxy A9 Pro 2019

Galaxy A9

Galaxy A7

Galaxy A6, A6+

Galaxy A8, A8 Star Lite

Galaxy A9, A9 Star Lite

Galaxy Tab Tabletler

Galaxy Tab S5e

Galaxy Tab S4

Galaxy Tab A 2019

Galaxy Tab A 2018

https://www.androidpure.com/samsung-android-10-update-list/

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Yayınlanan listede Galaxy S8, Galaxy S8+ ve Galaxy Note 8 gibiamiral gemisi telefonların yer almadığını belirtelim. Samsung sadeceboyunca Android güncellemesi sunduğu için bu durum pek de şaşırtıcı değil. 2018'den önce piyasaya sürülen modeller sadecegüncellemelerini alıyor.