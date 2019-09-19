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    Android 10 alacak Samsung cihazlarının tam listesi

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un hangi cihazlar için Android 10 güncellemesi yayınlayacağı ortaya çıktı. İşte mobil işletim sisteminin son sürümüne yükseltilecek telefon ve tabletler.
    2 sa.
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    18
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    AndroidPure adlı internet sitesi Android 10 güncellemesi alacak Samsung cihazların listesini ele geçirmeyi başardı. Güney Koreli şirketin, en yeni Android sürümünü alacak akıllı telefon ve tabletlerinin tam listesi şu şekilde:

    Galaxy S Serisi

    • Galaxy S10, Galaxy S10+
    • Galaxy S10e
    • Galaxy S9, Galaxy S9+

    Galaxy Note Serisi

    • Galaxy Note 10, Galaxy Note 10+
    • Galaxy Note 9

    Galaxy M Serisi

    • Galaxy M40
    • Galaxy M30, M30s
    • Galaxy M20
    • Galaxy M10

    Galaxy J Serisi

    • Galaxy J8
    • Galaxy J6, J6+
    • Galaxy J4, J4+
    • Galaxy J7 Duo
    • Galaxy J7, J5, J3 2018

    Galaxy A Serisi

    • Galaxy A90 5G
    • Galaxy A80
    • Galaxy A70
    • Galaxy A60
    • Galaxy A50, A50s
    • Galaxy A40
    • Galaxy A30, A30s
    • Galaxy A20, A20e
    • Galaxy A10, A10s, A10e
    • Galaxy A9 Pro 2019
    • Galaxy A9
    • Galaxy A7
    • Galaxy A6, A6+
    • Galaxy A8, A8 Star Lite
    • Galaxy A9, A9 Star Lite

    Galaxy Tab Tabletler

    • Galaxy Tab S5e
    • Galaxy Tab S4
    • Galaxy Tab A 2019
    • Galaxy Tab A 2018
    Yayınlanan listede Galaxy S8, Galaxy S8+ ve Galaxy Note 8 gibi 2017 model amiral gemisi telefonların yer almadığını belirtelim. Samsung sadece iki yıl boyunca Android güncellemesi sunduğu için bu durum pek de şaşırtıcı değil. 2018'den önce piyasaya sürülen modeller sadece güvenlik güncellemelerini alıyor.

    https://www.androidpure.com/samsung-android-10-update-list/ Yorum Yaz
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    McLaren64 2 sa. en beğenilen
    2 yıl önce 5 bin TL'ye sattıkları S8 ve Note 8 almayacak. Bu firmanın en sevmediğim yanı bu.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    H34RTL3SS 6 dk.
    sadece şu listede 33 çeşit telefon var yap şunu 6 çeşit kafamız karışmasın hem güncellemeler daha güzel olur yeni telefon lazım o kadar çok çeşit varki karar veremedim başka markalara bakıyorum şu an :)
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    WmGMD 33 dk.
    S8 note 8 cidden almayacak mi yani. Rezil bir politika olmuş.
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    Akbaba89 50 dk.
    Güncelle gelmeyen amiral ve güncelleme gelen orta sınıf cihazlar için planlı eskitme :)
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    koyunsayar 52 dk.
    Samsung eşeklik yapıyor s serisi ve note serisine 3 yıl diğerlerine 2 yıl ana güncelleme vermeli.
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    Tolgá 1 sa.
    platform insanın kaderidir.
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    EknCn 1 sa.
    Ve buna rağmen bu ürünleri kullananlar var halen, Samsung'un telefonlarına biçtiği ömür 2 yıl, Apple'ın biçtiği ömür 6 yıl (iphone 5s).
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    dodofran 1 sa.
    samsungun yeni gözdesi a serisi olduğunun bir ispatı daha. artık note ve s serilerinden bile daha çok önem veriyorlar bence. dünyada değişen ekonomik durumlar ve trendler neticesinde kimse üst düzey cihazlara çok yönelmiyor orta düzey cihaz tercih ediyor. samsung da bunu fark edip orta seviyeye a serisinden hayvan gibi cihaz pompaladı bunun meyvelerini de geçtiğimiz dönemlerde aldı.
    şimdi de doğru stratejiyle güncellemelerini eksik etmiyor. başarılı.
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    El Sonidito 1 sa.
    Note 8 sahipleri olarak xda developersa kaldik yine demekki
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    Spider_hip 1 sa.
    S8 kullanıyorum ama o kadar da versiyonlara takılmıyorum. Çokta fifi yani. Hani 3-5 versiyon eski kalmadığı sürece hiç bir sıkıntı olmuyor. Öyle ahım şahım yenilikler de olmuyor. Çok takılmamak lazım. 2 senedir kaç güncellemeyi aylarca beklettim yüklemedim bile.
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    Red_devil33 1 sa.
    Galaxy s2 ye nasıl olmaz be birdaha samsung alırsam namerdim
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    intel7mix 1 sa. Red_devil33
    Custom rom kurabilirsiniz.
    9.0 güncellemesi aldı.
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    samsung, akıllı telefon ve
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