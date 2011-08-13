Android 2.3 işletim sistemli ve QWERTY klavyeli Motorola Fire İngiltere'ye geliyor

Akıllı telefonlarında Google'ın popüler mobil işletim sistemi Android'e yer vererek yükselişe geçen Amerika merkezli Motorola firmasının, geride bıraktığımız temmuz ayında tanttığı Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemli ve QWERTY klavyeli modeli Fire, Clove cephesinden gelen bilgilere göre eylül ayı sonuna doğru İngiltere'ye geliyor.

Vergiler dahil 215 Pound (621 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulması planlanan Motorola Fire'a 600 MHz saat hızında çalışan Qualcomm 7227-1 platformu ve 256 MB RAM güç veriyor; akıllı telefon bünyesinde dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ile HSPA alt yapısı desteği, 2.8-inç boyutunda ve 240 x 320 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran, 3.2 megapiksel kamera, Wi-Fi, GPS, Bluetooth ve 1420 mAh bataryayı barındırıyor.

