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Android 2.3 işletim sistemli ve QWERTY klavyeli Motorola Fire İngiltere'ye geliyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,2b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Akıllı telefonlarında Google'ın popüler mobil işletim sistemi Android'e yer vererek yükselişe geçen Amerika merkezli Motorola firmasının, geride bıraktığımız temmuz ayında tanttığı Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemli ve QWERTY klavyeli modeli Fire, Clove cephesinden gelen bilgilere göre eylül ayı sonuna doğru İngiltere'ye geliyor.
Vergiler dahil 215 Pound (621 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulması planlanan Motorola Fire'a 600 MHz saat hızında çalışan Qualcomm 7227-1 platformu ve 256 MB RAM güç veriyor; akıllı telefon bünyesinde dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ile HSPA alt yapısı desteği, 2.8-inç boyutunda ve 240 x 320 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran, 3.2 megapiksel kamera, Wi-Fi, GPS, Bluetooth ve 1420 mAh bataryayı barındırıyor.

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Deníz 8 yıl
Bunu satmaya çalışacağına getir atrix 4g yi trye peynir ekmek gibi satsın ama nerde
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Guest-F8946C419 8 yıl
Bu tarz klavyeli telefonda en iyisi blackberrydir bence.
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DemirKipi 8 yıl
Bu tip telefonlar heryerde var zaten. Aralarına bir yenisini eklemenin anlamı nedir ki?
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napolyon94 8 yıl
Ozellikler gramla verilmis tasarim berbat neyini sevdiniz?
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darkaura 8 yıl
herseyi ile cok nokia vari bir urun olmus.
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photo sir 8 yıl
bence şekil olmuş ama @darkaura arkadaşımızın da dediği gibi, nokia e6 cihazını andırıyor
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artcraft35 8 yıl
tasarım olarak çok hoş duruyor. türkiyeye gene en az 1000 liraya gelir ve kimsenin sadece tasarıma o parayı vereceğini sanmıyorum
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