Google, Android 4.0 Ice Cream Sandwich için Play Hizmetleri desteğini sonlandırıyor

Android 7.0 pastanın büyük dilimi
Android tarafında 7.0 Nougat versiyonu oldukça benimsenmiş ve en çok kullanıcı bu sürümde bulunuyor. Android 6.0 Marshmallow ve Android 8.0 Oreo ise Nougat’ı hemen arkasından takip ediyor. Diğer eski sürümler her geçen gün paylarında düşüş yaşıyorlar. Ice Cream Sandwich versiyonu da oldukça az kullanılıyordu. Android geliştiriciler bloğunda da duyurulduğu üzere API 14 ve 15 desteği sonlandırılacak. Geliştiricilerin minimum API olarak 16 seçmeleri sağlanacak. Dolayısıyla Android 4.0 Ice Cream Sandwich kullanan telefonların uygulama güncelleme desteği bitiyor.Ayrıca Bkz. "5G'li Xiaomi Mi Mix 3 yeni görüntüsüyle karşımızda"
Android Ice Cream Sandwich duyuralı neredeyse 7 yıl oldu. Haliyle ömrünün sonuna gelen versiyonu yalnızca cihazların %0.3’ü kullanıyordu. Hatta büyük bir çoğunluğu günlük kullanılan cihazlar da değiller. Android sürümlerinin Ekim 2018 tarihli kullanım oranlarını aşağıdaki grafik üzerinden inceleyebilirsiniz.
https://9to5google.com/2018/12/07/android-ice-cream-sandwich-play-services-support/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Benimseme değil üreticiler güncelleme vermediği için bu kadar fazla.
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