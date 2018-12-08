Google, Android 4.0 Ice Cream Sandwich için Play Hizmetleri desteğini sonlandırıyor

İki milyardan fazla aylık aktif kullanıcısıyla oldukça büyüyen Google’un mobil işletim sistemi Android, eski versiyonlarına olan desteği yavaş yavaş sonlandırıyor. Google’un bugün ki duyurusuna göre Android 4.0 Ice Cream Sandwich için Google Play Hizmetleri desteği sonlandırılıyor. Yani bu sürümü kullanan telefonlara çok daha az (neredeyse hiç) uygulama güncellenmesi yayınlanacak.

Android 7.0 pastanın büyük dilimi

Android tarafında 7.0 Nougat versiyonu oldukça benimsenmiş ve en çok kullanıcı bu sürümde bulunuyor. Android 6.0 Marshmallow ve Android 8.0 Oreo ise Nougat’ı hemen arkasından takip ediyor. Diğer eski sürümler her geçen gün paylarında düşüş yaşıyorlar. Ice Cream Sandwich versiyonu da oldukça az kullanılıyordu. Android geliştiriciler bloğunda da duyurulduğu üzere API 14 ve 15 desteği sonlandırılacak. Geliştiricilerin minimum API olarak 16 seçmeleri sağlanacak. Dolayısıyla Android 4.0 Ice Cream Sandwich kullanan telefonların uygulama güncelleme desteği bitiyor.

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Android Ice Cream Sandwich duyuralı neredeyse 7 yıl oldu. Haliyle ömrünün sonuna gelen versiyonu yalnızca cihazların %0.3’ü kullanıyordu. Hatta büyük bir çoğunluğu günlük kullanılan cihazlar da değiller. Android sürümlerinin Ekim 2018 tarihli kullanım oranlarını aşağıdaki grafik üzerinden inceleyebilirsiniz.

https://9to5google.com/2018/12/07/android-ice-cream-sandwich-play-services-support/