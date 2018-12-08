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Google, Android 4.0 Ice Cream Sandwich için Play Hizmetleri desteğini sonlandırıyor

Android’in eski versiyonlarına verilen destek yavaş yavaş sonlanıyor. Google, bu hafta Android 4.0 Ice Cream Sandwich için Google Play Hizmetleri desteğini bitiriyor.
5 ay
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18
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Google, Android 4.0 Ice Cream Sandwich için Play Hizmetleri desteğini sonlandırıyor
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İki milyardan fazla aylık aktif kullanıcısıyla oldukça büyüyen Google’un mobil işletim sistemi Android, eski versiyonlarına olan desteği yavaş yavaş sonlandırıyor. Google’un bugün ki duyurusuna göre Android 4.0 Ice Cream Sandwich için Google Play Hizmetleri desteği sonlandırılıyor. Yani bu sürümü kullanan telefonlara çok daha az (neredeyse hiç) uygulama güncellenmesi yayınlanacak.

Android 7.0 pastanın büyük dilimi

Android tarafında 7.0 Nougat versiyonu oldukça benimsenmiş ve en çok kullanıcı bu sürümde bulunuyor. Android 6.0 Marshmallow ve Android 8.0 Oreo ise Nougat’ı hemen arkasından takip ediyor. Diğer eski sürümler her geçen gün paylarında düşüş yaşıyorlar. Ice Cream Sandwich versiyonu da oldukça az kullanılıyordu. Android geliştiriciler bloğunda da duyurulduğu üzere API 14 ve 15 desteği sonlandırılacak. Geliştiricilerin minimum API olarak 16 seçmeleri sağlanacak. Dolayısıyla Android 4.0 Ice Cream Sandwich kullanan telefonların uygulama güncelleme desteği bitiyor.

Ayrıca Bkz. "5G'li Xiaomi Mi Mix 3 yeni görüntüsüyle karşımızda"

Android Ice Cream Sandwich duyuralı neredeyse 7 yıl oldu. Haliyle ömrünün sonuna gelen versiyonu yalnızca cihazların %0.3’ü kullanıyordu. Hatta büyük bir çoğunluğu günlük kullanılan cihazlar da değiller. Android sürümlerinin Ekim 2018 tarihli kullanım oranlarını aşağıdaki grafik üzerinden inceleyebilirsiniz.

Google, Android 4.0 Ice Cream Sandwich için Play Hizmetleri desteğini sonlandırıyor

https://9to5google.com/2018/12/07/android-ice-cream-sandwich-play-services-support/ Yorum Yaz
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bilgehankalkan 5 ay en beğenilen yorumculuklar
Muhtemelen bu eski Android sürümlerini kullanan kişiler zaten cihazları kısıtlı olarak kullanan kişilerdir, arama ve mesajlaşma fonksiyonu devam ettiği sürece hiç etkilenmeyecekler. Rom işlerine girecek kişi de zaten bu kadar eski sürümlü model yoktur.
Muhtemelen bu eski Android sürümlerini kullanan kişiler zaten cihazları kısıtlı olarak kullanan kişilerdir, arama ve mesajlaşma fonksiyonu devam ettiği sürece h...
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akifs44 5 ay
Çöp donanımlı Android Go cihazlar sırf yazılım desteği verildiği için güncelleme alırken ondan daha donanımlı eski cihazlar sırf yazılım desteği verilmediği için güncelleme de alamıyor. Satış stratejisi tamamen tüketiciyi duduklemek amaç.
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Morichannnn 5 ay
Ah ah eski zamanlar 😢
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Çağdaş 5 ay
Eski cihazların çektiği nedir bu google'dan. Retro cihazları aktif olarak kullanmak isteyenler olabilir, onlara ne zararı var? Masaüstü, laptop türevi şeylerle sidik yarışı mı yapmak istiyor?
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Mr. Jingles 5 ay
Android tarafında 7.0 Nougat versiyonu oldukça benimsenmiş ve en çok kullanıcı bu sürümde bulunuyor.

Benimseme değil üreticiler güncelleme vermediği için bu kadar fazla.
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DH Misafiri 5 ay
Tüh Desene Benim S3 Mini Tarih Olmuş ;)
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LazPlayboy 5 ay DH Misafiri
S3 mini resmi jelly bean bir cihaz diye biliyorum. Yani size daha sıra gelmemiş ama yakın
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jimhendrix 5 ay
Daha jelly bean kullanımı bile ciddi oranda. İyi iyi kitkata daha gelmez iki yıl daha devam. Zaten kasıyor artık store ve hizmetler. Devre dışı bırakıyorum 2014 sürümüne alıp.
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Orange dragon 5 ay
Zamzong krand pıraym tavsiye eden arkadaşlar haberleri takip etmiyor o yüzden hep android 4.0 kullanıma devam edilcek %0.3 de sabit kalcak
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Strange Night 5 ay
Vay be zamanında S 1'e sahipken neden resmi 4.0 gelmiyor diye üzülürdüm.
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yorumculuklar 5 ay
Kullanım oranlarına bakıldığında ciddi bir azalma söz konusu olduğu için çok kişi etkilenmeyecektir bile. Etkilenecekler kişiler de artık anlıyorlarsa custom ROM'larla yeni Android sürümlerine geçebilir, en azından böyle bir imkan var.
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bilgehankalkan 5 ay yorumculuklar
Muhtemelen bu eski Android sürümlerini kullanan kişiler zaten cihazları kısıtlı olarak kullanan kişilerdir, arama ve mesajlaşma fonksiyonu devam ettiği sürece hiç etkilenmeyecekler. Rom işlerine girecek kişi de zaten bu kadar eski sürümlü model yoktur.
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Ekrem71.5 5 ay
mağazaya xs geldi teşhire yüzüne bile bakmadan yerine koydum. şu nexsus telefonlar ilk çıktığı zamanki o heyecan'ın %1 i bile yok yemin ederim.
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google, google play ve
5 etiket daha android 4.0 ice cream sandwich Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Emre Karadağ
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