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5G'li Xiaomi Mi Mix 3 yeni görüntüsüyle karşımızda

Xiaomi Mi Mix 3'ün 5G teknolojisini destekleyen varyantı bu kez Çin'deki bir fuarda görüntülendi. Snapdragon 855 ile güçlendirilen akıllı telefon önümüzdeki aylarda piyasaya sürülecek.
5 ay
7,7b
1
6
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Xiaomi, 2019'un ilk çeyreğinde Mi Mix 3'ün 5G özellikli bir varyantını çıkaracağını doğrulamıştı. Hatta kısa süre önce Xiaomi Başkanı Lin Bin, cihazı 5G testleri yapılırken gösteren bir fotoğraf yayınladı. Şimdi ise akıllı telefon Pekin'deki Çin Mobil İş Ortağı Konferansı'nda görüntülendi.
Ayrıca Bkz. "Snapdragon 855'li Galaxy S10'un performansı Exynos 9820'li varyantı solladı"
Xiaomi, OPPO ve Vivo Çin'deki fuarda 5G'li ürünlerini sergileyen şirketlerden bazıları. Etkinlikte, 5G yeteneklerini sergilemek için Xiaomi Mi Mix 3'ün yeni versiyonu ile demo yapıldı. Akıllı telefonla 5G hızında web gezintisi ve canlı görüntülü arama yapılarak cihazın yeni nesil ağ teknolojisine hazır olduğu gösterildi.

2 Gbps'ye kadar indirme hızlarını destekleyecek

Mi Mix 3'ün 5G desekli varyantında X50 LTE modem içeren Snapdragon 855 yonga seti yer alıyor. Yeni modem, dahili anten anahtarlama teknolojileri ile birlikte akıllı telefonun 2 Gbps'ye kadar indirme hızlarını desteklemesini sağlayacak. Cihaz görünüşe bakılırsa Mi Mix 3 ile aynı tasarıma sahip olacak. Ayrıca 10 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı ile gelmesi bekleniyor.

https://www.gizmochina.com/2018/12/06/xiaomi-mi-mix-3-5g-version-5g-video-calling-demoed-live-in-china/ Yorum Yaz
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danger1513 5 ay en beğenilen shkoksal
Bunu söyleyen adam daha düne kadar %65 ekran kasa oranı olan markayı savunuyordur kesin :)
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shkoksal 5 ay
Ne 5G ne de ram miktarı... Ekranın altındaki siyah alan yok olmadıkça gözümde hiç android telefonlar.
1 Yanıt Yanıtla +4
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stalker(1979) 5 ay
Alt çerçeveyi diğerleri ile eşit yapamayacaklar anladığım kadarıyla.
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shkoksal 5 ay
Ne 5G ne de ram miktarı... Ekranın altındaki siyah alan yok olmadıkça gözümde hiç android telefonlar.
1 Yanıt Yanıtla +4
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danger1513 5 ay shkoksal
Bunu söyleyen adam daha düne kadar %65 ekran kasa oranı olan markayı savunuyordur kesin :)
1 Yanıt Yanıtla +6
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Johan Elmander 5 ay
İlk 5G telefon olsun diye belli ki aceleye gelmiş, daha durum çubuğu ekranın kavisine göre ayarlanmamış bile.
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cleancoder 5 ay Johan Elmander
Aceleye gelmiş diyorsun da hocam, telefon daha piyasaya çıkmamış ki? Deneme aşamasında. Herhalde öyle sürecek halleri yok, düzeltirler.
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