5G'li Xiaomi Mi Mix 3 yeni görüntüsüyle karşımızda

Xiaomi, 2019'un ilk çeyreğinde Mi Mix 3'ün 5G özellikli bir varyantını çıkaracağını doğrulamıştı. Hatta kısa süre önce Xiaomi Başkanı Lin Bin, cihazı 5G testleri yapılırken gösteren bir fotoğraf yayınladı. Şimdi ise akıllı telefon Pekin'deki Çin Mobil İş Ortağı Konferansı'nda görüntülendi.

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Xiaomi, OPPO ve Vivo Çin'deki fuarda 5G'li ürünlerini sergileyen şirketlerden bazıları. Etkinlikte, 5G yeteneklerini sergilemek için Xiaomi Mi Mix 3'ün yeni versiyonu ile demo yapıldı. Akıllı telefonla 5G hızında web gezintisi ve canlı görüntülü arama yapılarak cihazın yeni nesil ağ teknolojisine hazır olduğu gösterildi.

2 Gbps'ye kadar indirme hızlarını destekleyecek

Mi Mix 3'ün 5G desekli varyantında X50 LTE modem içeren Snapdragon 855 yonga seti yer alıyor. Yeni modem, dahili anten anahtarlama teknolojileri ile birlikte akıllı telefonun 2 Gbps'ye kadar indirme hızlarını desteklemesini sağlayacak. Cihaz görünüşe bakılırsa Mi Mix 3 ile aynı tasarıma sahip olacak. Ayrıca 10 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı ile gelmesi bekleniyor.

https://www.gizmochina.com/2018/12/06/xiaomi-mi-mix-3-5g-version-5g-video-calling-demoed-live-in-china/