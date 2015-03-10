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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android 5.1 sürümü resmiyete kavuştu, güncelleme Nexus cihazlar için başladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
5,2b
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Android 5.1 sürümü resmiyete kavuştu, güncelleme Nexus cihazlar için başladı
Google bir süredir bazı bölgelerde Android One projesindeki cihazlara Android 5.1 güncellemesini başlatmıştı ancak bu yeni sürüm resmiyete kavuşmamıştı. Bugün resmi Android blog sayfasında yapılan açıklama ile yeni sürüm resmiyete kavuşurken özellikleri de kullanıcılarla paylaşıldı.
Yeni sürümün dikkat çeken özelliklerine gelecek olursak bunlardan ilki çoklu sim kart kullanımına resmi olarak destek verilmesi oluyor. Bunun yanında telefon görüşmelerinde deneyimi arttıracak HD kalitede sesli görüşme desteği de yeni sürüm ile birlikte akıllı telefonlara eklenecek, ancak bu seviyede net görüşme deneyimi yalnızca Android 5.1 sürümü cihazlar arasında yapılabilecek.

Önemli gelişmelerden bir diğeri ise güvenlik konusunda atılmış gibi gözüküyor. Yeni sürüm ile birlikte kayıp ve çalınan telefonlarınızı kilitleyebilirken başkasının cihazı açmak istediğinde daha önce tanımlanan Google hesabına giriş yapması gerekiyor. Cihazda tüm veriler silinip fabrika ayarlarına dönülse dahi Google hesabına giriş yapılmadan kullanıma izin verilmeyecek.

Bunun dışında yeni sürümde birlikte Bluetooth ile bağlantı kurulan cihazları hızlıca kontrol etmek için hızlı ayarlar menüsünden ulaşılabilir iken Wi-fi ile ilgili problemlerin aşıldığı da belirtiliyor.

Google açıklama ile birlikte Nexus cihazlar için güncellemeleri de başlatmış durumda. Güncellemenin tüm cihazlara dağıtılması biraz süre alabilir ancak Nexus kullanıcıları aralıklı olarak güncellemelerini kontrol edebilirler.

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doctor_bey 4 yıl
Bana Kıtkat vermeyen Samsung'un gözü kör olsun
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yakamoz77 4 yıl
sonunda ota dan nexus 4 me 5.1 lolipop gelmiş bulunmakta ve yüklenmiştir.
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Faux Carnival 4 yıl
Oneplus One alip hata mi ettik acaba...
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TeknoGamings 4 yıl
Nihayet lolipop çıktı.
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gunbah 4 yıl
Benim nexus 6 da güncelleme yok gelmemiş henuz
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abzurtmen 4 yıl
arkadaslar yanlisim varsa duzeltin ama,mesela bende htc var arkadasimda iphone 3g de iken gorustugumuzde normal aramada onla sesi oyle kaliteli geliyor ki diger aramalardan cok farkli bunun nedeni bu hd ses olayi mi? diger aramalarda oyle olmuyor mesela ses.
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colaker 4 yıl abzurtmen
hocam iki telefon da donanım ve yazılım olarak destekliyorsa ve 3g bandındaysa evet hd voice yüzünden, bunun dışında operatörler de kendi içinde buna benzer iyileştirmeler yapabiliyor. (turkcellde var galiba böyle birşey)

telefon listesi: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_smartphones_with_HD_Voice_support
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LooF 4 yıl
Bu HD kalite ses olayi sadece normal aramalardami yoksa viber,skype,line vss dedemi olacak?
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colaker 4 yıl LooF
sadece normal aramalarda
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KimUgrasir 4 yıl
Sony seneye bize de dağıtır heralde daha 5.0 bile alamayan bir z3 var ortada :(
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alp0007 4 yıl
Google hesabı + samsung hesabı beni androidden soğuttu. Kullanacaklara hayırlı olsun.
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DH Misafiri 4 yıl
mrb nexsus 4 tlf num var dustu ekranı kırıldı degıstırdım kamera acılmıyo ekranda maalesef kamera durdu yazıyo neden olabılır
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DH Misafiri 4 yıl
demek ki neymiş hangi işletim sisteminin telefonu varsa onu alacakmışsın iphone veya nexus gibi. telefon üreticileri kendi arayüzlerini adapte edip güncellemeyi verinceye kadar zaten sürüm eskimiş oluyor. bi sonra ki alacağım telefon kesinlikle ikisinden biri olacak
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DaRKFoRCeS 4 yıl
şu nexus telefonlar sabit pil olmadan yapılsa güzel olurdu. nexus 6 gelmedi ayrıca 6 '' in espirisi nedir. güncel mi güncel galaxy nexus sonrası tabi ki. ya iphone ya da nexus güncelleme için alınacak olan telefonlar. bir sonraki nexus un huawei den olacağı haberleri dolaşıyor bakalım o nasıl bir cihaz olacak.
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