Android 5.1 sürümü resmiyete kavuştu, güncelleme Nexus cihazlar için başladı

Google bir süredir bazı bölgelerde Android One projesindeki cihazlara Android 5.1 güncellemesini başlatmıştı ancak bu yeni sürüm resmiyete kavuşmamıştı. Bugün resmi Android blog sayfasında yapılan açıklama ile yeni sürüm resmiyete kavuşurken özellikleri de kullanıcılarla paylaşıldı.





Bunun dışında yeni sürümde birlikte Bluetooth ile bağlantı kurulan cihazları hızlıca kontrol etmek için hızlı ayarlar menüsünden ulaşılabilir iken Wi-fi ile ilgili problemlerin aşıldığı da belirtiliyor.



Google açıklama ile birlikte Nexus cihazlar için güncellemeleri de başlatmış durumda. Güncellemenin tüm cihazlara dağıtılması biraz süre alabilir ancak Nexus kullanıcıları aralıklı olarak güncellemelerini kontrol edebilirler.

Yeni sürümün dikkat çeken özelliklerine gelecek olursak bunlardan ilki çoklu sim kart kullanımına resmi olarak destek verilmesi oluyor. Bunun yanında telefon görüşmelerinde deneyimi arttıracak HD kalitede sesli görüşme desteği de yeni sürüm ile birlikte akıllı telefonlara eklenecek, ancak bu seviyede net görüşme deneyimi yalnızca Android 5.1 sürümü cihazlar arasında yapılabilecek.Önemli gelişmelerden bir diğeri ise güvenlik konusunda atılmış gibi gözüküyor. Yeni sürüm ile birlikte kayıp ve çalınan telefonlarınızı kilitleyebilirken başkasının cihazı açmak istediğinde daha önce tanımlanan Google hesabına giriş yapması gerekiyor. Cihazda tüm veriler silinip fabrika ayarlarına dönülse dahi Google hesabına giriş yapılmadan kullanıma izin verilmeyecek.