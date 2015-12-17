Android 6.1 ile izinler elden geçiriliyor





Google'ın Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi birkaç aydır piyasada ve henüz dişe dokunur bir kullanım oranı elde edemedi. Bununla birlikte Google, sürüme önemli yenilikler kazandıracak Android 6.1 güncellemesi için kolları sıvadı. Bunlardan birisi izinler.





Android 6.0 ile birlikte uygulama yüklerken istenen izinler kategorilere ayrılmış ve kurulum yaptıktan sonra da kullanıcılara izinleri değiştirebilme imkanı tanınmıştı. Örneğin kullanıcı mikrofon kullanımına izin verirken, hücresel bağlantı kullanımını engelleyebiliyordu. Daha önceki sürümlerde izinler toplu olarak alınıyor ve kurulum yapılıyordu.





İddialara göre Android 6.1 ile birlikte izinler konusunda biraz daha sıkı bir politika izleyecek. Bazı uygulamalar görünüşte bir bileşen için izin isterken, arka planda diğer bileşenlere erişebilecek taktikler kullanıyor ve kullanıcıyı bu noktada yanıltıyor. Google da güncelleme ile bunun önüne geçmek istiyor. Henüz tam detaylar açıklığa kavuşmuş değil.





Android 6.1 ile ilgili diğer bir iddia bölünmüş ekran teknolojisinin kullanıma sunulması. Samsung, LG gibi firmalar yazılımsal olarak ekranı ikiye bölebilen uygulamalara imkan tanıyor ancak yerleşik olarak destek bulunmuyordu. Özellikle Google'ın çiçeği burnunda tableti Pixel C için bu desteğin gerekli olduğu ifade ediliyordu.





Bununla birlikte Google yöneticileri ile yapılan bir soru-cevap oturumunda; bölünmüş ekran desteğinin Android N ile geleceği ifade edilmişti. Bu durumda bölünmüş ekran teknolojisi en erken gelecek yıl sonbahar döneminde ve Android N sürümü ile gelecek. Veyahut Google, elini biraz daha çabuk tutarak Android 6.1 ile teknolojiyi kullanıcılara sunabilir. Android 6.1 güncellemesinin en erken Haziran ayında dağıtıma çıkacağı tahmin ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/Android-6.1-rumored-to-come-in-June-2016-another-feature-detailed_id76727