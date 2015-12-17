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Android 6.1 ile izinler elden geçiriliyor

Google tarafında gelecek yıl Android N sürümü için çalışmalar başlarken, önemli yenilikler getirecek bir ara güncelleme daha olabilir. Android 6.1 için Haziran ayı işaret ediliyor.
3 yıl
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12
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Android 6.1 ile izinler elden geçiriliyor


Google'ın Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi birkaç aydır piyasada ve henüz dişe dokunur bir kullanım oranı elde edemedi. Bununla birlikte Google, sürüme önemli yenilikler kazandıracak Android 6.1 güncellemesi için kolları sıvadı. Bunlardan birisi izinler.

Android 6.0 ile birlikte uygulama yüklerken istenen izinler kategorilere ayrılmış ve kurulum yaptıktan sonra da kullanıcılara izinleri değiştirebilme imkanı tanınmıştı. Örneğin kullanıcı mikrofon kullanımına izin verirken, hücresel bağlantı kullanımını engelleyebiliyordu. Daha önceki sürümlerde izinler toplu olarak alınıyor ve kurulum yapılıyordu. 

İddialara göre Android 6.1 ile birlikte izinler konusunda biraz daha sıkı bir politika izleyecek. Bazı uygulamalar görünüşte bir bileşen için izin isterken, arka planda diğer bileşenlere erişebilecek taktikler kullanıyor ve kullanıcıyı bu noktada yanıltıyor. Google da güncelleme ile bunun önüne geçmek istiyor. Henüz tam detaylar açıklığa kavuşmuş değil. 

Android 6.1 ile ilgili diğer bir iddia bölünmüş ekran teknolojisinin kullanıma sunulması. Samsung, LG gibi firmalar yazılımsal olarak ekranı ikiye bölebilen uygulamalara imkan tanıyor ancak yerleşik olarak destek bulunmuyordu. Özellikle Google'ın çiçeği burnunda tableti Pixel C için bu desteğin gerekli olduğu ifade ediliyordu. 

Bununla birlikte Google yöneticileri ile yapılan bir soru-cevap oturumunda; bölünmüş ekran desteğinin Android N ile geleceği ifade edilmişti. Bu durumda bölünmüş ekran teknolojisi en erken gelecek yıl sonbahar döneminde ve Android N sürümü ile gelecek. Veyahut Google, elini biraz daha çabuk tutarak Android 6.1 ile teknolojiyi kullanıcılara sunabilir. Android 6.1 güncellemesinin en erken Haziran ayında dağıtıma çıkacağı tahmin ediliyor.  

http://www.phonearena.com/news/Android-6.1-rumored-to-come-in-June-2016-another-feature-detailed_id76727 Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl en beğenilen
Pil ve RAM üzerine calisilmali öncelik bu olmalı sonra çift ekran ve izinler olmalı....
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307kd 3 yıl
BlackBerry de os10 ile yillardir var olan birsey.
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dyddsul 3 yıl
android 6 da ekran bölmeyi nasıl açıyoruz
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SEO-Uzmanı 3 yıl
samsung bu işi yıllar önce yapmıştı !

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hacı.basat 3 yıl
Basit bir oyunun save kayıtlarını bile root olmadan data/data'ya kopyalamanın yolu yokken neye fayda. Android Silver çıkmadıkça ha 6, ha 7 farketmez.
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Seyrim 3 yıl
Daha 5.1 e yeni geçtik arkadaş.. Bu ne hız..
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kadirirdem 3 yıl en beğenilen
Pil ve RAM üzerine calisilmali öncelik bu olmalı sonra çift ekran ve izinler olmalı....
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SEO-Uzmanı 3 yıl
daha durun gün gelecek yapay zeka nın sizi nasıl sessizce dinlediğini öğreneceksiniz ! google yapay zeka bu kadar meraklı olacağını bilemedik gibisinden garip açıklamalarla ileride kontrol edilemeyecek bir yapay zekanın ilk sesiz adımları üzerine durumu kurtarmaya çalışır basın danışmanlarının yalanlarını okumaya şimdiden hazırlıklı olun !
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cesur0606 3 yıl
kanat takıp uçursunlar bencede...
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khytr89 3 yıl
zaten bütün bilgilerimiz sağda solda.. gereksiz bir yenilik
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ankasr13e 3 yıl
Telefonumun pilinin %15 i hep google servisleri adi altinda bir yerlere gidiyor. Her seyi kapatmama ragmen. Bir de utanmadan ayarlardan gösteriyor. Yukledigim uygulama mikrofon destegi istese ne fark edecek . Google istese tum kayitlarimizi satmayacak mi?
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wolf silver 3 yıl
Bence telefonların özelikle Androidin en önemli sorunlarından biri olan PİL ve RAM üzerinde dursunlar...
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