Android Central ve Windows Central gibi yayınların sahibi Mobile Nations satıldı

Son dönemde teknoloji yayınları konusunda yurt dışında önemli yatırımlar göze çarpıyor. Pek çok önemli teknoloji sitesinin sahibi olan Mobile Nations platformu önemli bir meblağ karşılığında el değiştirdi.

Mobile Nations kimdir?

Mobile Nations yayınları global çapta 500 milyon kullanıcıya ulaşıyordu. Geçen yıl platformun yayınlarından elde ettiği gelir 16.4 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. Sürekli olarak yayınlarda büyüme gözlemleniyordu.

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Mobile Nations platformunda Android Central, Windows Central, iMore, TechnoBuffalo gibi pek çok yayın yer alıyordu. Platformu satın alan Future Publishing ise Tom's Guide, Anandtech, PC Gamer ve TechRadar gibi dev yayınların sahibi durumundaydı.

Future Publishing satın alma için Mobile Nations platformuna 60 milyon dolar ödedi. Ödemenin 55 milyon doları peşin ve 5 milyon doları da hisse senedi olarak yapılacak. Future Plc bu hamle ile internetin en büyük yayın platformu haline geliyor.

Hali hazırda The Verge ile Polygon gibi yayınların sahibi olan Vox Media ve Huffington Post, Engadget ile TechCrunch gibi platformların sahibi olan Verizon Media teknoloji yayınları konusunda en büyük iki oyuncu durumundaydı.