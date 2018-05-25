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Android Go telefonu Meizu M8C satışa sunuldu

Meizu’nun ilk Android Go telefonu olacak Meizu M8C modeli Rusya’da satışa sunuldu. Fiyatına göre Meizu M8C modeli biraz düşük özellikler sunuyor diyebiliriz.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu yıl akıllı telefon pazarında satışlarını arttırmayı amaçlayan Meizu, Android Go programında da yerini aldı. Firmanın ilk Android Go telefonu olacak Meizu M8C modeli satışa sunuldu.

Meizu M8C özellikleri ve fiyatı

5.45 inçlik bir ekrana sahip olan modelde 1440x720 piksel çözünürlük kullanılmış. 18:9 görüntü oranı ile çerçevelerin biraz daha inceldiğini görüyoruz. Metal bir kasaya sahip olan telefonda parmak izi okuyucu mevcut değil.

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4 adet Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 425 yonga setinden gücünü alan modele 2GB RAM ve 16GB/32GB depolama kapasitesi eşlik ediyor. İşletim sistemi ise Android 8.1 Oreo Go Edition.

Arka kısımda 13MP çözünürlüğündeki kamera ArcSoft teknolojisi ile fotoğraf kalitesini arttıracak ayarlamalar yapabiliyor. Özçekim kamerası ise 8MP çözünürlüğünde. Ayrıca yüz tanıma da yapabiliyor.

3070mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan modelin başlangıç fiyatı 140 Avro olarak belirlenmiş. Satışlar ilk olarak Rusya’da başlamış durumda. Diğer ülkelere ne zaman gideceği belli değil.

 

https://www.gizmochina.com/2018/05/24/meizu-m8c-launched-in-russia-sporting-an-189-display-sd450-a-decent-price-tag/ Yorum Yaz
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Greylights 1 yıl
Meizu güzel işler çıkarıyor fakat üretim tedarik kısıtlı nedense. Global olarak da başarı sağlayamıyorlar. Erdi Bey bile cihazların üretim kalitesi ve işlevselliğinden çok memnun kalmıştı. Özellikle yeni çıkardığı 15 Plus modeli harika cihaz. Bu gibi firmaların başarılı olmalarını istiyorum. Şimdi Samsung ve Qualcomm çipler kullanmaya başladılar bakalım durumu ne olacak.
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Fenomenon 1 yıl
diğer android go'lara nazaran donanım daha iyi duruyor. 1gb ne olursa olsun günümüzde yetersiz.
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huseyincarnege 1 yıl
şu google one telefonları illa patates olmak zorundamı
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Kefelon 1 yıl
Meizu, HTC'nin sadece markasını satın alıp telefonlarını HTC adı altında üretse Samsung, Huawei falan dinlemez hepsini geride bırakır.
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YediGüzelAdam 1 yıl
Android Go ya karşıyım ancak şuana kadar çıkan en işlevli cihazı meizu sunmuş
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alprkrkmz 1 yıl
Şu telefon şu donanım ile normal Android çalıştırmıyor öyle mi. Android One ve Go tamamen saçmalık olmaya emin adımlarla gidiyor. Özellikle de Go.
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smart1978 1 yıl
General Mobile Go lu modeli 1 GB Ram ve islemcisi de cok dandik ile gelmisti aman gormesin :D.
Meizu un Android Go su daha iyi ...
Buna eminim Android normal surumu de yuklenebilir.
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