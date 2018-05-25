Android Go telefonu Meizu M8C satışa sunuldu

Bu yıl akıllı telefon pazarında satışlarını arttırmayı amaçlayan Meizu, Android Go programında da yerini aldı. Firmanın ilk Android Go telefonu olacak Meizu M8C modeli satışa sunuldu.

Meizu M8C özellikleri ve fiyatı

5.45 inçlik bir ekrana sahip olan modelde 1440x720 piksel çözünürlük kullanılmış. 18:9 görüntü oranı ile çerçevelerin biraz daha inceldiğini görüyoruz. Metal bir kasaya sahip olan telefonda parmak izi okuyucu mevcut değil.

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4 adet Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 425 yonga setinden gücünü alan modele 2GB RAM ve 16GB/32GB depolama kapasitesi eşlik ediyor. İşletim sistemi ise Android 8.1 Oreo Go Edition.

Arka kısımda 13MP çözünürlüğündeki kamera ArcSoft teknolojisi ile fotoğraf kalitesini arttıracak ayarlamalar yapabiliyor. Özçekim kamerası ise 8MP çözünürlüğünde. Ayrıca yüz tanıma da yapabiliyor.

3070mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan modelin başlangıç fiyatı 140 Avro olarak belirlenmiş. Satışlar ilk olarak Rusya’da başlamış durumda. Diğer ülkelere ne zaman gideceği belli değil.