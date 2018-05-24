Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Snapdragon 710 resmen tanıtıldı: İşte özellikleri!

Üst seviyeye amiral gemisi özellikler kazandırmayı hedefleyen Snapdragon 710 yonga seti resmi olarak tanıtıldı. Snapdragon 710 özelliklerini haberimizde bulabilirsiniz.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
10,9b
1
29
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Qualcomm’un Snapdragon 800 amiral gemi serisinin altına konumlandırdığı ancak pek çok özelliği de miras olarak aktardığı yeni Snapdragon 700 serisi detaylandı. Serinin ilk ürünü Snapdragon 710 resmen tanıtıldı.

Snapdragon 800 amiral gemi seviyesine girmek istemeyen ancak yine de önemli özelliklerini kullanmayı isteyen üreticiler için geliştirilen Snapdragon 700 serisi, bu bakımdan üst seviye telefonlarda pay almayı amaçlıyor.

Snapdragon 710 özellikleri

Snapdragon 710 yonga seti 10nm süreci ile üretiliyor ve böylece performans tarafında yüzde 20, enerji tasarrufu tarafında ise yüzde 40’a varan kazanımlar sağlıyor. Çoklu ortam ve iletişim tarafında da dikkat çekici özellikler mevcut.

Ayrıca Bkz. "Amazon, ürün iade sistemini suistimal edenleri yasaklıyor"

8 çekirdekli bir yapıda olan yonga setinde 2 adet Kryo 360 çekirdeği performans için ayrılmış ve 2.2GHz seviyesine kadar çıkıyor. 6 adet Kryo 360 çekirdeği ise verimlilik odaklı ve 1.7GHz seviyesinde çalışıyor.

Adreno 616 grafik birimi ise önceki nesle göre yüzde 35 daha iyi oyun performansı sağlıyor. 4K 60fps imkânı ve sıkıştırılmamış 10-bit renk üretimi ile 1 milyar renk seviyesi dikkat çekici unsurlar arasında.

Diğer özellikler ve yapay zekâ

Spectra 250 görüntü sinyal işlemcisi ise 4K kayıtlarda yüzde 40 enerji verimliliği sunuyor. Tek işlemcide 32MP, çift işlemcide ise 20MP çözünürlükler destekleniyor. Yine donanım tabanlı çözünürlük arttırma, aktif derinlik algılama, donanım tabanlı görüntü dengeleme desteği önemli özellikler arasında.

Kryo 360 çekirdekleri, Adreno 616 grafik birimi ve Hexagon sinyal işlemcisi bir araya gelerek yonga setinin yapay zekâ birimini oluşturuyor. Snapdragon 660 yonga setine göre 2 kat daha performanslı olan yapay zekâ, kameradan arayüze kadar pek çok noktada kolaylıklar sunuyor. Facebook Caffe ve Google Tensor Flow ile de uyumlu.

Bağlantı tarafında Cat. 15 tabanlı X15 LTE modemine ilk kez yer veriliyor. 800Mbps indirme hızlarına ulaşan modem 4x4 anten dizilimi ile düşük sinyal kalitesinde bile en iyi sonuçları veriyor.

Enerji tarafında QuickCharge 4+ teknolojisini görüyoruz. Sadece Snapdragon 800 serisine özgü olan bu teknoloji artık üst seviyeye de geldi. Bu sayede 15 dakikada bataryanın yüzde 50’sini oldurmak mümkün. İlk Snapdragon 710 yonga setli akıllı telefonların önümüzdeki ay piyasada olması bekleniyor.

 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
apodur 1 yıl en beğenilen
SD710 lu bir Redmi Note serisi gelirmi dersiniz.
1 Yanıt Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Quaresma2016 4 ay
Sd 820 li LG G5 Sd 625 li Lenovo P2 den kötü performans veriyor ayrıca bataryası 12 saat bile dayanmıyor Herşey kağıt üstündeki gibi olmuyor. Yazılım da çok önemli. Sd 660 lı Mi Note 3 Sd 835 li Mi 6 ya çok yakın performans veriyor. 600 serisine kötü deniyor ama hiçte öyle değil. 710 da uygun fiyatlı olursa gayet tercih edilebilir bir işlemci olabilir. Orta sınıf işlemci diye çıkıp amiral gemisi performansı verebilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozansirin89 1 yıl
Gayet iyi pil ömrü uzasın çünkü android cihazlar pil çok tüketiyor özellikle arka planda biz istemeden
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
renega 1 yıl apodur
redmi note grlmez redmi amiral modeli değil mi note gelir
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
veleciraptor 1 yıl
Umarım Google bu işlemciye dayalı uygun fiyatlı 5" bir Pixel 3 çıkarır. İşlemci fazlasıyla yeterli ve enerji tasarruflu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 1 yıl
Kast sistemiyle kullanıcıları alt basamaklara sokabilecekler böylece tebrikler
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WarSaw 1 yıl
835, 845 den dahamı iyi
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cumhurfatih 1 yıl WarSaw
bence hicbir farkı yok teorik olarak...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zdniz 1 yıl
Telefonlar demekki dahada pahalanacak APPLE den başka rakibi yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
apodur 1 yıl en beğenilen
SD710 lu bir Redmi Note serisi gelirmi dersiniz.
2 Yanıt Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
intel7mix 1 yıl apodur
Xiaomi kesin çıkaracaktır asıl önemli olan makul fiyatla çıkması ve tüketicinin ihtiyaçlarını karşılaması ve bununla birlikte uzun pil ömrü vaat etmesi yeterli olur
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xxxx1 1 yıl
bu seviyede işleyiciler üreticiler tarafından çok tercih edilmiyor,sebebi maliyet en basta,üst seviyenin bir tık altına konumlandığı ve performans olarak cok yakın olduğu için.
sd660; sd830 ile cok yakın performansa sahip mesela,fakat çok fazla üretici tercih etmed...çünkü pahalı tepe modelleri satışı yavaşlayacaktı, sd625,26 önüne gelen bu beş para etmez chipsetleri kullandı daha ucuz olduğu için.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
intel7mix 1 yıl xxxx1
Haklısınız mi note 3 ile mi6 arasındaki fiyat farkı çokta fazla değil biraz daha verince mi6 alabiliyorsunuz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Whippoorwill 1 yıl
Yeni harcanacak işlemci modeli örneği.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10933 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
qualcomm, snapdragon 710 ve
5 etiket daha Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71 MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Battlefield V oyunu PC platformunda Nvidia’ya emanet 1 yıl LG V35 ThinQ ilk kez çalışırken görüntülendi 1 yıl AMD Ryzen teknolojisi konsollara girmeye hazır 1 yıl Fujifilm'den retro görünümlü yeni aynasız fotoğraf makinesi: X-T100 1 yıl ABD drone'lara plaka zorunluluğu getirebilir 1 yıl Yeni iPad 9.7'e rakip geldi "Acer Chromebook Tab 10" 1 yıl Samsung'dan büyük ekranlı giriş seviyesi telefon: Galaxy Wide 3 1 yıl Marshall Adaları kripto parayı resmi para birimi olarak kabul ediyor 1 yıl Türkiye’nin Türk Bayraklı ilk F-35’inden heyecan uyandıran video ve görüntüler 1 yıl Samsung 2020 yılına kadar tüm ürünlerine yapay zeka entegre etmek istiyor 1 yıl Roketsan ve TUSAŞ’tan Kazakistan ile önemli anlaşma 1 yıl Türkiye'de fiberi yaygınlaştıracak anlaşma bugün imzalandı 1 yıl WhatsApp'ta can sıkıcı hata: Kullanıcılar engelledikleri kişilerden mesaj almaya başladı 1 yıl Elon Musk ''basının güvenilirliğini değerlendirmek'' için web sitesi açacak 1 yıl Apple ve Volkswagen sürücüsüz araç geliştirmek için anlaştı 1 yıl Acer Predator Orion oyuncu kasaları ilk izlenim 1 yıl Apple, iPhone'unun pilini garanti dışı değiştirenlere 190 TL ödeme yapacak 1 yıl Honda, uygun fiyatlı bir elektrikli araç üzerinde çalışıyor 1 yıl Jurassic World Alive indirmeye sunuldu 1 yıl EA, oyun yansıtma hizmeti Gamefly’ı satın aldı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Snapdragon 710 resmen tanıtıldı: İşte özellikleri! Sonraki Xiaomi Mi 8 inceleme videoları internete saçıldı 1 yıl George R.R. Martin kitabı The Ice Dragon sinemaya uyarlanıyor 1 yıl Lenovo Z5'in pili 45 gün bekleme süresi sunacak 1 yıl Donald Trump artık Twitter'daki takipçilerini engelleyemeyecek 1 yıl MediaTek "premium orta sınıf" telefonlar için Helio P22 yonga setini duyurdu 1 yıl HTC'nin yeni amiral gemisi U12+ elimizde 1 yıl BMW'nin otomobil yazılımında 14 farklı kusur tespit edildi 1 yıl LG V35 önümüzdeki ay dört orta sınıf telefonla birlikte gelebilir 1 yıl Sürücüsüz araçlar tıpkı insanlar gibi şerit değiştirmeyi öğrenecek 1 yıl Yakıtsız çalışan uzay aracı testleri gerçeği yansıtmıyor 1 yıl Zuckerberg, Avrupa Parlamentosu'nun kilit sorularını yanıtlamadı 1 yıl Gather ile yüzlerce haber kaynağı ve radyoyu tek uygulamadan takip edin 1 yıl IBM Blockchain'i kullanarak sahtecilikle mücadele edecek 1 yıl Türkiye’nin en çok indirilen haber uygulaması Bundle yenilendi! 1 yıl HTC U12+ kamera performansıyla DxOMark listesine tepeden giriş yaptı 1 yıl Trump'ın Twitter yüklü iPhone'u Beyaz Saray güvenlik birimini çıldırtıyor 1 yıl Yeni Kia Sportage, dizel hibrit seçeneği ile resmi olarak tanıtıldı 1 yıl Makyajlı Hyundai i20'nin Türkiye fiyatı belli oldu 1 yıl Amazon, ürün iade sistemini suistimal edenleri yasaklıyor 1 yıl Instagram uygulamasına "Sessize Al" özelliği geldi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim