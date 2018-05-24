Snapdragon 710 resmen tanıtıldı: İşte özellikleri!

Qualcomm’un Snapdragon 800 amiral gemi serisinin altına konumlandırdığı ancak pek çok özelliği de miras olarak aktardığı yeni Snapdragon 700 serisi detaylandı. Serinin ilk ürünü Snapdragon 710 resmen tanıtıldı.

Snapdragon 800 amiral gemi seviyesine girmek istemeyen ancak yine de önemli özelliklerini kullanmayı isteyen üreticiler için geliştirilen Snapdragon 700 serisi, bu bakımdan üst seviye telefonlarda pay almayı amaçlıyor.

Snapdragon 710 özellikleri

Snapdragon 710 yonga seti 10nm süreci ile üretiliyor ve böylece performans tarafında yüzde 20, enerji tasarrufu tarafında ise yüzde 40’a varan kazanımlar sağlıyor. Çoklu ortam ve iletişim tarafında da dikkat çekici özellikler mevcut.

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8 çekirdekli bir yapıda olan yonga setinde 2 adet Kryo 360 çekirdeği performans için ayrılmış ve 2.2GHz seviyesine kadar çıkıyor. 6 adet Kryo 360 çekirdeği ise verimlilik odaklı ve 1.7GHz seviyesinde çalışıyor.

Adreno 616 grafik birimi ise önceki nesle göre yüzde 35 daha iyi oyun performansı sağlıyor. 4K 60fps imkânı ve sıkıştırılmamış 10-bit renk üretimi ile 1 milyar renk seviyesi dikkat çekici unsurlar arasında.

Diğer özellikler ve yapay zekâ

Spectra 250 görüntü sinyal işlemcisi ise 4K kayıtlarda yüzde 40 enerji verimliliği sunuyor. Tek işlemcide 32MP, çift işlemcide ise 20MP çözünürlükler destekleniyor. Yine donanım tabanlı çözünürlük arttırma, aktif derinlik algılama, donanım tabanlı görüntü dengeleme desteği önemli özellikler arasında.

Kryo 360 çekirdekleri, Adreno 616 grafik birimi ve Hexagon sinyal işlemcisi bir araya gelerek yonga setinin yapay zekâ birimini oluşturuyor. Snapdragon 660 yonga setine göre 2 kat daha performanslı olan yapay zekâ, kameradan arayüze kadar pek çok noktada kolaylıklar sunuyor. Facebook Caffe ve Google Tensor Flow ile de uyumlu.

Bağlantı tarafında Cat. 15 tabanlı X15 LTE modemine ilk kez yer veriliyor. 800Mbps indirme hızlarına ulaşan modem 4x4 anten dizilimi ile düşük sinyal kalitesinde bile en iyi sonuçları veriyor.

Enerji tarafında QuickCharge 4+ teknolojisini görüyoruz. Sadece Snapdragon 800 serisine özgü olan bu teknoloji artık üst seviyeye de geldi. Bu sayede 15 dakikada bataryanın yüzde 50’sini oldurmak mümkün. İlk Snapdragon 710 yonga setli akıllı telefonların önümüzdeki ay piyasada olması bekleniyor.