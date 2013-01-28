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Android Jelly Bean işletim sistemli Sony C2105 detaylanıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
692
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15
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Android Jelly Bean işletim sistemli Sony C2105 detaylanıyor
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Dünyanın en büyük 4. akıllı telefon üreticisi Sony tarafında hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Hakkındaki ilk detaylar ekim ayının sonuna doğru gün yüzüne çıkan C2105'in kamerasıyla çekilmiş bir fotoğraf örneği ve EXIF bilgileri, fotoğraf paylaşım sitesi Picasa'da yayımlandı. Fotoğrafın çözünürlüğünün yaklaşık 5.4 megapiksel olduğunu belirtelim.
GLBenchmark v2.5.1 test sonuçlarına göre C2105, Android 4.1.2 ''Jelly Bean'' işletim sistemi desteğini arkasına almış. Akıllı telefonun dokunmatik kapasitif ekranının çözünürlüğü ise 480 x 791 piksel olarak görünüyor. Yani Android'e özel menü tuşlarının ekran üzerine yerleştirileceği kanısına varmak mümkün.
Akıllı telefonun merkezi işlem birimi maksimum 1.026 MHz saat hızında çalışırken, grafik işlem birimi bilgisi Adreno 305 olarak verilmiş. Akıllı telefon karşımıza Qualcomm Snapdragon S4 Play ya da Qualcomm Snapdragon S4 Plus platformlarından birisiyle çıkabilir. Sony cephesinden elimize yeni bilgiler ulaştıkça sizleri bilgilendirmeyi sürdüreceğiz.

https://picasaweb.google.com/lh/photo/lg6oJWGgMgbVkhMeRJN6stMTjNZETYmyPJy0liipFm0?full-exif=true Yorum Yaz
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ST4LK3R 6 yıl en beğenilen
DH Misafiri
Sony, o başarısız Playstation serisinden sonra hiç konuşmasın.

Arkadaş sağlam bir Sony mağduru, PS2 başında kaybettiği gençliğinin hesabını soruyor. Neden Sony neden...
DH MisafiriSony, o başarısız Playstation serisinden sonra hiç konuşmasın.Arkadaş sağlam bir Sony mağduru, PS2 başında kaybettiği gen...
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mobi 6 yıl
Alt segment telefonlarda bence alınabilecek en iyi telefonlardan. Çünkü alt segment telefon alırken dayanıklılık çok önemli ve Sony bunu gayet iyi başarıyor.
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ST4LK3R 6 yıl en beğenilen
DH Misafiri
Sony, o başarısız Playstation serisinden sonra hiç konuşmasın.

Arkadaş sağlam bir Sony mağduru, PS2 başında kaybettiği gençliğinin hesabını soruyor. Neden Sony neden...
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aura7 6 yıl
talerk
DH MisafiriSony, o başarısız Playstation serisinden sonra hiç konuşmasın.
başarısız play station serisi mi playsation 2 dünyanın en çok satan oyun konsolu oldu ps 3 xbox 360 dan 2 yil sonra çıkmasına rağmen xbox dan daha çok sattı neyin kafasını yaşıyorsun

Bu adam her haberin altında böyle saçma yorumlar yapıyor.Bence onu ciddiye alarak cevap vermeyin , kendinizi yormaya değmez :)
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talerk 6 yıl aura7
aura7
talerk
Orijinalden alıntı: DH MisafiriSony, o başarısız Playstation serisinden sonra hiç konuşmasın.
başarısız play station serisi mi playsation 2 dünyanın en çok satan oyun konsolu oldu ps 3 xbox 360 dan 2 yil sonra çıkmasına rağmen xbox dan daha çok sattı neyin kafasını yaşıyorsun

Bu adam her haberin altında böyle saçma yorumlar yapıyor.Bence onu ciddiye alarak cevap vermeyin , kendinizi yormaya değmez :)

adam değil dh misafiri sony laf atmak isteyen samboy ların yeni taktiği
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halflıfe 6 yıl
DH Misafiri
Sony, o başarısız Playstation serisinden sonra hiç konuşmasın. [/
sen ne içtiysen bende ondan isterim ben böyle kafa görmedim
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AERN 6 yıl
Bilgi için teşekkürler.
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depeche35 6 yıl
Hani Sony alt segmenti bırakacaaktı.
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darkone16 6 yıl
ISO 10538?
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ST4LK3R 6 yıl
Su geçiriyorsa almam. Xperia Z'yi alıp Jakuzide film izleyecem.
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DH Misafiri 6 yıl
Sony, o başarısız Playstation serisinden sonra hiç konuşmasın.
2 Yanıt Yanıtla
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talerk 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Sony, o başarısız Playstation serisinden sonra hiç konuşmasın.

başarısız play station serisi mi playsation 2 dünyanın en çok satan oyun konsolu oldu ps 3 xbox 360 dan 2 yil sonra çıkmasına rağmen xbox dan daha çok sattı neyin kafasını yaşıyorsun
1 Yanıt Yanıtla +3
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ultraslan.1905 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Sony, o başarısız Playstation serisinden sonra hiç konuşmasın.

Sony düşmanı heryerde yorum yapıyor git sen zamzung. Pinpon kullan
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