Android Jelly Bean işletim sistemli Sony C2105 detaylanıyor

Dünyanın en büyük 4. akıllı telefon üreticisi Sony tarafında hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Hakkındaki ilk detaylar ekim ayının sonuna doğru gün yüzüne çıkan C2105'in kamerasıyla çekilmiş bir fotoğraf örneği ve EXIF bilgileri, fotoğraf paylaşım sitesi Picasa'da yayımlandı. Fotoğrafın çözünürlüğünün yaklaşık 5.4 megapiksel olduğunu belirtelim.



GLBenchmark v2.5.1 test sonuçlarına göre C2105, Android 4.1.2 ''Jelly Bean'' işletim sistemi desteğini arkasına almış. Akıllı telefonun dokunmatik kapasitif ekranının çözünürlüğü ise 480 x 791 piksel olarak görünüyor. Yani Android'e özel menü tuşlarının ekran üzerine yerleştirileceği kanısına varmak mümkün.



Akıllı telefonun merkezi işlem birimi maksimum 1.026 MHz saat hızında çalışırken, grafik işlem birimi bilgisi Adreno 305 olarak verilmiş. Akıllı telefon karşımıza Qualcomm Snapdragon S4 Play ya da Qualcomm Snapdragon S4 Plus platformlarından birisiyle çıkabilir. Sony cephesinden elimize yeni bilgiler ulaştıkça sizleri bilgilendirmeyi sürdüreceğiz.



https://picasaweb.google.com/lh/photo/lg6oJWGgMgbVkhMeRJN6stMTjNZETYmyPJy0liipFm0?full-exif=true