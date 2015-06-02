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Android M ile çoklu pencere özelliği geliyor

3 yıl
3,6b
1
15
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Android M ile çoklu pencere özelliği geliyor

Android işletim sistemli mobil cihazlarda uzun süredir ekranda birden fazla pencere ile işlemler yapabilmek mümkün. Ancak bu başta Samsung olmak üzere üreticilerin kendi yazılımları ile sağlanıyordu. Şimdi ise çoklu pencere yönetimi yerleşik olarak kullanıcıya sunulacak. 

Android M ile başlayan çoklu pencere yönetimi şimdilik deneysel bir aşamada. Önizleme sürümünde geliştirici seçenekleri menüsüne girildiğinde artık Çoklu Pencere Modu seçeneği karşınıza çıkıyor. Ancak bunun için öncelikle build.prop dosyasında kullanıcı tipini userdebug şeklinde değiştirmeniz gerekiyor. 

Seçeneği işaretledikten sonra ana ekranda iki pencere içerisinde çeşitli uygulamalar çalıştırabiliyorsunuz. İsterseniz ekranların yanyana veya üstüste hizalanmasını da sağlayabiliyorsunuz.

Çoklu pencere sistemi hali hazırda bazı takılmalalarla kullanılabiliyor. Ancak deneysel aşamada olduğu için her cihazda aynı çalışmayabilir. Özelliğin kesin olarak ne zaman nihai sürüme kavuşacağı ise bilinmiyor.  

http://www.androidauthority.com/android-m-multi-window-612487/ Yorum Yaz
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Grkwnxs 3 yıl en beğenilen
Bu özelliğin nexus 6 ilk çıktığı zamanlarda gelmesi gerekiyordu biraz geç kalındı
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mkykadir 3 yıl
Çok güzel bir özellik, S3'de RAM elverdiği sürece aktif olarak kullanıyorum ve Samsung'un zamanla üzerine çok şeyler kattığı özellikler. Telefonda içerik üretimi konusunda ekran boyutu nedeniyle yetersiz ama iki internet sayfasında içerik karşılaştırması gereken durumlarda çok kullanışlı oluyor. Bir de YouTube'dan müzik dinlerken kalan işe devam etme :)
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shadowtr 3 yıl
Bir yandan video-müzik izlerken bir yandan tweet okumak vs gibi iyi yönleri olabiliyor.
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darkdiva 3 yıl
Bunlar da Samsung'ta ne varsa aktarmaya başladılar.
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Creav 3 yıl
s4 te note 2 de var bu özellik zaten kaç yıldır olan şey.
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dranas 3 yıl
android için çok önemli bir olay değil. bu özelliği bilgisayarda bile kimse kullanmazken telefonlar için olmazsa olmaz diyemeyiz. ama olsun bu özellik tabi kullananlar da olabilir.
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c36ab7c4 3 yıl
Parmak kadar ekranda olmasa da olur bence.
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lido 3 yıl
Note2 de 3 senedir var olan olay bazen çok kullanışlı oluyor. Cihazın ekranı büyük olmalı ama...
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silver0021 3 yıl
5.7 inç olan note 4 gibi bir cihazda zaten bulunuyor bu özellik. Yerleşik olarak gelmesi güzel hoş olmuş ancak 5.0 inc ve altı telefonlarda pek verimli kullanılacağı söylenemez. Ayrıca ilerde 6GB ram kapasitesi görürsekte şaşmayın derim.
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umut_baris 3 yıl silver0021
silver0021

5.7 inç olan note 4 gibi bir cihazda zaten bulunuyor bu özellik. Yerleşik olarak gelmesi güzel hoş olmuş ancak 5.0 inc ve altı telefonlarda pek verimli kullanılacağı söylenemez. Ayrıca ilerde 6GB ram kapasitesi görürsekte şaşmayın derim.

Gelecek zaten merak etmeyin. 64 bit bunun kılıfı olacak.
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Guest-BE73ABCD2 3 yıl
Bildirim menüsü ve kısayoları elden geçirsinler. Şuanki hali ortaçağdan kalma gibi duruyor.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Infinitum 3 yıl
Çok geç kaldılar, umarım nihai sürüme kısa zamanda ulaşır.
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matmuhendisi 3 yıl
Güzel ilerlemeler.. En iyisi de parmak izi oldu.. Yeni Nexus telefon ortalığı yıkar..
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Grkwnxs 3 yıl en beğenilen
Bu özelliğin nexus 6 ilk çıktığı zamanlarda gelmesi gerekiyordu biraz geç kalındı
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