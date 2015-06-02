Android M ile çoklu pencere özelliği geliyor

Android işletim sistemli mobil cihazlarda uzun süredir ekranda birden fazla pencere ile işlemler yapabilmek mümkün. Ancak bu başta Samsung olmak üzere üreticilerin kendi yazılımları ile sağlanıyordu. Şimdi ise çoklu pencere yönetimi yerleşik olarak kullanıcıya sunulacak.





Android M ile başlayan çoklu pencere yönetimi şimdilik deneysel bir aşamada. Önizleme sürümünde geliştirici seçenekleri menüsüne girildiğinde artık Çoklu Pencere Modu seçeneği karşınıza çıkıyor. Ancak bunun için öncelikle build.prop dosyasında kullanıcı tipini userdebug şeklinde değiştirmeniz gerekiyor.





Seçeneği işaretledikten sonra ana ekranda iki pencere içerisinde çeşitli uygulamalar çalıştırabiliyorsunuz. İsterseniz ekranların yanyana veya üstüste hizalanmasını da sağlayabiliyorsunuz.





Çoklu pencere sistemi hali hazırda bazı takılmalalarla kullanılabiliyor. Ancak deneysel aşamada olduğu için her cihazda aynı çalışmayabilir. Özelliğin kesin olarak ne zaman nihai sürüme kavuşacağı ise bilinmiyor.

http://www.androidauthority.com/android-m-multi-window-612487/