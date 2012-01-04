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Android Market 400,000 aktif uygulama sayısına ulaştı, 100 000 aktif geliştiriciye sahip

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Her gün 700 000 yeni telefonun aktive edildiği Android platformunun uygulama mağazası Android Market de buna paralel olarak barındırdığı uygulama sayısında büyük bir artış yaşıyor.

Distimo tarafından açıklanan rakamlara göre Android Market üzerinde hali hazırda 400 000 aktif uygulama bulunuyor. Son 4 ayda eklenen uygulama sayısı ise 100 000 civarında. Tüm market uygulamalarının üçte ikisi ücretsiz. Bu da Android kullanıcılarının daha çok ücretsiz uygulamalara yöneldiğini gösteriyor. Nisan 2011 tarihinde yüzde 60 olan ücretsiz uygulama oranı Aralık ayında yüzde 68'e ulaştı.

Android için uygulama hazırlayan geliştiricilerin sayısı ise 100 000 civarında. Bu da platforma daha hızlı uygulama eklenmesini sağlıyor.

Apple App Store ile bir karşılaştırma yapıldığında, 200 000 uygulama sayısına App Store 22 ayda ulaşırken, Android Market 31 ayda ulaştı. 300 000 uygulama sayısına App Store 8 ayda, Android Market 4 ayda ulaştı. 400 000 rakamına ise App Store 8 ayda ulaşırken, Android Market 4 ayda ulaştı. 

Android Market platformuna uygulama ekleme sayısının her geçen ay daha da hızlandığı görülüyor. 2012 yılında da yükselme trendinin devam etmesi bekleniyor. Bununla birlikte rakamlar sadece aktif olarak Android Market üzerinde yayınlanan uygulamalara ait. Farklı sebeplerle silinen veya iptal edilen uygulamalar dahil edilmiyor. Bu oranın yüzde 30 civarı olduğu düşünüldüğünde Android Market üzerindeki toplam uygulama sayısının 600 000 civarında olduğu söylenebilir.


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bababll 7 yıl
200 bini pil göstergesi
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Volkanbaba 7 yıl
Google bu markete bir el atmalı adamlar açmış bırakmışlar gibi birşey denetim sıfıra yakın.Adam internet sitesinin kısayolunu yapıyor uygulama diye markete koyuyor.Katogoriler düzeltilmeli dandik uygulamalar silinmeli uygulama koymak için bazı şartlar aranmalı.
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sertacarslan 7 yıl
Android markette ciddi bir temizlik yapılması ve uygulama kalite standartlarının belirlenerek uygulama yükleme işleminin prosedüre bağlanması şart.
Yarın uygulama sayısı milyonlara ulaştığında işin içinden çıkılması çok zor olacak. Hoş, şimdi bile çok zor.
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CTU 7 yıl
android marketi de inceleme fırsatım oldu. evet güzel uygulamalar var ancak herkesinde dediği gibi karışık. ufak bir temizlik ve denetim yapılsa appstore gibi olabilir.
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fatihcanery 7 yıl
çoğu abidik gübüdük şeyler,gercekten işe yarar şeyler var ama ara ki bulasın.market acilen gözden geçirilmeli,hatta apple gibi ilk önce kendi takımları bakmalı saçma salak uygulamalara izin vermemeli.şu anda girdiğimde büyük bir çöplük görüyorum markette
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racaerme 7 yıl
Bana çok anlamsız geliyor uygulama sayısı bir kisi en fazla ne kadar yükliyebilir ki zaten 100 mü 200 mü o bile etmez belki.
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Closer 7 yıl racaerme
racaerme

Bana çok anlamsız geliyor uygulama sayısı bir kisi en fazla ne kadar yükliyebilir ki zaten 100 mü 200 mü o bile etmez belki.

:) Kardeş biraz mantık... ne kadar çok seçenek olursa o "100 200" daha kaliteli olur. ben bi iphone kullanıcıyım ama androidede saygım var. Çünkü adamlar bi anda parladı...helal leri var yani.. yoksa samsung kimdiiii... iphone kimdi.. yanlışmıyım?
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mehmednaim 7 yıl
Tüm market uygulamalarının "yüzde üçte ikisi(?)" ücretsizmiş. Yani kaba bir hesapla yüzde iki oluyor ya da yüzde altı mı oluyor yoksa yüzde 66.6 mı?
Böyle bir hesap yok aslında.
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neverktulu 7 yıl
Herkes mutlu olduğunu kullansın ne deyim.
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clearskies 7 yıl
Android Marketin bu kadar hızlı yükselmesi çok güzel. Ama Google bir uygulamayı mağazaya koymadan önce, daha ayrıntılı incelemeli ve ondan sonra yayınlamalı.
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therebeder 7 yıl
önemli olan çokluğu değil,%de kaçı kullanılabilir
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dere.beyi 7 yıl
adam başı 4 program gibi bşy iimiş :)
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