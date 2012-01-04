Android Market 400,000 aktif uygulama sayısına ulaştı, 100 000 aktif geliştiriciye sahip





Her gün 700 000 yeni telefonun aktive edildiği Android platformunun uygulama mağazası Android Market de buna paralel olarak barındırdığı uygulama sayısında büyük bir artış yaşıyor.





Distimo tarafından açıklanan rakamlara göre Android Market üzerinde hali hazırda 400 000 aktif uygulama bulunuyor. Son 4 ayda eklenen uygulama sayısı ise 100 000 civarında. Tüm market uygulamalarının üçte ikisi ücretsiz. Bu da Android kullanıcılarının daha çok ücretsiz uygulamalara yöneldiğini gösteriyor. Nisan 2011 tarihinde yüzde 60 olan ücretsiz uygulama oranı Aralık ayında yüzde 68'e ulaştı.





Android için uygulama hazırlayan geliştiricilerin sayısı ise 100 000 civarında. Bu da platforma daha hızlı uygulama eklenmesini sağlıyor.





Apple App Store ile bir karşılaştırma yapıldığında, 200 000 uygulama sayısına App Store 22 ayda ulaşırken, Android Market 31 ayda ulaştı. 300 000 uygulama sayısına App Store 8 ayda, Android Market 4 ayda ulaştı. 400 000 rakamına ise App Store 8 ayda ulaşırken, Android Market 4 ayda ulaştı.





Android Market platformuna uygulama ekleme sayısının her geçen ay daha da hızlandığı görülüyor. 2012 yılında da yükselme trendinin devam etmesi bekleniyor. Bununla birlikte rakamlar sadece aktif olarak Android Market üzerinde yayınlanan uygulamalara ait. Farklı sebeplerle silinen veya iptal edilen uygulamalar dahil edilmiyor. Bu oranın yüzde 30 civarı olduğu düşünüldüğünde Android Market üzerindeki toplam uygulama sayısının 600 000 civarında olduğu söylenebilir.



