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Android P, kamera vaya mikrofona erişen arka plan uygulamalarını ifşa edecek

Google'ın nesil mobil işletim sistemi Android P, arka planda çalışan uygulamaların kamerayı veya mikrofonu kullanması durumunda bir bildirim göstererek kullanıcıları haberdar edecek.
1 yıl
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Android cihazınıza yeni bir uygulama yüklediğinizde bazen kameranıza, fotoğraflarınıza, mikrofonunuza, bildirimlerinize ve benzeri şeylere erişim izni ister. Acemi kullanıcılar için bu izinler biraz kafa karıştırıcı görünebilir ve hatta uygulamayı kullanabilmek için bunları "evet" diyerek geçiştirebilirler.
Ayrıca Bkz. "PES 2019'un çıkış tarihi resmen açıklandı"
Bununla birlikte telefonunuzdaki belirli özelliklere erişmesi şart olmadığı halde bundan faydalanmaya çalışan bazı uygulamalar da olabilir. Ancak bu konuda iyi haberler var. Yaklaşan Android P güncellemesinde, Google telefonunuzdaki kameraya veya mikrofona erişen arka plan uygulamaları olduğunda size bir bildirim gösterecek.

Bildirimde ikonlar da gösterilecek

Ayrıca bu bildirimde uygulamanın hangi donanım öğelerini veya sensörlerini kullandığını açıkça gösteren kamera ve/veya mikrofon ikonları de yer alacak. Sonuç olarak Android P'nin bu yeni özelliği sayesinde, arka planda çalışan uygulamaların kamera veya mikrofonu kullanıp kullanmadıklarını görebileceksiniz. Örneğin kamera veya mikrofonu kullanmasının gerekli olmadığını düşündüğünüz bir uygulama varsa bu bildirimler sayesinde gözünüzden kaçmayacak.

https://www.androidpolice.com/2018/05/09/android-p-notifications-apps-running-background-show-theyre-using-camera-microphone/ Yorum Yaz
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XFalconX 1 yıl en beğenilen
13 yıl sonra türkiye ye gelir artık 🤷‍♂️
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interwap 1 yıl
8 güncellemesiyle Galaxy Note FE buna benzer bir özellik geldi. İzin monitörü. Uygulama bir izni kullanırsa bilgi veriyor. Sadece kamera ve mikrofon ile kısıtlı değil. Görüntülerde birbirine çok benziyor.
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10ff 1 yıl
diyolar ki adamlar, "bu bilgiyi sadece ben çalacağım"
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XFalconX 1 yıl WaylandIZMIR
hayır dostum ben genel problemden bahsettim iphone 7+ kullanıyorum andoroidi çok severim normal de
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MoÇü 1 yıl
Güzel düşünülmüş..
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silver1978 1 yıl
Android kendini de ifşa edecek mi?
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Spleace 1 yıl
Lg g6 yeni Android 8 i alicakti... Keşke Pixel serisi Türkiye de satılsa düşünmeden o alınmalı bence android telefon olarak.
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Artyom A. C. 1 yıl Spleace
G4'e rom yükledim 8.1. LG'ye kalsaydı 2017 Ekim , 2017 Aralık , 2018 Ocak'ta G4'e 7.0 gelecekti ama hala vermediler :D
LG Mobil tez zamanda batar inşallah.
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Whippoorwill 1 yıl
Güvenlik endişemiz Lollipop sürümünden beridir yok. Bu da pastanın kreması.
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XFalconX 1 yıl en beğenilen
13 yıl sonra türkiye ye gelir artık 🤷‍♂️
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WaylandIZMIR 1 yıl XFalconX
Neden ki? Evde bir bireyin telefonu Nokia 6 (2017) ve şu an Android 8.1 kullanıyor. Ha Samsung kullanıyorsan vay haline tabi. O zaman doğru.
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