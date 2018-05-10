Android P, kamera vaya mikrofona erişen arka plan uygulamalarını ifşa edecek

Android cihazınıza yeni bir uygulama yüklediğinizde bazen kameranıza, fotoğraflarınıza, mikrofonunuza, bildirimlerinize ve benzeri şeylere erişim izni ister. Acemi kullanıcılar için bu izinler biraz kafa karıştırıcı görünebilir ve hatta uygulamayı kullanabilmek için bunları "evet" diyerek geçiştirebilirler.

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Bununla birlikte telefonunuzdaki belirli özelliklere erişmesi şart olmadığı halde bundan faydalanmaya çalışan bazı uygulamalar da olabilir. Ancak bu konuda iyi haberler var. Yaklaşan Android P güncellemesinde, Google telefonunuzdaki kameraya veya mikrofona erişen arka plan uygulamaları olduğunda size bir bildirim gösterecek.

Bildirimde ikonlar da gösterilecek

Ayrıca bu bildirimde uygulamanın hangi donanım öğelerini veya sensörlerini kullandığını açıkça gösteren kamera ve/veya mikrofon ikonları de yer alacak. Sonuç olarak Android P'nin bu yeni özelliği sayesinde, arka planda çalışan uygulamaların kamera veya mikrofonu kullanıp kullanmadıklarını görebileceksiniz. Örneğin kamera veya mikrofonu kullanmasının gerekli olmadığını düşündüğünüz bir uygulama varsa bu bildirimler sayesinde gözünüzden kaçmayacak.

https://www.androidpolice.com/2018/05/09/android-p-notifications-apps-running-background-show-theyre-using-camera-microphone/