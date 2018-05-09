PES 2019'un çıkış tarihi resmen açıklandı

Dünyanın en çok oynanan futbol oyunlarından biri olan PES serisinin yeni oyunu Pro Evolution Soccer 2019'un resmi çıkış tarihi açıklandı. Oyunun geliştiricisi Konami, daha önceki sızıntıları haklı çıkararak PES 2019'un PlayStation 4 ve Xbox One için 28 Ağustos'ta, PC içinse 30 Ağustos tarihinde raflardaki yerini alacağını duyurdu.

PES 2019, 4K ve HDR desteği ile geliyor

Konami'nin ön siparişlere başladığı Pro Evolution Soccer 2019'un kapağında ise Barcelona'lı futbolcu Philippe Coutinho yer alıyor. Oyunun Legend Edition (Efsane Versiyonu) sürümünün kapağını ise İngilizlerin eski fenomen futbol yıldızı David Beckham süslüyor. Daha fazla lisanslı içeriğin yer aldığı PES 2019'un 4K ve HDR desteği sunacağını da belirtelim.

Geçtiğimiz günlerde UEFA ve Konamin işbirliğinin sona ermesiyle birlikte akıllardaki soru PES 2019'da Şampiyonlar Ligi'nin olup olmayacağıydı. Konuyla ilgili net bir açıklama olmazken, lisanslı lig sayısının arttığı belirtiliyor. PlayStation Store'da ön siparişe sunulan futbol oyununun fiyatları ise şu şekilde:

Pro Evolution Soccer 2019 Legend Edition -> 239,00 TL

https://www.konami.com/wepes/2019/eu/tr/

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