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PES 2019'un çıkış tarihi resmen açıklandı

Konami'nin efsanevi futbol oyunu Pro Evolution Soccer 2019'un resmi çıkış tarihi belli oldu. 4K ve HDR desteği ile gelen oyunun tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.
1 yıl
5,1b
1
15
Oyunlar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Dünyanın en çok oynanan futbol oyunlarından biri olan PES serisinin yeni oyunu Pro Evolution Soccer 2019'un resmi çıkış tarihi açıklandı. Oyunun geliştiricisi Konami, daha önceki sızıntıları haklı çıkararak PES 2019'un PlayStation 4 ve Xbox One için 28 Ağustos'ta, PC içinse 30 Ağustos tarihinde raflardaki yerini alacağını duyurdu.

PES 2019, 4K ve HDR desteği ile geliyor

Konami'nin ön siparişlere başladığı Pro Evolution Soccer 2019'un kapağında ise Barcelona'lı futbolcu Philippe Coutinho yer alıyor. Oyunun Legend Edition (Efsane Versiyonu) sürümünün kapağını ise İngilizlerin eski fenomen futbol yıldızı David Beckham süslüyor. Daha fazla lisanslı içeriğin yer aldığı PES 2019'un 4K ve HDR desteği sunacağını da belirtelim.
Geçtiğimiz günlerde UEFA ve Konamin işbirliğinin sona ermesiyle birlikte akıllardaki soru PES 2019'da Şampiyonlar Ligi'nin olup olmayacağıydı. Konuyla ilgili net bir açıklama olmazken, lisanslı lig sayısının arttığı belirtiliyor. PlayStation Store'da ön siparişe sunulan futbol oyununun fiyatları ise şu şekilde:
Pro Evolution Soccer 2019 -> 179,00 TL
Pro Evolution Soccer 2019 David Beckham Edition -> 209,00 TL
Pro Evolution Soccer 2019 Legend Edition -> 239,00 TL

https://www.konami.com/wepes/2019/eu/tr/ Yorum Yaz
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KalemKolik 1 yıl en beğenilen
Pes mi kaldı arkadaş. Ellerindeki kalan son koz uefa lisansıydı oda gitti. Konami pes, i gözden çıkaralı çok oldu. Ne stad ne lisans. Sallamasyon isimlerle maç yap.

Pes oyununun sonu free to play. Başka çareside yok artık.

Pes mi kaldı arkadaş. Ellerindeki kalan son koz uefa lisansıydı oda gitti. Konami pes, i gözden çıkaralı çok oldu. Ne stad ne lisans. Sallamasyon isimlerle maç...
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matador_mirkhan 1 yıl
Yap bi pes 2013 remastered, gör satışı 😂
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VII_outLaw 10 ay
Pes 2018 gayet güzeldi ve mantıklı şekilde oynayarak her şeyi yapabilir ve herkesi yenebilirsiniz.
Tek sorunu Online de maç koparanlara çözüm bulamamaları umarım 2019 için bir şey yapmışlardır.
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Giresunlufuk 1 yıl
Hala Pes 13 diyen var yahu ağlamak istiyorum.
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Matrixx7 1 yıl
Tam 10 sene önceki pes 2009 benim için efsaneydi.Ahh gençliğim
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FIRAT_G_ 1 yıl
Bu farkli versiyondaki devid.b falan ne oluyor?
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zeybek35 1 yıl
Yedi senedir orjinal oyun alıp online oynan birisi olarak, konami bunca senedir hilecileri ve lag sorununu çözmediği için bu sene oyunu almayı düşünmüyorum, zaten oyun çıktıktan bir iki ay sonra ücretsiz oluyor, herşeyi geçtim bu para bu oyuna çok fazla.
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TheNewAtilla 1 yıl
Fifayı beceremeyenlerin oyunu
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forvet09 10 ay TheNewAtilla
TheNewAtilla

Fifayı beceremeyenlerin oyunu

Çok komik. Bizde pes oynayamayan ların oyunu diyoruz FIFA için.
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huseyincarnege 1 yıl
en güzeli 2013 tü
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Manchester United 1 yıl
Valla yılların pes oyunucusu olarak pes biteli çok oldu.
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grafman09 1 yıl
Oynayıp öğle yorum yapsaydınız. :)
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Ters Adam 1 yıl grafman09
*Öyle.
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mu5tafa 1 yıl
Şampiyonlar ligi de gitti sanırım. Online de bir faydası yok ama ofline de turnuvayı yapıyorduk kötü oldu..
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konami, pes 2019 ve
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