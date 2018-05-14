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Android P yaklaşan takvim etkinliklerini kilit ekranında gösterecek

Android P'nin ikinci geliştirici önizlemesinde, yaklaşan takvim etlinliklerinin kilit ekranda gösterileceği ortaya çıktı. Google Pixel 2'de de benzer bir özellik sunuluyordu.
1 yıl
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2
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Android telefonunuza kayıtlı birçok randevunuz varsa, cihazınızın kilidini açarak sürekli olarak takvimi kontrol etmek zorunda kalmanız can sıkıcı olabilir. Ancak Android P ile bu durum değişecek gibi görünüyor. Google yaklaşan takvim etlinliklerini kilit ekranınızda göstermeye başlayacak.
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Android P'nin ikinci geliştirici önizlemesinde ortaya çıkan özellik, Google Pixel 2'deki "yaklaşan etkinlikler" özelliğine benziyor. Ancak etkinlikle ilgili bilgilerin gösteriliş şekliyle alakalı bazı farklılıklar var. Pixel 2'de yaklaşan etkinliğin ismiyle birlikte kaç dakika kaldığı gösterilirken, Android P'de başlangıç ve bitiş zamanının yanında hava durumu da gösteriliyor.

Kullanışlı ancak herkese uyar mı?

Bahsi geçen özelliğin bazı kullanıcılar için son derece faydalı olacağı kesin ancak aynı zamanda herkesin erişebileceği kilit ekranında özel bilgilerinin görüntülenmesini istemeyen kişiler de olacaktır. Google'ın bu kullanışlı özelliği Android P'nin final sürümüne ekleyip eklemeyeceği ise şu an için bilinmiyor.

https://www.androidpolice.com/2018/05/13/android-p-test-brings-upcoming-events-lock-screen/ Yorum Yaz
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hopeyoung 1 yıl en beğenilen
Nokia'nın SymbianOS'un 12 sene önce yaptığı şeyleri google şimdi yapmaya çalışıyor.
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BlackOP 1 yıl
İşe yarar bir özellik beğendim.
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hopeyoung 1 yıl en beğenilen
Nokia'nın SymbianOS'un 12 sene önce yaptığı şeyleri google şimdi yapmaya çalışıyor.
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