Xiaomi 17 Ultra Leica Edition önümüzdeki günlerde küresel pazarlarda

İşte Xiaomi 17 Ultra Leica Edition küresel versiyonunun beklenen özellikleri:
Geekbench AI listelemesine göre Xiaomi 17 Ultra Leica Edition, tek hassasiyet testinde 1.973 puan, yarı hassasiyet testinde 3.322 puan ve nicelleştirilmiş testte 4.754 puan elde etti. Bu üç farklı metrik, cihazın yapay zeka işlemlerini farklı doğruluk seviyelerinde nasıl yönettiğini gösteriyor. Özellikle nicelleştirilmiş skorun yüksekliği, cihazın enerji verimliliğini korurken hızlı hesaplama yapabilen optimize edilmiş AI iş yüklerine hazır olduğunu düşündürüyor. Günümüzde akıllı telefonlarda yapay zeka; gece modu, portre ayrıştırma ve gerçek zamanlı sahne analizi gibi işlevlerin temelini oluşturduğu için bu skorlar pratik kullanım açısından önem taşıyor.
Listeleme ayrıca Qualcomm ARMv8 tabanlı bir yonga setine işaret ediyor. Altı verimlilik çekirdeğinin 3,63 GHz hızında, iki performans çekirdeğinin ise 4,61 GHz’e kadar çıkabildiği belirtiliyor. Bu frekans değerleri, Snapdragon 8 Elite Gen 5 isimli yeni nesil işlemci beklentileriyle örtüşüyor. Cihazın 16 GB RAM ile listelenmesi ise çoklu görev performansında üst segment konumlandırmaya işaret ediyor.
Android 16 işletim sistemiyle test edilen model, 6.800 mAh kapasiteli bir batarya ile gelecek ve 90W kablolu, 50W kablosuz şarj desteği sunacak. Son olarak Çin pazarında 16 GB + 512 GB ve 16 GB + 1 TB versiyonlarla sunulan modelin başlangıç fiyatı 7.999 Yuan olarak açıklanmıştı. Bu tutar da yaklaşık 1.160 dolar seviyesine karşılık geliyor. Ancak küresel pazarlardaki net fiyatı, lansmandan sonra açıklanacaktır.
