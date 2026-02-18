Xiaomi 17 Ultra Leica Edition önümüzdeki günlerde küresel pazarlarda

Tam Boyutta Gör Xiaomi 17 Ultra Leica Edition, küresel lansman öncesinde Geekbench AI testlerinde ortaya çıktı. 25128PNA1G model numarasıyla listelenen cihaz, özellikleriyle dikkat çekiyor. Yapay zeka performans skorları, cihazın özellikle görüntü işleme ve hesaplamalı fotoğrafçılık alanında iddialı bir konumlanma hedeflediğini gösteriyor. Küresel pazara, standart Xiaomi 17 Ultra ve Xiaomi 17 ile birlikte sunulması beklenen modelin, Şubat ayı sonunda düzenlenecek 2026 Mobil Dünya Kongresi öncesinde tanıtılması kuvvetle muhtemel.

İddia: iPhone 17e, 10 GB RAM ile birlikte Geekbench'te listelendi 1 gün önce eklendi

İşte Xiaomi 17 Ultra Leica Edition küresel versiyonunun beklenen özellikleri:

Geekbench AI listelemesine göre Xiaomi 17 Ultra Leica Edition, tek hassasiyet testinde 1.973 puan, yarı hassasiyet testinde 3.322 puan ve nicelleştirilmiş testte 4.754 puan elde etti. Bu üç farklı metrik, cihazın yapay zeka işlemlerini farklı doğruluk seviyelerinde nasıl yönettiğini gösteriyor. Özellikle nicelleştirilmiş skorun yüksekliği, cihazın enerji verimliliğini korurken hızlı hesaplama yapabilen optimize edilmiş AI iş yüklerine hazır olduğunu düşündürüyor. Günümüzde akıllı telefonlarda yapay zeka; gece modu, portre ayrıştırma ve gerçek zamanlı sahne analizi gibi işlevlerin temelini oluşturduğu için bu skorlar pratik kullanım açısından önem taşıyor.

Listeleme ayrıca Qualcomm ARMv8 tabanlı bir yonga setine işaret ediyor. Altı verimlilik çekirdeğinin 3,63 GHz hızında, iki performans çekirdeğinin ise 4,61 GHz’e kadar çıkabildiği belirtiliyor. Bu frekans değerleri, Snapdragon 8 Elite Gen 5 isimli yeni nesil işlemci beklentileriyle örtüşüyor. Cihazın 16 GB RAM ile listelenmesi ise çoklu görev performansında üst segment konumlandırmaya işaret ediyor.

Tam Boyutta Gör Donanım tarafında cihazın 6,9 inç büyüklüğünde, 1,5K çözünürlüğe sahip LTPO AMOLED ekranla gelmesi bekleniyor. 120Hz yenileme hızı ve Dragon Crystal Glass 3 koruması, hem akıcı görüntü deneyimi hem de dayanıklılık açısından üst seviye bir konumlandırmaya işaret ediyor. Kamera tarafında ise Leica iş birliği ön plana çıkıyor. 50 megapiksel ana sensör, 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 200 megapiksel periskop telefoto lens içeren üçlü kurulumdan söz ediliyor. Leica tarafından ayarlanmış renk profilleri ve özel çekim modları, fotoğraf çıktılarında farklı bir tonlama karakteri sunmayı amaçlıyor. Ayrıca mekanik zoom kontrolü gibi daha kamera benzeri bir deneyim sağlayacak fiziksel dokunuşların da Leica Edition’a özgü olabileceği belirtiliyor.

Android 16 işletim sistemiyle test edilen model, 6.800 mAh kapasiteli bir batarya ile gelecek ve 90W kablolu, 50W kablosuz şarj desteği sunacak. Son olarak Çin pazarında 16 GB + 512 GB ve 16 GB + 1 TB versiyonlarla sunulan modelin başlangıç fiyatı 7.999 Yuan olarak açıklanmıştı. Bu tutar da yaklaşık 1.160 dolar seviyesine karşılık geliyor. Ancak küresel pazarlardaki net fiyatı, lansmandan sonra açıklanacaktır.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Xiaomi 17 Ultra Leica Edition önümüzdeki günlerde küresel pazarda

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: