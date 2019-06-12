Android Pie güncellemesi alan Nokia telefonlar

Güncellemeler Android telefon üreticileri arasındaki en büyük problemlerden biri. Bunun farkında olan Nokia gibi bazı akıllı telefon üreticileri, kullanıcıları güncelleme desteğiyle etkilemeye çalışıyor. Şu an piyasada olan tüm Android telefonlarına Pie güncellemesi göndereceğini müjdeleyen Nokia, dediğini yapmışa benziyor.

Android Pie güncellemesi tamamlanıyor

Nokia hazırladığı Android Pie güncelleme takvimine büyük oranda uymayı başardı. Nokia 7 Plus modeliyle başlayan Android Pie güncellemeleri, neredeyse tüm Nokia telefonlara yayıldı. Bazı modeller için başta beta programları da yapılarak kullanıcı görüşlerinin toplanması sağlandı. Sonuç olarak Android Pie güncellemesi alan tüm Nokia telefonları aşağıdaki listeden inceleyebilirsiniz.

Nokia 7 Plus – Eylül 2018

– Eylül 2018 Nokia 6.1 – Ekim 2018

– Ekim 2018 Nokia 6.1 Plus – Ekim 2018

– Ekim 2018 Nokia 7.1 – Kasım 2018

– Kasım 2018 Nokia 8 – Aralık 2018

– Aralık 2018 Nokia 5.1 Plus – Aralık 2018

– Aralık 2018 Nokia 8 Sirocco – Ocak 2019

– Ocak 2019 Nokia 5 – Ocak 2019

– Ocak 2019 Nokia 6 – Şubat 2019

– Şubat 2019 Nokia 2.1 – Şubat 2019

– Şubat 2019 Nokia 3.1 Plus – Şubat 2019

– Şubat 2019 Nokia 3.1 – Mart 2019

– Mart 2019 Nokia 5.1 – Mart 2019

– Mart 2019 Nokia 3 – Haziran 2019

Çıkış tarihi olarak stabil Android 9 Pie sürümleri baz alınmıştır.

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Listeden görülebileceği üzere Nokia neredeyse tüm kullanıcılarına Android Pie güncellemesini ulaştırmayı başardı. Akıllı telefon üreticilerini güncelleme desteğine göre puanlayan AOSMark’da da ilk üçte olması, Nokia’nın güncellemelere verdiği önemi kanıtlar nitelikte. Firmanın Android Pie takviminde olup henüz güncellemeyi almayan sadece Nokia 1 modeli kaldı. Nokia 1 ile birlikte listenin tamamlanacağını söyleyebiliriz.