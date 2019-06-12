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Android Pie güncellemesi alan Nokia telefonlar

Android Pie güncellemesi çoğu üreticinin telefonlarına hala gelmemiş durumda. Nokia ise daha öncesinde açıkladığı, her modelini Android Pie sürümüne geçirme sözünü tutmuşa benziyor.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
3,3b
3
5
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Android Pie güncellemesi alan Nokia telefonlar
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Güncellemeler Android telefon üreticileri arasındaki en büyük problemlerden biri. Bunun farkında olan Nokia gibi bazı akıllı telefon üreticileri, kullanıcıları güncelleme desteğiyle etkilemeye çalışıyor. Şu an piyasada olan tüm Android telefonlarına Pie güncellemesi göndereceğini müjdeleyen Nokia, dediğini yapmışa benziyor.

Android Pie güncellemesi tamamlanıyor

Nokia hazırladığı Android Pie güncelleme takvimine büyük oranda uymayı başardı. Nokia 7 Plus modeliyle başlayan Android Pie güncellemeleri, neredeyse tüm Nokia telefonlara yayıldı. Bazı modeller için başta beta programları da yapılarak kullanıcı görüşlerinin toplanması sağlandı. Sonuç olarak Android Pie güncellemesi alan tüm Nokia telefonları aşağıdaki listeden inceleyebilirsiniz.

  • Nokia 7 Plus – Eylül 2018
  • Nokia 6.1 – Ekim 2018
  • Nokia 6.1 Plus – Ekim 2018
  • Nokia 7.1 – Kasım 2018
  • Nokia 8 – Aralık 2018
  • Nokia 5.1 Plus – Aralık 2018
  • Nokia 8 Sirocco – Ocak 2019
  • Nokia 5 – Ocak 2019
  • Nokia 6 – Şubat 2019
  • Nokia 2.1 – Şubat 2019
  • Nokia 3.1 Plus – Şubat 2019
  • Nokia 3.1 – Mart 2019
  • Nokia 5.1 – Mart 2019
  • Nokia 3 – Haziran 2019

Çıkış tarihi olarak stabil Android 9 Pie sürümleri baz alınmıştır.

Ayrıca Bkz. "Oppo, ekran altında kamera teknolojisini gösterdi"

Listeden görülebileceği üzere Nokia neredeyse tüm kullanıcılarına Android Pie güncellemesini ulaştırmayı başardı. Akıllı telefon üreticilerini güncelleme desteğine göre puanlayan AOSMark’da da ilk üçte olması, Nokia’nın güncellemelere verdiği önemi kanıtlar nitelikte. Firmanın Android Pie takviminde olup henüz güncellemeyi almayan sadece Nokia 1 modeli kaldı. Nokia 1 ile birlikte listenin tamamlanacağını söyleyebiliriz.


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Mr. Jingles 1 hf. en beğenilen
Aslında takdirden ziyade olması gerekeni yapıyorlar fakat Android üreticilerinin büyük bir kısmının güncelleme vermemesi ister istemez güncelleme veren üreticileri özel bir konuma yerleştiriyor ve bu bunca üretici içinde tebriği hakediyorlar. Özellikle Nokia 3, 5 ve 6 modelleri giriş modelleri olmasına ve 2017 şubatında çıkmış olmalarına rağmen Oreo ve Pie güncellemelerini almaları Android piyasasında eşine az rastlanan bir durum. İki yıl öncesinin giriş modeline şu an kim güncelleme veriyor? Bırak iki yılı geçen yılın amiraline bile üvey evlat muamelesi yapanları gördük. Mesela LG’nin V20 gibi bir amirali tek güncellemeyle yarı yolda bırakmasını düşünürsek Nokia Android’in Google dışındaki düzenli güncelleme veren iki üç üreticisinden biri. Umarım bu çizgilerini bozmazlar.
Aslında takdirden ziyade olması gerekeni yapıyorlar fakat Android üreticilerinin büyük bir kısmının güncelleme vermemesi ister istemez güncelleme veren üretici...
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intel7mix 1 hf.
Custom rom kurulabilen cihazlar uzun süre güncelleme alıyor bu kadar önemli ise, Snapdragon cihaz ve geliştirici kitlesi olan cihazlar alın güncellemenin keyfini yaşayın.
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_Kullanıcı_Adı_ 1 hf.
Vallaha çoğu telefon üreticisi şu Nokia kadar olamadı ya. Özellikle giriş sınıfı telefonlara da güncelleme vermesi bir harika
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CoreXXX 1 hf.
Nokia 8 im var ocak 2019 da aldım ben hatta şubat başı. Aralık yazılmış. Ama nokia bu konuda gerçekden çok iyi
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Mr. Jingles 1 hf. en beğenilen
Aslında takdirden ziyade olması gerekeni yapıyorlar fakat Android üreticilerinin büyük bir kısmının güncelleme vermemesi ister istemez güncelleme veren üreticileri özel bir konuma yerleştiriyor ve bu bunca üretici içinde tebriği hakediyorlar. Özellikle Nokia 3, 5 ve 6 modelleri giriş modelleri olmasına ve 2017 şubatında çıkmış olmalarına rağmen Oreo ve Pie güncellemelerini almaları Android piyasasında eşine az rastlanan bir durum. İki yıl öncesinin giriş modeline şu an kim güncelleme veriyor? Bırak iki yılı geçen yılın amiraline bile üvey evlat muamelesi yapanları gördük. Mesela LG’nin V20 gibi bir amirali tek güncellemeyle yarı yolda bırakmasını düşünürsek Nokia Android’in Google dışındaki düzenli güncelleme veren iki üç üreticisinden biri. Umarım bu çizgilerini bozmazlar.
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Whippoorwill 1 hf.
Reklam kokuyor ama Nokia candır.
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