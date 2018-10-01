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Android Pie kullanım oranı hala %0.1'in altında

Google, her ay olduğu gibi bu ayda da Android kullanım oranları ile ilgili istatistikleri yayınladı. Yayınlanan verilere göre Android Pie çalıştıran cihaz sayısı hala %0.1'in altında.
7 ay
7,3b
1
14
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Google, her ay olduğu gibi bu ayda da Android sürümlerinin güncel kullanım oranlarını açıkladı. Arama devi tarafından yayınlanan son istatistikler Android Pie kullanımının şaşırtıcı bir şekilde hala %0.1'in altında olduğunu gösteriyor.
Ayrıca Bkz. "LG'nin hibrit akıllı saati 3 Ekim'de tanıtılabilir"
Arama devi Android Pie'ın final versiyonunu Ağustos ayında yayınlamıştı. Mobil işletim sisteminin son sürümü her zaman olduğu gibi öncelikli olarak Pixel telefonlara sunuldu. Ardından ise Essential PH-1, Nokia 7 Plus ve OnePlus 6 modellerine dağıtıldı. Güncelleme birkaç cihaz için yayınlanmış olmasına rağmen kullanım oranı hala %01'in altında.

En çok kullanılan sürüm Android Nougat

En son istatistiklere bakıldığında en büyük sıçramayı Android Oreo'nun yaptığı görülüyor. İki hafta öncesine göre Android 8.0 kullanımı %11.4'den %13.4'e yükseldi. Android 8.1 kullanıcıları ise %3.2'den %5.8'e çıktı. Toplamda Android Oreo kullanım oranı %19.2'ye ulaşmış durumda.
Düşüşe rağmen, Android Nougat hala %29.3 ile listenin tepesinde yer alıyor. İkinci en popüler sürüm ise %21.6'lık payla Android Marshmallow. Azalma eğilimi gösteren Android Lollipop şu anda Android cihazların  %18.3'ünde çalışıyor. Android KitKat kullanımı ise %7.8 seviyesinde.

https://developer.android.com/about/dashboards/ Yorum Yaz
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dr20mouse 7 ay
Bu normal bir durum Android one ve pixel telefonlar google'a bağlı diğerleri öyle değil arayuzunu özelleştiren var güncellemeyi umursamayan firmalar var. Çok değişken var. Google'un bunun için yapacağı birşey yok. Telefon alırken güncelleme veren firmalar yada google'a bağlı telefonlardan alın eğer güncelleştirme istiyorsanız.
Bu normal bir durum Android one ve pixel telefonlar google'a bağlı diğerleri öyle değil arayuzunu özelleştiren var güncellemeyi umursamayan firmalar var. Çok de...
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LittleMonster 7 ay en beğenilen Guest-1F9BF2C01
Bıktım seni her android ile alakalı konunun altında görmekten. Parazit
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BARAN TURAN 7 ay
Mate 10 pro ile kullanıyorum bana gelmedi
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Eeltorm 7 ay
Google'nin güncelleme konusunda bir şart getirmesi lazım yada güncellemeleri büyük oranda kolaylaştıracak bir şey yapması lazım yoksa bir şey olacağı yok.
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esmerbuyucu 7 ay
iPhone 5s ve Galaxy Note 3. İkisi de aynı tarihte çıkan telefonlar. Gerisini anladınız 😂😂😂
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DH Misafiri 7 ay
alınmayın ama yanlış şeyler yazıyorsunuz. haberin doğru başlığı ".... adet marka piyasadaki …. farklı modelin sadece % … ne android 9 güncellemesi yayınladı" olacaktı. sanki telefon üreticileri güncelleme yayınladı da millet yüklemedi. sırf millet yeni telefon almaya zorlamak için samsıng bile sadece en son model 1-2 telefona 1-2 sene güncelleme yayınlıyor.
oysa oneplus oneplus 3 modeline bile güncelleme yayınlayacak. telefon alırken aklıllı tercih yapıp, en uzun güncellleme veren markayı seçmek lazım
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Justs 7 ay
Android Nougat çalıştıran bir cihaz kullanıyorum. Hala iş görüyor, günlük kullanımda sıkıntı yok.
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Patren 7 ay
Şunu windows gibi yapsalarda bizde format atsak hersene
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dr20mouse 7 ay Patren
Hocam firmaların hepsinin bunu desteklenmesi lazım. Simei Samsung LG veya envai çeşit Çinli üretici bunu desteklemez hepsinin kendi arayüzü var programları var.
Project treble destekli cihazlar android 9 betasını almıştı mesela ama bütün cihazlar desteklemiyor yine de.
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alprkrkmz 7 ay
Her sene yeni bir güncelleme verene kadar birkaç sene 9.1 9.2 9.3 şeklinde gidip büyük bir ivme yakalanabilir ama tabi tüketim toplumunun gereklerine ters olur bu.
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Ussuz 7 ay
Firmalar güncelleme verdi de biz mi kurmadık
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Guest-1F9BF2C01 7 ay
Kim ne derse desin Apple
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LittleMonster 7 ay Guest-1F9BF2C01
Bıktım seni her android ile alakalı konunun altında görmekten. Parazit
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dr20mouse 7 ay
Bu normal bir durum Android one ve pixel telefonlar google'a bağlı diğerleri öyle değil arayuzunu özelleştiren var güncellemeyi umursamayan firmalar var. Çok değişken var. Google'un bunun için yapacağı birşey yok. Telefon alırken güncelleme veren firmalar yada google'a bağlı telefonlardan alın eğer güncelleştirme istiyorsanız.
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7 etiket daha android kullanım oranı android pie google Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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