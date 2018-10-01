Android Pie kullanım oranı hala %0.1'in altında

Google, her ay olduğu gibi bu ayda da Android sürümlerinin güncel kullanım oranlarını açıkladı. Arama devi tarafından yayınlanan son istatistikler Android Pie kullanımının şaşırtıcı bir şekilde hala %0.1'in altında olduğunu gösteriyor.

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Arama devi Android Pie'ın final versiyonunu Ağustos ayında yayınlamıştı. Mobil işletim sisteminin son sürümü her zaman olduğu gibi öncelikli olarak Pixel telefonlara sunuldu. Ardından ise Essential PH-1, Nokia 7 Plus ve OnePlus 6 modellerine dağıtıldı. Güncelleme birkaç cihaz için yayınlanmış olmasına rağmen kullanım oranı hala %01'in altında.

En çok kullanılan sürüm Android Nougat

En son istatistiklere bakıldığında en büyük sıçramayı Android Oreo'nun yaptığı görülüyor. İki hafta öncesine göre Android 8.0 kullanımı %11.4'den %13.4'e yükseldi. Android 8.1 kullanıcıları ise %3.2'den %5.8'e çıktı. Toplamda Android Oreo kullanım oranı %19.2'ye ulaşmış durumda.

Düşüşe rağmen, Android Nougat hala %29.3 ile listenin tepesinde yer alıyor. İkinci en popüler sürüm ise %21.6'lık payla Android Marshmallow. Azalma eğilimi gösteren Android Lollipop şu anda Android cihazların %18.3'ünde çalışıyor. Android KitKat kullanımı ise %7.8 seviyesinde.

https://developer.android.com/about/dashboards/