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Android Q, 3D Touch benzeri “deep press” özelliği ile gelecek

Google’ın geliştiriciler için hazırladığı yardım dosyaları arasında ulaşılan bir bilgiye göre Android Q “deep press” özelliği ile gelecek. Apple’ın 3D Touch özelliğinin birebir aynısı diyebiliriz.
1 ay
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1
17
android
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Android Q, 3D Touch benzeri “deep press” özelliği ile gelecek
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Apple, 3D Touch özelliğini iPhone’lara kazandıralı yıllar oldu. Temel olarak basış kuvvetinize göre uygulamalar için hızlı menüler açılmasını sağlayan 3D Touch özelliği görünen o ki Android tarafında da dahili destek kazanacak. Android Q ile gelecek yeni özelliğin ismi “deep press” olarak görüldü.

Android Q özellikleri detaylanıyor

Hepinizin bildiği üzere Google, Android Q işletim sistemini tanıtma hazırlığında. Haliyle bazen beta sürümleriyle bazense açıklamalarla sık sık gündeme geliyor. Bu sefer elde edilen deep press özelliği bilgisi ise geliştiriciler için hazırlanmış olan yardım dosyaları arasında görüldü.

Google, aslında Android Oreo’da uygulamalara uzun basınca açılan kısayol menüsünü zaten eklemişti. Ancak görünen o ki sadece yazılım bazında kalmayıp bu desteği bir adım daha ileri götürecek. Her ne kadar Android Q ile bu desteğin geleceğini öğrensek de şu an için detayların oldukça az olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin deep press için özel ekran donanımları gerecek mi veya bu donanımları barındıran Android telefonlar şu an mevcut mu gibi sorular bunlardan birkaçı.

Ayrıca Bkz. "Amazon Alexa hastaların sağlık durumuyla ilgili bilgileri bünyesinde barındıracak"

Sonuç olarak Android Q’ya eklenecek bir özelliğin daha haberini almış olduk. Daha öncesinde 3D Touch'ın kullanıcıların ilgisini çekmediği ile alakalı birçok haber paylaşıldı. Ancak Google, deep press ile dokunma basıncını algılama özelliğini yeniden gündeme getirmiş oldu. Farklı kullanım senaryoları sunulabilirse yine de başarılı sonuçlar görebiliriz.


https://9to5google.com/2019/04/05/android-q-adding-support-for-deep-presses-similar-to-ioss-3d-touch/ Yorum Yaz
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Bossadam 1 ay en beğenilen
iPhone gibi Taptic Engine gibi bir titreşimle desteklenmedikten sonra çöp gelse ne gelmede ne android dünyası titreşime hiç önem vermiyor gerçi
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DH Misafiri 1 ay
zaten bu ozellik android 7-8 lerde var. bazilarinda direk ureticinin verdigi ozellik. bu yeni diye haber yapilan en fazla birkac ekstra secenek sagliyordur.
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Askaparta 1 ay
Bu özellik tırt. Ayfonda da tutmadı. Başka derinliklere alalım sizi.
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CheckVizoR 1 ay
Çok önemli ya . Asıl meseleleri çözmeyin, böyle boş işlerle uğraşın. .
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MHEC 1 ay
Apple'ın akıllıca bir inovasyonuydu bakalım android de nasıl olacak.
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Bloodin 1 ay
Ben Xiaomi Mi 5S'de uzun süredir kullanıyorum, gerçi çok az uygulama destekliyor, bu haber demek oluyor ki bunu çok daha fazla uygulama desteklemeye başlayacak ama Mi 5S kullanım ömrünü dolduruyor
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Fenomenon 1 ay
Bu zaten android'de zaten vardı.
Ben mi6 kullanıyorum. Nova yüklü 3D touch tarzında bişey zaten var.
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hazarRS 1 ay
note 9'da telefon ekranı kapalıyken parmağınızla ekrana dokunarak kilidi açabiliyorsunuz. Ayarlardan da parmak hareketinin basıncını ayarlayabiliyorsunuz. Bu da demek oluyor ki note 9'da donanım olarak bu özellik mevcut, güncellemeden sonra kullanılabilecek. Ya da parmağımızı ekrana bastırdıkça ekrana temas eden yüzey alanının genişlemesini hesaplayan bir sistem mevcut.
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Ext4 1 ay hazarRS
Merhaba. Bu dokunarak uyndırma Always-on display ekranı kapalıyken mi çalışıyor? Bu arada çift dokunarak değil tek dokunma galiba. S10'dan başka double tap to wake özelliği olan cihaz görünmüyor da ondan merak ettim.
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esmerbuyucu 1 ay
Apple'ified 😂
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The.Mafia 1 ay
Apple en iyi özellikleirinde 3d touch
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Bossadam 1 ay en beğenilen
iPhone gibi Taptic Engine gibi bir titreşimle desteklenmedikten sonra çöp gelse ne gelmede ne android dünyası titreşime hiç önem vermiyor gerçi
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10ff 1 ay Bossadam
Bunu ios gibi bir platform ile kıyaslayarak mı söylüyorsun? Daha düne kadar mobil veri açma kısayolu bile yoktu iphone telefonlarda...
saçma sapan gereksiz şeylerle böyle kandırıyorlar insanları işte. talihsiz bir yorum olmuş.
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