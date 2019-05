Android Q, 3D Touch benzeri “deep press” özelliği ile gelecek

Apple, 3D Touch özelliğini iPhone’lara kazandıralı yıllar oldu. Temel olarak basış kuvvetinize göre uygulamalar için hızlı menüler açılmasını sağlayan 3D Touch özelliği görünen o ki Android tarafında da dahili destek kazanacak. Android Q ile gelecek yeni özelliğin ismi “deep press” olarak görüldü.

Android Q özellikleri detaylanıyor

Hepinizin bildiği üzere Google, Android Q işletim sistemini tanıtma hazırlığında. Haliyle bazen beta sürümleriyle bazense açıklamalarla sık sık gündeme geliyor. Bu sefer elde edilen deep press özelliği bilgisi ise geliştiriciler için hazırlanmış olan yardım dosyaları arasında görüldü.

Google, aslında Android Oreo’da uygulamalara uzun basınca açılan kısayol menüsünü zaten eklemişti. Ancak görünen o ki sadece yazılım bazında kalmayıp bu desteği bir adım daha ileri götürecek. Her ne kadar Android Q ile bu desteğin geleceğini öğrensek de şu an için detayların oldukça az olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin deep press için özel ekran donanımları gerecek mi veya bu donanımları barındıran Android telefonlar şu an mevcut mu gibi sorular bunlardan birkaçı.

Sonuç olarak Android Q’ya eklenecek bir özelliğin daha haberini almış olduk. Daha öncesinde 3D Touch'ın kullanıcıların ilgisini çekmediği ile alakalı birçok haber paylaşıldı. Ancak Google, deep press ile dokunma basıncını algılama özelliğini yeniden gündeme getirmiş oldu. Farklı kullanım senaryoları sunulabilirse yine de başarılı sonuçlar görebiliriz.

