Instagram hikayelerine şarkı sözü özelliği geldi

Instagram, her geçen gün kullanıcılarına farklı özellikler sunmaya devam ediyor. Popüler sosyal medya uygulaması bu sefer de hikayelere şarkı sözü ekleme özelliğini paylaştı. Şarkının istediğiniz bölümüne ait sözleri hikayeniz üzerinde gösterebileceksiniz.

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Müzik etiketi gerekli

Yeni özelliği kullanabilmek için önce etiketler kısmından müzik eklemeniz gerekiyor. Instagram’ın müzik kütüphanesi içerisinden istediğiniz şarkıyı seçebiliyorsunuz. Ancak müzik etiketi maalesef her ülkede etkin değil. Etkin olan ülkelerde müzik etiketi ekledikten sonra, bu etiket şarkı sözüne çevrilebiliyor. Şarkıyı istediğiniz süreye getirdiğinizde o andaki sözler ekranda belirliyor. Çeşitli animasyonlar ve yazı fontları da eklemek mümkün.

Paylaştığınız hikayedeki şarkı sözüne basan kullanıcılar ise o sözün geçtiği bölümü dinleyebiliyorlar. Hatta bu kısımdan sanatçının diğer şarkılarına da göz gezdirebilirler. Müzik kütüphaneleri için çeşitli firmalarla anlaşma yapmak gerekiyor. Bu yüzden Müzik etiketi özelliği geçtiğimiz sene tanıtılmasına rağmen Türkiye dahil birçok ülkede hala kullanılamıyor.

https://www.engadget.com/2019/06/06/instagram-story-song-lyrics/