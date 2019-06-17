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Android Q güncellemesi alacak Huawei modelleri sızdırıldı

Huawei'nin ABD hükümeti ve ABD'li şirketlerle yaşadığı sıkıntılı süreç devam ederken, ortaya çıkan yeni bir sızıntı, Android Q güncellemesinin hangi Huawei cihazlara geleceğini ortaya koyuyor.
4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Android Q güncellemesi alacak Huawei modelleri sızdırıldı
ABD ile yaşadığı yasaklamalar nedeniyle geleceği konusunda endişeler olan Huawei, bir yandan kendi işletim sistemini geliştirirken, diğer yandan da yasak uygulamaya konuncaya kadar birkaç akıllı telefon modeline Android Q güncellemesini getirmek istiyor.

Huawei yasaktan önce güncellemeyi dağıtmayı planlıyor

Huawei'nin satışları gittikçe düşüyor ve bu belirsizlik sürdükçe de daha aşağılara doğru seyredecek. Bunun başlıca nedeni ise şirketin artık telefonlarında Android işletim sistemi ve Google hizmetlerine yer veremeyecek olması. Birçok kullanıcı da bu durumun Android'in en yeni sürümü olan Android Q işletim sistemine veda olarak algıladı ancak durum tam olarak böyle değil.
ABD'nin Huawei'ye yönelik yasaklamaları 19 Ağustos tarihinde yürürlüğe girecek ve Huawei'nin iş ortaklarıyla çalışmak için 2 ay süresi daha var. Bu zamanı kullanıcıların lehine değerlendirmek isteyen şirket, güvenilir İtalyan haber kaynağı HDBlog'a göre aşağıdaki Huawei modellerine Android Q güncellemesini dağıtacak.

Android Q güncellemesi alması beklenen Huawei modelleri: 

- Huawei P30 Pro
- Huawei P30
- Huawei P30 Lite
- Huawei Mate 20 Pro
- Huawei Mate 20
- Huawei Mate 20X 5G
- Huawei P Smart 2019
- Huawei P Smart + 2019
- Huawei P Smart Z
- Huawei P20 Pro
- Huawei P20

https://www.hdblog.it/2019/06/14/esclusiva-huawei-aggiornamenti-android-q-patch/ Yorum Yaz
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Whippoorwill 4 gün en beğenilen
Huawei P Akıllı Z iyiymiş.
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mert1907 4 gün
AQ Güncellemesini kısa sürede verebiliyorsa neden cihazları daha uzun bekletiyorlar o zaman.
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Das Boot 4 gün
Mate 10 pro.nerde?
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cracklamer89 2 gün yeni yorumcu
P20 lite ile ayni donanima sahip telefon neden dişlanir yapma huawei 😡
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cracklamer89 2 gün yeni yorumcu
Huawei mate 10 lite aldigimda ilk demistim ki tamam aldik sonunda sağlam bi cihaz ama o kadar pişmanim ki şimdi keske almasaydim ne 9.1 eumi sürümüne geçiliyor ne android 9.0 güncellemesi pie bile almiyor. Samsung en iyisidir ve şaşmamak gerekiyor....
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Feratabi 2 gün
Bugün P20 Lite telefonum güncellemeyi aldı.
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Freexog 2 gün
Mate 20 Lite almayacak mı ?
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Mr.Legend 3 gün
Keşke P10 için de gelse. Büyük ihtimalle gelmeyecek. Yine de baya destek verdiler telefona.
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intel7mix 2 gün Mr.Legend
2 yıl verdiler sonra fişini çektiler.
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DH Misafiri 3 gün
Mate 20 lite yok sizin sızdıracagınız sızıntının sızısına sızlatırlar.
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Dark_Soul 3 gün
Mevcut modellerdeki google servisleri(gmail , youtube vs) ve android güncellemelerinin akibeti ne olacak 19 ağustosdan sonra?
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soneday 4 gün
mate 10 nerde huawei bacı
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Askaparta 4 gün
Ne çatlak be, sız sız bitmez.
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smart1978 4 gün
Android R ( 11 ) icin vakitleri kalmayacak yani P30 ve P30 PRO gibi Mate 30 PRO ve Mate 30 malesef Adnroid R icin vakitleri kalmayacak anlasmaya gidemeyeceklerse ...
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