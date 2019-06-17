Android Q güncellemesi alacak Huawei modelleri sızdırıldı

ABD ile yaşadığı yasaklamalar nedeniyle geleceği konusunda endişeler olan Huawei, bir yandan kendi işletim sistemini geliştirirken, diğer yandan da yasak uygulamaya konuncaya kadar birkaç akıllı telefon modeline Android Q güncellemesini getirmek istiyor.

Huawei yasaktan önce güncellemeyi dağıtmayı planlıyor

Huawei'nin satışları gittikçe düşüyor ve bu belirsizlik sürdükçe de daha aşağılara doğru seyredecek. Bunun başlıca nedeni ise şirketin artık telefonlarında Android işletim sistemi ve Google hizmetlerine yer veremeyecek olması. Birçok kullanıcı da bu durumun Android'in en yeni sürümü olan Android Q işletim sistemine veda olarak algıladı ancak durum tam olarak böyle değil.

ABD'nin Huawei'ye yönelik yasaklamaları 19 Ağustos tarihinde yürürlüğe girecek ve Huawei'nin iş ortaklarıyla çalışmak için 2 ay süresi daha var. Bu zamanı kullanıcıların lehine değerlendirmek isteyen şirket, güvenilir İtalyan haber kaynağı HDBlog'a göre aşağıdaki Huawei modellerine Android Q güncellemesini dağıtacak.

Android Q güncellemesi alması beklenen Huawei modelleri:

https://www.hdblog.it/2019/06/14/esclusiva-huawei-aggiornamenti-android-q-patch/

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