Android Q ile bellek şifreleme zorunlu oluyor

Son dönemde kişisel verilerin korunmasına yönelik saldırıların ve eleştirilerin artması Android cephesinde de hareketliliğe neden oldu. Pek çok firma tarafından gerek donanım gerekse kendi çözümü şeklinde yazılım tabanlı projeler ortaya koydu.

Project Adiantum nedir?

Henüz depolama şifreleme yöntemi Android tarafında yaygın değil zira donanım gücü istediği için bunu yapabilen birkaç model yüksek fiyat etiketleri ile piyasaya sürüldü. Bir süredir blok zinciri teknolojileri de devreye girmiş durumda ancak bu da herkesin erişebileceği noktada değil.

Google bu sorundan yola çıkarak Android Q sürümünde bir devrim yapmaya hazırlanıyor. Geliştirilen yeni depolama şifreleme yöntemi ile artık yüksek donanım gücüne gerek olmayacak. Böylece veri koruma çözümleri de yaygınlaşacak.

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Adiantum adındaki yeni yöntem HTTPS şifreleme teknolojisinden esinleniyor. Veriler hemen her cihazın kaldırabileceği düzeyde donanım gücü gerektiriyor. Bu sayede akıllı saatlerden televizyonlara kadar her cihazda şifreleme yapılabilecek.

Bu derece erişilebilir hale gelmesi de elbette beraberinde bazı zorunluluklar da getiriyor. Android Q ile birlikte bütün uyumlu cihazların verileri şifrelemesi gerekiyor. Bununla ilgili kullanıcıdan herhangi bir izin istenmeyecek. Burada istisna ise AES gibi donanım bazlı yöntemler kullanan cihazlar olacak.

Google bu hamle ile sadece son kullanıcıları değil kurumsal kullanıcıları da hedefliyor. Ayrıca BT yöneticileri için cihazlarda daha fazla kontrol sağlama, güncellemeleri manuel yükleme, iş takvimlerini yansıtma gibi bazı özellikler de yakın dönemde cihazlara entegre edilecek.