Android Q saate göre, gece ve gündüz moduna otomatik olarak geçebilecek

Geçtiğimiz aylarda Android işletim sisteminin en yeni versiyonu olan Android Q sürümüne, sistem genelinde karanlık mod seçeneğinin geleceğini sizlere duyurmuştuk. Android Police'in raporuna göre Android Q beta'da test edilen bu özellik, kullanıcılar tarafından otomatik bir hale getirilebilecek.

Gün doğumu ve batımına göre değişecek

Bu da gece mod ve gündüz modu seçeneklerine geçişleri Android'in yönetmesini tercih edebileceğiniz anlamına geliyor. Örneğin gece karanlık mod kullanırsanız, telefonunuz geceleri otomatik olarak bu moda geçecek ve sabah olunca da otomatik olarak gündüz modunu aktif duruma getirecek.

https://www.androidpolice.com/2019/05/01/android-qs-automatic-light-and-dark-mode-switch-is-properly-working-now/

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Gelen bilgilere göre bu özelliğinaçılacağı veya kapanacağı belirlenemiyor. Bunun yerine gün doğumu ve gün batımı sistemini temel alınıyor. Şimdiye kadar uygulama bazında gördüğümüz karanlık modun,de kullanılabilecek olmasının, biz kullanıcılar açısından oldukça olumlu bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz.