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Android Q saate göre, gece ve gündüz moduna otomatik olarak geçebilecek

Android işletim sisteminin yaklaşan yeni sürümünde, sistem genelinde karanlık mod seçeneği geleceğini biliyoruz. Sızan bilgilere göre bu mod otomatik olarak kullanılabilecek.
2 hf.
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2
10
android
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Geçtiğimiz aylarda Android işletim sisteminin en yeni versiyonu olan Android Q sürümüne, sistem genelinde karanlık mod seçeneğinin geleceğini sizlere duyurmuştuk. Android Police'in raporuna göre Android Q beta'da test edilen bu özellik, kullanıcılar tarafından otomatik bir hale getirilebilecek.

Gün doğumu ve batımına göre değişecek

Bu da gece mod ve gündüz modu seçeneklerine geçişleri Android'in yönetmesini tercih edebileceğiniz anlamına geliyor. Örneğin gece karanlık mod kullanırsanız, telefonunuz geceleri otomatik olarak bu moda geçecek ve sabah olunca da otomatik olarak gündüz modunu aktif duruma getirecek.
Gelen bilgilere göre bu özelliğin hangi saatlerde açılacağı veya kapanacağı belirlenemiyor. Bunun yerine gün doğumu ve gün batımı sistemini temel alınıyor. Şimdiye kadar uygulama bazında gördüğümüz karanlık modun, sistem genelinde de kullanılabilecek olmasının, biz kullanıcılar açısından oldukça olumlu bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz.

https://www.androidpolice.com/2019/05/01/android-qs-automatic-light-and-dark-mode-switch-is-properly-working-now/ Yorum Yaz
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Mrmikda 2 hf. en beğenilen
if (daytime > 18:30) {
themeData = ThemeData.dark();
}else{
themeData = ThemeData.light();
}
Şeytanın aklına gelmez vay be :D
1 Yanıt Yanıtla +19
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bkaakco 2 hf.
Renklerin etkisi de önemli. Okuma yaparken siyah iyi olabilir ancak odaklanılması gereken önemli bir iş var ise (Programlama gibi) siyah olumsuz bir hava yaratıyor. Deneyimlerime göre bende öyle. Visual Studio'da siyahtan beyaza geçince ohh be demiştim resmen cesaret gelmişti.
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Virtual Reality 2 hf.
Siyah tema, siyah arka plan kullanmak sadece oled ve amoled ekranlarda değil LCD ekranlarda da enerji tasarrufu sağlıyor ve piksellerin ömrünü uzatıyor. Siyah renk diğer renklerin aksine ekranın aşırı ışık parlamasına sebep olmadığı için göz sağlığı içinde çok önemli.
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gs09gs09 2 hf.
:) mi4 de bile var bu ozellik
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smart1978 2 hf.
Samsung'ta da var ama biraz gec geldi .
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Murat_82 2 hf.
Aslında çok basit bir işlem. Şimdiye kadar neden yapmamışlar anlamak zor.
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Celonfix 2 hf.
Birçok romda uzun zamandır var zaten bu özellik.
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yyucel 2 hf. yeni yorumcu
Oneplus'ta zaten var :)
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bilgehankalkan 2 hf.
themeData = daytime > 18:30 ? ThemeData.dark() : ThemeData.light();
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Mrmikda 2 hf. en beğenilen
if (daytime > 18:30) {
themeData = ThemeData.dark();
}else{
themeData = ThemeData.light();
}
Şeytanın aklına gelmez vay be :D
1 Yanıt Yanıtla +19
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serafon 2 hf. Mrmikda
Maaşlı elemanlarla işini seven gönüllülerin yaptıkları ürünlerdeki detay farkına güzel bir örnek. Maaşlılar kurtaracak kadarını yapar geçer. Firma piyasaya hakim olduğu için ona mecbur kalınır. Kullanıcı ve gönüllüler ise yapılabilecekleri, ihtiyaçları daha iyi görür ve yapar. Boşlukları doldurur.
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6 etiket daha gece modu gündüz modu karanlık mod android Mobil Teknolojiler Uğur Seven
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