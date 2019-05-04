Android Q saate göre, gece ve gündüz moduna otomatik olarak geçebilecek

Teknoloji Editörü
Geçtiğimiz aylarda Android işletim sisteminin en yeni versiyonu olan Android Q sürümüne, sistem genelinde karanlık mod seçeneğinin geleceğini sizlere duyurmuştuk. Android Police'in raporuna göre Android Q beta'da test edilen bu özellik, kullanıcılar tarafından otomatik bir hale getirilebilecek.
Gün doğumu ve batımına göre değişecek
Bu da gece mod ve gündüz modu seçeneklerine geçişleri Android'in yönetmesini tercih edebileceğiniz anlamına geliyor. Örneğin gece karanlık mod kullanırsanız, telefonunuz geceleri otomatik olarak bu moda geçecek ve sabah olunca da otomatik olarak gündüz modunu aktif duruma getirecek.Gelen bilgilere göre bu özelliğin hangi saatlerde açılacağı veya kapanacağı belirlenemiyor. Bunun yerine gün doğumu ve gün batımı sistemini temel alınıyor. Şimdiye kadar uygulama bazında gördüğümüz karanlık modun, sistem genelinde de kullanılabilecek olmasının, biz kullanıcılar açısından oldukça olumlu bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz.
https://www.androidpolice.com/2019/05/01/android-qs-automatic-light-and-dark-mode-switch-is-properly-working-now/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
themeData = ThemeData.dark();
}else{
themeData = ThemeData.light();
}
Şeytanın aklına gelmez vay be :D