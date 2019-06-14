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Motorola One Action'ın teknik özellikleri ortaya çıktı

Lenovo bünyesinde yer alan Motorola yakında yeni bir One serisi akıllı telefon çıkaracak. Motorola One Action olarak piyasaya sürülmesi beklenen cihazın teknik özellikleri gün ışığına çıktı.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Motorola geçtiğimiz ay One Vision olarak adlandırılan bir akıllı telefon çıkarmıştı. Şirket şimdi de One Action modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Kısa bir süre önce Geekbench web sitesinde listelenen cihazın tüm teknik özellikleri açığa çıktı.
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Motorola One Action, 6.3 inç Full HD+ (2520 x 1080 piksel) IPS LCD ekran ile gelecek. Çentiksiz bir tasarıma sahip olması beklenen cihazın ekranında ön kamerayı barındıran bir delik yer alacak. Ayrıca Samsung'un sekiz çekirdekli Exynos 9609 işlemcisi ile güçlendirileceği söyleniyor.

Uygun fiyatlı olacak

Gelen bilgiler akıllı telefonun 3 GB ve 4 GB RAM seçenekleri ile sunulacağı yönünde. Aynı zamanda 32 GB, 64 GB ve 128 GB dahili depolama kapasitesine sahip versiyonları olacak. Üç arka kamera ile piyasaya sürüleceği bildirilen Motorola One Action'ın ön tarafında ise 12.6 megapiksellik bir selfie kamerası görev yapacak.
Cihazın 3.500 mAh'lik bir pil içereceği ve kutudan Android 9 Pie işletim sistemi ile çıkacağı belirtiliyor. Bununla birlikte uygun fiyatlı bir model olacağını belirtelim. Akıllı telefonun piyasaya çıkış tarihi ve fiyat etiketi konusunda ise henüz bir bilgi bulunmuyor.

https://www.91mobiles.com/hub/motorola-one-action-specifications-variants-colour-exclusive/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
damn2u 1 hf.
Lenovo'nun P serisinin yerini alacak bir cihaz çıkartıp da şu ülkeye getirseler iyi olurdu. Motorola ve Android One ile gelince kafalar da rahat olur. Lenovonun güncellemeleri berbat çünkü.
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