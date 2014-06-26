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Android TV televizyonlara girmeye hazır

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Android TV televizyonlara girmeye hazır

Uzun süre Google TV platformu ile set üstü TV kutuları ve akıllı televizyon setleri içerisinde yer alarak pazarda Apple TV'nin rakibi olmak isteyen Google, konseptini değiştirerek yeni bir anlayışla yeniden şansını deniyor. 

I/O 2014 konferansında lanse edilen Android TV, yine üretici ortakların set üstü TV kutularında veya akıllı televizyonlarında yer alarak kullanıcıya zengin bir fonksiyonellik sunacak. 

Önceki nesle göre daha akıcı bir arayüz ve televizyona göre optimize edilmiş uygulamalar sunacak olan Android TV, video ve müzik akışlarının yanısıra ekranı akıllı telefonlara yansıtma ve çoklu oyuncu destekli oyun oynayabilme imkanını da barındıracak.

İlk ürünlerin piyasaya çıktığı dönemde Netflix ve TED gibi pek çok video izleme platformu işletim sisteminde yerini almış olacak. Google içerik açısından eksiklik hissettirmek istemiyor. Ayrıca kullanıcılar fotoğraflarını veya müziklerini Google Cast üzerinden televizyonlara aktarabilecekler.

Android TV uygulamaları ise televizyon ekranına göre optimize edilecek ve her uygulamanın sol tarafında kolay erişim için parlak bir navigasyon sekmesi mevcut olacak. Bu noktada oyunlar ön plana çıkıyor.

Kullanıcılar bağımsız bir kontrolcü kullanarak veya mobil cihazlarını kontrolcü olarak kullanarak Google Play oyunlarını çok oyunculu olarak oynayabilecek. Google bu özellik ile Android TV platformunun büyük ilgi göreceğini düşünüyor. Google platformu için Play TV Store adında bir uygulama mağazası da sonbahar döneminde faaliyete geçecek.

Android TV platformuna Sony, Sharp, TP Vision ve Philips markaları televizyonları içerisinde yer vermeyi planlarken, Asus ve Razer ise set üstü kutular olarak piyasaya sürecek. İlk ürünlerin sonbahar döneminde piyasada olması bekleniyor.  

http://appleinsider.com/articles/14/06/25/google-takes-on-apple-tv-with-android-tv-connected-entertainment-platform Yorum Yaz
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prof.exx 5 yıl en beğenilen
Yayınlar kasacakmı diyen olursa tüfükle vururum :D
1 Yanıt Yanıtla +19
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ceo-tr 5 yıl
heh birde samsung televizyon alıp touchwhiz ile uğraşıcaz
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hotking 5 yıl
Arkadaşlar şu android tv den alan var mı??? Sanırım Türkiyedeki ilk android tv ama özellikleri sıfır gibi duruyor mesela 512 ram ilkel 1gb dahili hafıza garici w-fi çok çok çok ilkel sizce bir espirisi var mı??
Bu işi adam gibi ilk kim yapacak acaba yani ilk adam gibi entegre android tv ....
tv box değil...
Sunny 32" WiFi Android Smart TV
hepsiburada.com/...
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sniper23 5 yıl
Yayınlarda bizi görecek mi ?
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lestet 5 yıl
şu smart tv saçmalığının önüne geçer kesinlikle iş yapar bu sistem.
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shaq t 5 yıl
Haberin kaynağı appleinsider.com, pes yani!
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Pardus Linux 5 yıl
Android eskiden java ne kadar yayginsa o hale gelmeye basladi neredeyse kullanmayan insan kalmiyacak kadar girdi hayatimiza. Metrolardan otobuslere, otobuslerden saatlere, saatlerden tvlere, tvlerden otomobillere degin tum elektronik aletleri kusatmis durumda yakinda kola makinalarina falan girerse sasirmam dogrusu. Keske bizdende boyle basarili projeler ciksaydi...

Gercek Smart Tv donemi simdi basliyor diyebiliriz o halde. Tvlere gelmesi gercekten iyi olacaktir bence ozellikle saglam donanimla kusatilirlarsa ve oyunlar optimize edilirse bildigimiz oyun konsolunuda tv ile birlikte sahip olmus olacagiz. İki tane kol taktinmi is tamamdir. :)
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ganja77 5 yıl
"KANAL D ÇALIŞMAYI DURDURDU"
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Batuist 5 yıl
apple tv'den sonra android tarafında da bir gereklilikti. apple bu konuda tek firma olduğu için canı istediği zaman apple tv'yi güncelliyoırdu istemediği zaman tabiri caizse kenara atılmış gibi hiç ilgilenmiyordu. zaten apple da o bizim için bir hobi diyordu zaten.. yani ciddiye aldığımız bir iş değil boş zxamanlarımızda meşgul olduğumuz bir eğlenceydi bizim için.. hobi bildiğim kadarıyla böyle bir manaya geliyor. en son apple TV içinde a5 işlemci var gerisini siz düşünün.. şimdi android aynı apple tv gibi bir ürün piyasaya çıkarırsa apple da aynı iphone gibi her sene cihazını güncellemeye başlar.. işte rekabetin iyi tarafı bu. sizin için bu cihaz hiçbir anlam ifade etmesede piyasada yapacağı etki yüzünden çok önemli aslında.. onu beğenmezseniz rekabet ile gelen diğer ürünlerden beğeneceğiniz bir tane çıkar.. kaldı ki çoğu kişinin android telefon kullandığı düşünüldüğünde çokta mantıksız bir cihaz gibi görünmüyor. örneğin apple TV nin en sevdiğim yönü kablosuz dertsiz tasasız görüntüyü çok rahat evdeki işteki TVnize aktarabiliyor oluşuydu.. şayet android tarafında da böyle bir durum söz konusu olursa harika olur. haberde ekranıakıllı telefonlara yansıtmada bahsedilmiş ama mesela benim için önemli olan küçük ekrandakini büyüğe yansıtmaktır. TVdeki görüntüyü akıllı cihaza aktarıp büyükte izlemek varken neden küçükte izliyim o da ayrı bir enteresan durum..
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Elsa 5 yıl
LG G TV [CM11][NIGHTLY][S808]
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wolfestein 5 yıl
Gereksiz.
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Guest-323E4D72D 5 yıl
Haber başlığına girmeden acaba filmler kasarmı diyecektim fakat ben kalmadan demiş herkes :D
Bu arada kasar bu alınmaz git ios tv al daha iyi
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Umutcan 5 yıl
Tv rehberine girerken... neyse sustum
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dark dragon 5 yıl
Ram yetmiyor diye 16 gb ram'li Tv'ler çıkmaya başlar yakında.
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