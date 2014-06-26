Android TV televizyonlara girmeye hazır





Uzun süre Google TV platformu ile set üstü TV kutuları ve akıllı televizyon setleri içerisinde yer alarak pazarda Apple TV'nin rakibi olmak isteyen Google, konseptini değiştirerek yeni bir anlayışla yeniden şansını deniyor.





I/O 2014 konferansında lanse edilen Android TV, yine üretici ortakların set üstü TV kutularında veya akıllı televizyonlarında yer alarak kullanıcıya zengin bir fonksiyonellik sunacak.





Önceki nesle göre daha akıcı bir arayüz ve televizyona göre optimize edilmiş uygulamalar sunacak olan Android TV, video ve müzik akışlarının yanısıra ekranı akıllı telefonlara yansıtma ve çoklu oyuncu destekli oyun oynayabilme imkanını da barındıracak.





İlk ürünlerin piyasaya çıktığı dönemde Netflix ve TED gibi pek çok video izleme platformu işletim sisteminde yerini almış olacak. Google içerik açısından eksiklik hissettirmek istemiyor. Ayrıca kullanıcılar fotoğraflarını veya müziklerini Google Cast üzerinden televizyonlara aktarabilecekler.





Android TV uygulamaları ise televizyon ekranına göre optimize edilecek ve her uygulamanın sol tarafında kolay erişim için parlak bir navigasyon sekmesi mevcut olacak. Bu noktada oyunlar ön plana çıkıyor.





Kullanıcılar bağımsız bir kontrolcü kullanarak veya mobil cihazlarını kontrolcü olarak kullanarak Google Play oyunlarını çok oyunculu olarak oynayabilecek. Google bu özellik ile Android TV platformunun büyük ilgi göreceğini düşünüyor. Google platformu için Play TV Store adında bir uygulama mağazası da sonbahar döneminde faaliyete geçecek.





Android TV platformuna Sony, Sharp, TP Vision ve Philips markaları televizyonları içerisinde yer vermeyi planlarken, Asus ve Razer ise set üstü kutular olarak piyasaya sürecek. İlk ürünlerin sonbahar döneminde piyasada olması bekleniyor.

http://appleinsider.com/articles/14/06/25/google-takes-on-apple-tv-with-android-tv-connected-entertainment-platform