Android Wear platformu önemli yeniliklerle güncelleniyor

Akıllı saat pazarına girmek için Apple Watch'un geri sayıma başladığı şu günlerde Google'ın Android Wear platformu da atağa kalktı ve bazı önemli yeniliklerle kendisini güncellemeye başladı.





Güncelleme ile gelen yeniliklerden ilki uygulamaların da her zaman açık olması. Daha önce saat teması sürekli açık kalıyor, kolunuzu indirdiğinizde renkler soluyordu. Şimdi kullandığınız uygulama da sürekli açık kalacak. Ancak kolunuzu indirdiğinizde renkler solacak ve tasarruf moduna geçecek.





İkinci yenilik uzaktan bildirim desteği. Normalde saatiniz telefona Bluetooth üzerinden bağlı iken bildirimleri alabiliyordunuz. Bağlantı kesilirse bildirimler de kesiliyordu. Ancak şimdi akıllı saat telefonunuza Bluetooth üzerinden bağlı olmasa bile bulunduğunuz ortamda kablosuz ağ varsa saatinizi WiFi ağına bağlıyorsunuz ve yine internete bağlı olan telefonunuzdan bildirimler gelmeye devam ediyor. Bu yenilikte saat ve telefonun aynı ağda olmasına da gerek yok.





Diğer bir yenilik ise kolunuzu sallayarak uygulama menüsü ile bildirim ve haberleri hızlıca kaydırabilmeniz. Böylece bu fonksiyonlara erişim daha kolay bir hale gelecek. Son olarak saat ekranı üzerinde emoji karakterleri çizebilme de eklenmiş durumda.





Yeni Android Wear güncellemesi LG Watch Urbane akıllı saati ile başlayacak. Sonrasında ise diğer 6 modele de güncelleme gönderilecek. Ayrıca Android Wear ana uygulaması da buna göre güncellendi. WiFi üzerinden bağlantı için uygulamada bulut senkronizasyonunun da açık olması gerekiyor.

http://www.phonearena.com/news/Android-Wear-app-gets-update-to-add-new-features-new-design_id68514