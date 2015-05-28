Android Wear yenileniyor

Google'ın Android M sürümünü lanse ettiği I/O 2015 geliştirici konferansında elbette Android Wear işletim sistemi için de bazı yenilikler vardı. Yine bu yenilikler dış tarafta değil kullanıcı tecrübesini ilgilendiren konulardaydı.





İlk yenilik uygulamaların sürekli açık kalması. Daha önce saat temaları sürekli açık konumda kalabiliyor ve kullanıcının tuşa basma ihtiyacı olmuyordu. Şimdi uygulamalar da sürekli açık kalabilecek. Sistem enerji tasarrufu açısından renkleri biraz soldurarak bu moda geçecek.





Diğer yenilik bileğinizi aşağı veya yukarı sallayarak menüler ve kartlar arasında ileri veya geri geçiş yapabilmeniz. Böylece yine kullanıcı herhangi bir butona basma ihtiyacı olmadan cihazı kullanabilecek.





Andorid Wear artık ekrana çizilen emoji şekillerini de algılayabilecek. Kullanıcı bir iletiye cevap verirken ekrana istediği emojiyi çizecek ve sistem ilgili emojileri bularak listeleyecek. Kullanıcı da istediğini seçerek kullanabilecek.





Yine Android Wear yeni güncellemesinde hataların giderilmesi ve performans iyileştirmesi gibi değişiklikler de olacak. Android Wear güncellemesi önümüzdeki aylarda dağıtıma başlayacak. Ayrıca yeni Android Wear cihazları da yaz aylarında tüketici ile buluşacak.

http://www.phonearena.com/news/Latest-Android-Wear-release-brings-useful-user-experience-enhancements-in-the-wake-of-Apple-Watch-release_id69790