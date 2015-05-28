Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android Wear yenileniyor

3 yıl
2b
1
2
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Android Wear yenileniyor

Google'ın Android M sürümünü lanse ettiği I/O 2015 geliştirici konferansında elbette Android Wear işletim sistemi için de bazı yenilikler vardı. Yine bu yenilikler dış tarafta değil kullanıcı tecrübesini ilgilendiren konulardaydı.

İlk yenilik uygulamaların sürekli açık kalması. Daha önce saat temaları sürekli açık konumda kalabiliyor ve kullanıcının tuşa basma ihtiyacı olmuyordu. Şimdi uygulamalar da sürekli açık kalabilecek. Sistem enerji tasarrufu açısından renkleri biraz soldurarak bu moda geçecek. 

Diğer yenilik bileğinizi aşağı veya yukarı sallayarak menüler ve kartlar arasında ileri veya geri geçiş yapabilmeniz. Böylece yine kullanıcı herhangi bir butona basma ihtiyacı olmadan cihazı kullanabilecek. 

Andorid Wear artık ekrana çizilen emoji şekillerini de algılayabilecek. Kullanıcı bir iletiye cevap verirken ekrana istediği emojiyi çizecek ve sistem ilgili emojileri bularak listeleyecek. Kullanıcı da istediğini seçerek kullanabilecek. 

Yine Android Wear yeni güncellemesinde hataların giderilmesi ve performans iyileştirmesi gibi değişiklikler de olacak. Android Wear güncellemesi önümüzdeki aylarda dağıtıma başlayacak. Ayrıca yeni Android Wear cihazları da yaz aylarında tüketici ile buluşacak. 

http://www.phonearena.com/news/Latest-Android-Wear-release-brings-useful-user-experience-enhancements-in-the-wake-of-Apple-Watch-release_id69790 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
WB 3 yıl
Giyilebilir cihazlarin kisa surede uzerinizde tasidiginiz cöpe donusecegini dusunursek rabet gormemesi gayet dogal..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sis651 3 yıl
Batarya süresi ile ilgili bir iyileştirme de yapılmış mı?..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Whatsapp ve Üçüncü Parti Yazılımlar 3 yıl Toshiba'nın 30 yıllık Taşınabilir Bilgisayar serüvenini konuştuk! 3 yıl 5000TL ödüllü Monster Editörlerini Arıyor yarışması Yeni hediyelerle devam ediyor! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Türkiye’deki kullanıcılar Facebook’tan
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim