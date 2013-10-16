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Android geliştiricileri bu yıl daha fazla gelir bekliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Android geliştiricileri bu yıl daha fazla gelir bekliyor

Uygulama sayısı bakımından App Store'u geride bıraksa da elde edilen gelir ve geliştiriciye dağıtılan pay açısından eleştirilen Android platformu, bu eksikliğini yavaş yavaş kapatmaya başlıyor.

CyberCoders tarafından mobil uygulama geliştiricilerini bünyesinde barındıran 10 000 şirket üzerinde yapılan anket, geliştiricilerin bu yıl daha fazla kazanç elde edeceği beklentisini ortaya koyuyor.

Ankete göre bir Android geliştiricisinin yıllık elde ettiği gelir 107 bin dolara yaklaşırken, kıdemli geliştiricinin yıllık kazancı ise 131 bin dolar seviyesinde. 2014 yılında kıdemli geliştirici pozisyonlarının yüzde 200 artış gösteceği tahmin ediliyor. Tüm Android geliştirici pozisyonlarının büyüme oranı ise yüzde 90 olacak.

Firmaların sipariş ettiği uygulamaların popüler olması ve gelirlerini artırması sayesinde işi yapan geliştiricilere de bu olumlu olarak yansıyor.

Araştırma, Android geliştiricilerinin çalışmalarının karşılığı olan geliri elde ettiklerine dair inançlarının arttığını ortaya koyarken, toplam mobil uygulama geliştirme pozisyonlarının ise yıllık bazda yüzde 150 arttığını tespit etmiş.  

http://androidcommunity.com/android-developers-see-a-healthy-job-market-excellent-salaries-in-2013-and-beyond-20131011/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cübbeli gandalf 6 yıl
sırf marka telefonu olsun diye isteyince halk kaybediyor şirketler kazanıyor bu gidişle daha da kazanırlar
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Hypervenom 6 yıl
paraya bak be
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