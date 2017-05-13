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Android güncellemelerinde önemli gelişme

Yıllardır baş ağrıtan konulardan birisi olan Android sürüm güncellemeleri Project Treble ile tarih olabilir. Project Treble, Android sistem mimarisine şimdiye kadar yapılan en büyük değişiklik olacak.
2 yıl
14,9b
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41
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Kısa detayların açıklandığı Google’ın yeni işletim sistemi Android O ile ilgili ayrıntılı tanıtımın yapılacağı I/O 2017 etkinliğine sayılı günler kala, güncellemeler konusunda çok önemli bir adım atılıyor.

Güncellemeler baş ağrısı

Bilindiği üzere Android ekosisteminde güncelleme konusu her zaman problem olmuştur. Özellikle yeni Android sürümünün tanıtılmasından önce piyasaya çıkan amiral gemi modellerinin bu sürümü edinmesi aylar sürüyor. Bu da haliyle kullanıcılarda hayal kırıklığı oluşturuyor.

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Bir Android sürümü güncellenirken asıl kodlama tabanı haricinde üreticinin kullanıcı arayüzü ve yonga setinin çerçeve yazılımının da güncellenmesi gerekiyor. Bu bileşenlerde oluşacak ufak tefek hatalar güncellemenin gecikmesine neden oluyor.

Google inisiyatif alıyor

Google tarafından dün itibariyle duyurulan Project Treble programı ile Android cihazlarındaki geç güncelleme probleminin büyük oranda giderilmesi gündemde. Project Treble, Android sistem mimarisine şimdiye kadar yapılan en büyük değişiklik olarak gösteriliyor.

 

Android güncellemelerinde önemli gelişme
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PT programı Android işletim sisteminin kodlama tabanı ile tasarımcıların yonga setine ait çerçeve yazılımın ayrılmasını sağlıyor. Bunun için yeni bir tasarımcı arayüzü geliştirilmiş ve çerçeve yazılımın kodlama tabanına uyumu sağlanmış. Ortaya çıkan bu yapı sayesinde Android sürümünün güncellenmesi için tasarımcının çerçeve yazılımını beklemeye gerek kalmıyor. Yeni tasarımcı arayüzü bu noktada gerekli uyumu sağlamış oluyor.

Ayrıca Bkz. "Robot Unicorn Attack efsanesi geri döndü"

Yeni çözüm ile birlikte üreticilerin Android güncellemelerini çok daha hızlı dağıtabileceği ifade ediliyor. PT programı Android O sürümünün içerisinde yer alıyor ve hali hazırda Pixel telefonlardaki geliştirici ön izlemesinde mevcut durumda. Android O güncellemesini alacak tüm cihazlar bu yenilikten faydalanacak. Bundan sonraki tüm Android sürümleri bu ayrımı yaparak gelecek ve güncellemelerde hızlanma sağlanacak.

 

Android güncellemelerinde önemli gelişme
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Google ayrıca yonga seti tasarımcılarını ve cihaz üreticilerini yaptıkları değişiklikleri hızlı bir şekilde AOSP kodlama havuzuna aktarmaları için teşvik ediyor. Yani her iki kısımda da Google’ın çabalarını görebiliyoruz. Bakalım yakın gelecekte güncellemelerde ne tür iyileşmeler yaşayacağız.

 

http://www.phonearena.com/news/Googles-Project-Treble-aims-to-make-slow-Android-updates-a-thing-of-the-past_id93999 Yorum Yaz
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forever58 2 yıl en beğenilen
İnanmayın sanki biz bilmiyoruz güncelleme vermeme sebeplerini yeni telefon aldırmak için her türlü şeyi yapar bunlar S3 gördük note 3 de gördük HTC bin cihazlarda gördük
İnanmayın sanki biz bilmiyoruz güncelleme vermeme sebeplerini yeni telefon aldırmak için her türlü şeyi yapar bunlar S3 gördük note 3 de gördük HTC bin cihazla...
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3 Yanıt Yanıtla +55
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tahir40 2 yıl forever58
forever58
İnanmayın sanki biz bilmiyoruz güncelleme vermeme sebeplerini yeni telefon aldırmak için her türlü şeyi yapar bunlar S3 gördük note 3 de gördük HTC bin cihazlarda gördük

iyi de güncelleme veren de yeni telefon satmak için hileli güncelleme veriyor... Vaktiyle iphone3 almıştım. Sonrasında iphone 4 çıktı daha TR'ye gelmeden ios4 güncellemesi geldi. Bi gaflette bulundup güncelledim. Eskiden internette gezindiğim akıcı her işi yapan akıllı telefon bi anda hesap makinesi oldu. Sayfalar bekle ki açılacak, menülerde gezmek bile eziyet. Allah'tan 2. eli iyi para ediyor(hatta ilanı forumda ilan vermiştim yıllar evvel) sattım birine, sevinerek aldı. Bi daha da bulaşmadım Apple'ye.
forever58İnanmayın sanki biz bilmiyoruz güncelleme vermeme sebeplerini yeni telefon aldırmak için her türlü şeyi yapar bunlar S3 gördük note ...
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1 Yanıt Yanıtla +36
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takip1 2 yıl
Her iki işletim sistminide kullanmış biri olarak ıos daha uzun sure güncelleme veriyor fakat en son sürüm bile çoklu pencere,widget,kısayol Hicbir ayar yok.
Bunlar android in ilk sürümünden itibaren var...
Her iki işletim sistminide kullanmış biri olarak ıos daha uzun sure güncelleme veriyor fakat en son sürüm bile çoklu pencere,widget,kısayol Hicbir ayar yok.
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ere2013 2 yıl
18 ay güncelleme kuralı kalkmadıkça bi işe yaramaz iphone 5 hala güncelleme alıyor
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vaskin77 2 yıl
Her güncelleme her zaman iyi sonuçlar vermeyebiliyor. Huawei G7 kullanıyorum. Telefon 4.4 Kitkat ile geldi. Çinli üreticilerde görmeye pek alışık olmadığımız şekilde iki büyük sürüm güncellemesi aldı. Önce 5.1 Lollipop sonra 6.0 Marshmallow geldi. Ama her gelen güncelleme önceki sürümü mumla aratır hale getirdi bizi. Ben de dahil onlarca kişi tekrar 4.4'e dönmeye çalıştı ve telefonunu brick etti. Eğer telefonda bir sorun yoksa çokta güncellemeye takılmayın.
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I want to play a game 2 yıl
Android güncellemenin bir heyecanı kalmıyor en az bir yıl sonra gelirse oda
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DH Misafiri 2 yıl
Her üç platformun uygulama mağazasına uygulama gönderen biri olarak ( google play, appstore, windows store) uygulama gönderiminde kullanıcı açısından en güvensizi google play diyebilirim çünkü diğer ikisinde manuel denetleme sistemi varken google play için yok. Dürüst geliştirici için uygulamanın kabulü açısından avantaj olan bu durum play mağazasına kullanıcıların bilgilerini çalan uygulama göndermek isteyen kötü niyetli kişiler için bir nimet oluyor. Ayrıca uygulama izinleri sistemi açısından güvenlik olarak ios androidden daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Bir buçuk yıldır iphone kullanıyorum (5s) ve bu sürede belki 10 kez sistem güncellemesi yapmışımdır en son sürüme gelene kadar. Androidde 4-5 yıl önce piyasaya sürülen bir cihazın bugün en son sürüme yükseltilme imkanını kıyaslayın bunu sağlayan cihaz var mı bilmiyorum. Bu yeni sistemle en azından bunu düzeltmiş olurlar. Ama kendi özel işlemcisini kullanan iphone gibi bir seviyede olması için daha çok değişiklik yapmaları gerekir.
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Mianfei 2 yıl
Kaç senedir kitkat kullanıyorum üst sürümleride denedim. Telefonumun fabrikadan çıkan versiyonu en iyisi abi. Ben bu güncelleme furyasına hiç katılmıyorum. Lan telefonum gümbür gümbür çalışıyor. Diğer android sürümlerini deniyorum bloatwareleride siliyorum yok her yerinde bir bug bir hata. Aga ben yapmışım root'umu xposed'imi viper4android modumu. Greenifyim yüklü 40 saat wifi 3g gps açık 6 7 saat ekran süresi 10 saate yakın müzik süresi alıyorum. Diğer ekstra özellikler 3.parti yazılımla her türlü hallediliyor. Neden millet telefonun kaldırdığı şeyi kullanıp üstüne kendi customizationlarini yapmak yerine gidip sürüm macerasına başvuruyor. Abicim android bu bunlari yapmiyosan git zaten iPhone al ana ekranda sağa sola çeker siriye merhaba der durursun. Elime iPhone 6s verdiler 2 gün kullandım 800 tllik lenovo p70ime döndüm. Lan jailbreak falan filan bile faso fuso telefon bildiğin kısıtlı abicim. Gittim anneme verdim arama yapacak whatsapp falan başka neye yarar :D hadi eyw.
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Akasha_Ether 2 yıl
Google bunu yapana kadar fuchsia'yı piyasaya çıkarır Android'in misyonunu bitirir
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yhackup 2 yıl Akasha_Ether
O da kendi malı neden kandi kendini bitirsin ki , madem çok çalışkan ıos'un karşısına diksin füşyayı
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alemburda34 2 yıl tahir40
Custom rom yukleyemesek eminim aynisi android tarafindada olurdu.
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nexx45 2 yıl
eyer androyit adam gibi yazılım desteği vermezse en fazla 5 yıl sonra işi biter belki onada kalmaz 16 gb hafıza var androyit 5 deyiz bu kadar saçma bir yazılım bulunmaz veyahut alıcıların tek yapacağı fiyat olur ucuza yönelirler o galaksi 8 leri elinzde çakılırsınız samsung için bu yazım bütün androyit 16 gb hafıza olan telefonları androyit 7 ye çıkarmazsanız sonuçlarınada katlanırsınız sonra neden satılmıyor türkiyede bu fiyatlara çok az sayıda sattık demeyin çünkü telefonları almanyada bedava veriyorsunuz operatörlere bu yazımda
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abrenax 2 yıl
O kadar yazıldı, çizildi, güncellemeler aldı ama hala şu akıcılığa çözüm bulunamadı da bu mu çözüm olacak güncellemeye?
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SEO-Uzmanı 2 yıl
bu arada google çeviri bile haberi daha iyi anlaşılabilir bir şekilde çeviriyor.
çeviri 1é1 aynı olmasın google seo açısından haberin seo reklam değeri düşer diye olmadık cümle yapılarıyla haberi yazınca google seo size yüksek puan verebilir ama okur inanın okuduğunu bile anlamakta zorluk çekiyo ! :(
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