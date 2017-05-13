Android güncellemelerinde önemli gelişme

Kısa detayların açıklandığı Google’ın yeni işletim sistemi Android O ile ilgili ayrıntılı tanıtımın yapılacağı I/O 2017 etkinliğine sayılı günler kala, güncellemeler konusunda çok önemli bir adım atılıyor.

Güncellemeler baş ağrısı

Bilindiği üzere Android ekosisteminde güncelleme konusu her zaman problem olmuştur. Özellikle yeni Android sürümünün tanıtılmasından önce piyasaya çıkan amiral gemi modellerinin bu sürümü edinmesi aylar sürüyor. Bu da haliyle kullanıcılarda hayal kırıklığı oluşturuyor.

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Bir Android sürümü güncellenirken asıl kodlama tabanı haricinde üreticinin kullanıcı arayüzü ve yonga setinin çerçeve yazılımının da güncellenmesi gerekiyor. Bu bileşenlerde oluşacak ufak tefek hatalar güncellemenin gecikmesine neden oluyor.

Google inisiyatif alıyor

Google tarafından dün itibariyle duyurulan Project Treble programı ile Android cihazlarındaki geç güncelleme probleminin büyük oranda giderilmesi gündemde. Project Treble, Android sistem mimarisine şimdiye kadar yapılan en büyük değişiklik olarak gösteriliyor.

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PT programı Android işletim sisteminin kodlama tabanı ile tasarımcıların yonga setine ait çerçeve yazılımın ayrılmasını sağlıyor. Bunun için yeni bir tasarımcı arayüzü geliştirilmiş ve çerçeve yazılımın kodlama tabanına uyumu sağlanmış. Ortaya çıkan bu yapı sayesinde Android sürümünün güncellenmesi için tasarımcının çerçeve yazılımını beklemeye gerek kalmıyor. Yeni tasarımcı arayüzü bu noktada gerekli uyumu sağlamış oluyor.

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Yeni çözüm ile birlikte üreticilerin Android güncellemelerini çok daha hızlı dağıtabileceği ifade ediliyor. PT programı Android O sürümünün içerisinde yer alıyor ve hali hazırda Pixel telefonlardaki geliştirici ön izlemesinde mevcut durumda. Android O güncellemesini alacak tüm cihazlar bu yenilikten faydalanacak. Bundan sonraki tüm Android sürümleri bu ayrımı yaparak gelecek ve güncellemelerde hızlanma sağlanacak.

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Google ayrıca yonga seti tasarımcılarını ve cihaz üreticilerini yaptıkları değişiklikleri hızlı bir şekilde AOSP kodlama havuzuna aktarmaları için teşvik ediyor. Yani her iki kısımda da Google’ın çabalarını görebiliyoruz. Bakalım yakın gelecekte güncellemelerde ne tür iyileşmeler yaşayacağız.