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Android, iOS ve Mac için Twitter güncellendi: Senkronizasyon sorunu çözüldü

5 yıl
1,1b
1
10
Web Siteleri
Shady
Haber Editörü
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Android, iOS ve Mac için Twitter güncellendi: Senkronizasyon sorunu çözüldü

Twitter'ın resmi uygulamaları bugüne kadar birçok önemli güncelleme geçirdi. Ancak hiçbirinde direkt mesajların cihazlar arasındaki senkronizasyon problemi çözümlenmedi; ta ki bugün yayınlanan 5.8 güncellemesine kadar. Sonunda bugün yayınlanan 5.8 sürümüyle Twitter uygulamalarının cihazlar arasındaki senkronizasyon sorunu tarihe karışıyor.

Bu güncelleme sonrasında, örneğin size gönderilen herhangi bir yeni direkt mesajı internet üzerinden okuduğunuz taktirde, diğer tüm Twitter uygulamalarında otomatik olarak okundu olarak işaretleniyor. Bu sayede aynı mesajları Twitter'ı ziyaret ettiği farklı kanallar üzerinden tek tek kontrol etme zorunluluğu ortadan kalkmış oluyor. Senkronizasyon sadece mobil cihazlar için değil; twitter.com, mobile.twitter.com, Mac için Twitter, Android için Twitter, TweetDeck, iOS için Twitter olmak üzere tüm Twitter'a erişim kanalları için geçerli.

Bugünkü güncellemenin getirdikleri bunlarla sınırlı değil. Android, iPhone, iPad ve mobil.twitter.com'dan arama yaparken daha hızlı şekilde bilgiler görüntüleyebilmek mümkün. Örneğin bir kullanıcı hakkında bilgi ararken; genişletilmiş sonuçlar bölümünde kullanıcının biyografisini görüntüleyebilir ya da aradığınız kullanıcıya benzer kullanıcıları görüntüleyebilirsiniz. Twitter'ın iPhone uygulamasında ise Tweet'lere daha kolay şekilde cevap verebilme, navigasyon menüsündeki "yeni kişiler" bölümünden takip edebileceğiniz yeni kişileri keşfedebilme gibi ek yeniliklerle geliyor.

Daha detaylı bilgi ve Twitter'ın Mac, iOS ve Android platformları için olan uygulamaları yüklemek aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:


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3DMystic 5 yıl en beğenilen
hiç dm atan yokki test edeyim o kadar yalnızım
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Yesil1903 5 yıl
iğrenç
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okan_cehapelioglu 5 yıl
androidde ben bi iyileştirme göremedim acıkcası
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xAlfonso 5 yıl
Biz hala Windows Phone
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serdarsimsek1 5 yıl
Blackberry icinde guncellendi
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regaibyigit. 5 yıl
ios versiyonunda ikondaki parlama efekti duruyor mu?
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Makaroncu 5 yıl
Android versiyonunda medya galerisi gözükmüyor, arayüz berbat, tam bi rezillik en iyisi 3.8.0 versiyonunda kalmak
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GokhanMaths 5 yıl
şu Twitter a bir ben alışamadım herhalde
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