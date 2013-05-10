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Android için Carmageddon çıktı

6 yıl
962
1
19
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Android için Carmageddon çıktı

Resmi duyurusu yaklaşık bir yıl önce yayımlanan mobil Carmageddon'un Apple iOS platformundan sonra Google'nin Android işletim sistemine sahip aygıtlar ile uyumlu versiyonu da nihayet satışa sunuldu. App Store'deki ilk 24 saatinde tamamen ücretsiz olarak dağıtılan oyun, Play Store'nin aynı ürün üzerinde ücretsizden ücretli sınıfa geçişi kısıtlaması nedeniyle Android kullanıcılarına özel PROMO dağıtımıyla ulaşacak. Başarılı Kickstarter bağış kampanyası sonrası Carmageddon hayranlarına teşekkür mahiyetinde gerçekleştirilen bu uygulamanın Android ayağından faydalanmak isteyenler, Play Store'nin şartları nedeniyle yazılım güncellemelerinden faydalanamayacak. Buna rağmen Android'li cihaz sahipleri orijinal dağıtımı iOS sürümüne kıyasla daha ucuz edinebilecekler.
Mobil platformlarda yeniden canlanan Carmageddon, bazı bölgelerde yasaklanmasına rağmen 2 milyonun üzerinde bir satış rakamına ulaşan 16 yıllık PC sürümünden mobil işletim sistemlerine port edildi. Efsane oyunun harika oynanış türüne ek olarak yeni dokunmatik kontrol seçenekleri ve gelişmiş grafiklerle desteklenen açık dünya türündeki mobil Carmageddon, oyuncuları 28 çılgın rakip araç, 11 farklı çevre ve 36 seviyeli kariyer moduyla garip cadde, yaya ve ineklerle dolu bir maceraya çağırıyor. Oyundaki aracınızı ekran üzerindeki dokunmatik düğmeler veya cihazınızdaki hareket sensörleriyle kontrol etmeniz mümkün. Yapım, özgürce etraftaki herşeyi kırıp dökerek oynanabildiği gibi; 30 farklı aracı oynanabilir kılmak için kurallarına göre de tamamlanabilir. Oyuncuların Carmageddon dünyasındaki faaliyetlerinde şiddetin dozunu kaçırması halindeyse zırhlı araçlarıyla polisleri peşine takacağını belirtelim.  
1994'ten beri oyun sektöründe yer alan Stainless Games'in efsane yarış oyununu Google Play Store'den Carmageddon PROMO olarak tamamen ücretsiz edinebilirsiniz. Güncellenecek ana sürüm Carmageddon'u 1.84$ karşılığında satın alabilirsiniz. Promosyon sürümü ilerleyen saatlerde kaldırıldıktan sonra deneme versiyonu dijital içerik mağazasına giriş yapacak. Oyunun yayınlanan ilk Android sürümünde oyun kolu desteği ve oyun içi görüntüleri Youtube'ye yükleme fonksiyonunun bulunmazken; oyunun tam ekran çalışmadığıyla ilgili şikayetler de geliyor. Android için Carmageddon'a özel yayınlanan çıkış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.
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kemalboran 6 yıl en beğenilen
Vay be ilkokulda bizde Commodore 64 vardı, daha ilkokul yıllarında kafa ayarı yapmayı sökmüştüm, bilgisayarcıda oyun kasetleri doldururduk. Pit Stop 2, Popoye, Star Wars Empire Strike Back, Shinobi ve adını hatırlayamadığım bir çok zamanın efsane oyunlarını oynardım. Bütün mahalle bize doluşur, toplucu oyun, oynar turnuva yapardık. Basit basic komutlarını öğrenmiş, sayı tahmin etme gibi oyunlar yazar olmuştum.

Sonra ortokula geçtik. C64'lerin devri bitmişti. Devir PC devriydi, ortaokuldayken bizde PC yoktu, garibandık, mahallede sadece bir kişinin evinde bilgisayar vardı, o da benim en yakın arkadaşımdı. Saatlerce onun bilgisayarında NFS, Carmageddon, Screamer, Silver, Doom, Duke Nukem, Quake, Diablo gibi oyunlar oynardık. Evdeki C64 ün artık yüzüne bakmaz olmuştum, babamdan asla bir PC almasını istemedim, zira alamazdı. C64 ise elektronik öğretmeni olan ağabeyim zaten görev yaptığı Doğubeyazıttan kaçak almıştı.

O zaman oyunlar genellikle kopya ve kutuluydu, kopya oyunların bile grafikli kapakları vardı, kutulardaki resimlere bakar, arkalarındaki yazıları anlamaya çalışırdık, hayal dünyalarına dalardık.

Sonra okulları bitirdim, işe başladım kendi son sistem bilgisayarlarımı, telefonlarımı aldım. Ancak yaş geçmiş, iş işten geçmişti. Şimdi en kral grafikli oyunlardan bile zevk almıyorum. Bilgisayarımda F1 2012 haricinde hiçbir oyun kurulu değil. Onu da F1 hastası olduğum için bir köşede tutuyorum, yarış olmayan hafta sonları açıp bir iki tur atıyorum. Şimdi tekrar çocuk olmak vardı. Gerçi şimdiki çocuklar bizim kadar şanslı değil, bizim ilk gençlik yıllarımızda oyun ve bilgisayar teknolojilerinde büyük bir sıçrama olmuştu, 2b grafiklerden 3 boyutlu grafiklere geçilmiş, oyun dünyası çağ atlamıştı. Şimdi aşamalı bir ilerleme söz konusu olduğu için yeni çıkan oyunlar kimsede bir heyecan yaratmıyor.

Bu oyunun da promosunu telefonuma kurdum, biraz oynadım, ancak telefonda zevk vermiyor, o arkadaşımın evindeki köhne bilgisayarında, 6 metrekarelik daracık odada taburelere sığışarak oynadığımız hazzı vermiyor. Geçen yıllar ise bir daha geri gelmiyor.
Vay be ilkokulda bizde Commodore 64 vardı, daha ilkokul yıllarında kafa ayarı yapmayı sökmüştüm, bilgisayarcıda oyun kasetleri doldururduk. Pit Stop 2, Popoye,...
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Hayalci 6 yıl
Arkadaşlar oyunu satın aldım, indirdim ve açtığımda 2 araç ve 3 şehir çıktı karşıma, diğer araç ve yolları açmaya çalıştığımda bende yine para istedi, bu nasıl bir iştir ya, bendemi bir sorun var yoksa bunlar bizle dalgamı geçiyor, oyunun kendisi 1.99 dolar civarı, araçlar 1.99, yollar 1.99 toplamda 6 dolara geliyor, peki bu ilk alınan para neyin parası, demoyu bile indirsek aynısı oluyor bilseydim demoyu indirirdim, bilgisi olan varmı acaba bu konuda, para iadesi talep edeceğim ve ileriki günlerde zaten full sürümü apk olarak çıkacaktır, bunlarla hiç olmazsa uğraşmam, para için ne yapacaklarını şaşırdılar..


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FightForBeer 6 yıl
kemalboran
Vay be ilkokulda bizde Commodore 64 vardı, daha ilkokul yıllarında kafa ayarı yapmayı sökmüştüm, bilgisayarcıda oyun kasetleri doldururduk. Pit Stop 2, Popoye, Star Wars Empire Strike Back, Shinobi ve adını hatırlayamadığım bir çok zamanın efsane oyunlarını oynardım. Bütün mahalle bize doluşur, toplucu oyun, oynar turnuva yapardık. Basit basic komutlarını öğrenmiş, sayı tahmin etme gibi oyunlar yazar olmuştum. Sonra ortokula geçtik. C64lerin devri bitmişti. Devir PC devriydi, ortaokuldayken bizde PC yoktu, garibandık, mahallede sadece bir kişinin evinde bilgisayar vardı, o da benim en yakın arkadaşımdı. Saatlerce onun bilgisayarında NFS, Carmageddon, Screamer, Silver, Doom, Duke Nukem, Quake, Diablo gibi oyunlar oynardık. Evdeki C64 ün artık yüzüne bakmaz olmuştum, babamdan asla bir PC almasını istemedim, zira alamazdı. C64 ise elektronik öğretmeni olan ağabeyim zaten görev yaptığı Doğubeyazıttan kaçak almıştı. O zaman oyunlar genellikle kopya ve kutuluydu, kopya oyunların bile grafikli kapakları vardı, kutulardaki resimlere bakar, arkalarındaki yazıları anlamaya çalışırdık, hayal dünyalarına dalardık. Sonra okulları bitirdim, işe başladım kendi son sistem bilgisayarlarımı, telefonlarımı aldım. Ancak yaş geçmiş, iş işten geçmişti. Şimdi en kral grafikli oyunlardan bile zevk almıyorum. Bilgisayarımda F1 2012 haricinde hiçbir oyun kurulu değil. Onu da F1 hastası olduğum için bir köşede tutuyorum, yarış olmayan hafta sonları açıp bir iki tur atıyorum. Şimdi tekrar çocuk olmak vardı. Gerçi şimdiki çocuklar bizim kadar şanslı değil, bizim ilk gençlik yıllarımızda oyun ve bilgisayar teknolojilerinde büyük bir sıçrama olmuştu, 2b grafiklerden 3 boyutlu grafiklere geçilmiş, oyun dünyası çağ atlamıştı. Şimdi aşamalı bir ilerleme söz konusu olduğu için yeni çıkan oyunlar kimsede bir heyecan yaratmıyor. Bu oyunun da promosunu telefonuma kurdum, biraz oynadım, ancak telefonda zevk vermiyor, o arkadaşımın evindeki köhne bilgisayarında, 6 metrekarelik daracık odada taburelere sığışarak oynadığımız hazzı vermiyor. Geçen yıllar ise bir daha geri gelmiyor.

Aynı duyguları paylaşıyoruz.yemin ediyorum okurken gözlerim doldu ve tüylerim diken diken oldu.şimdiki oyunlar hiç zevk vermiyor.
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Sebnem Ferah 6 yıl
Hayırdırlan sürekli eski oyunlar çıkmaya başladı...
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Hayalci 6 yıl
Htc explorer oyun videosu :D video bana aittir

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onbeskarakterli 6 yıl
Promo sürümü 24 saat sonra silinecek. Haberiniz olsun.
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DH Misafiri 6 yıl
appsales uygulamasına hemen düşmüş... indirdim. artık bir ara bakarız...
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Bilal Akgündüz 6 yıl
baycihan
Bilal Akgündüz
baycihanhatırlıyorumda ben bunu p2 300 makinede oynuyordum şimdi telefon işlemcileri 4 çekirdekler havada uçuşuyor ama p2 300 lük oyunlarımı layık görüyorlar yeni telefonlara yani 4 çekirdekli telefonlar anca p2 300 e mi denk hala...? yanlış anlaşılmasın zamanının iyi oyunuydu fakat anlamıyorum neden şöle telefonlara adam akıllı god of war gibi güzel senaryolu vs güzel grafikli oyunlar çıkmıyorda hep atari tarzında cacık grafikli oyunlar çıkıyor. markete ne zaman girsem midem kalkıyor başlarda hep 2 boyutlu cacık atari görüntülü oyunlar... e ozman bu anasını satımının 4 çekirdekleri niye çıkıyor ne işe yarıyor?? aklı selim bi insan açıklasın bi zahmet hepsini...
Mobil cihazlar için yayınlanan en iyi oyun Carmageddon değil ki, çok daha büyük yapımlar var. Grafiklere bakarsanız zaten pek bir numarası yok. Zaten oyunun grafiği de önemli değil; asıl oynanış türü mühim.
bende onu kastediyorum ben öle bi yapım göremiyorum ama sakın n.o.v.a , crysis çakması veya batman , real racing gibi oyunlar demeyin hepsine baktım iş çıkmaz onlardan... şöle god of war gibi bioshock gibi derin senaryolu oyunlar nerede?

Şöyle bir durum var; dört çekirdekli denilen telefonlar Intel işlemcili değiller, ARM mimarisi kullanıyorlar. Bununla birlikte herhangi bir soğutma sistemine ihtiyaç duymayan sistemlerden bahsediyor. Yani koşullar o küçük alanda el verdiği kadar bir performans sunabiliyorlar. Bu şartlar altında God of War veya Bioshock bekleyemezsiniz, zaten akıllı telefonlar ne zaman dört çekirdekli olduk ki böyle oyunlar yapılsın. PC için dediğiniz yapımların geliştirileceği döneme on yıllar sonra gelindi. Akıllı telefonlarda da bu süreç devam ediyor. Sonuçta bir telefonla kıyaslandığında dev gibi aygıtlarda oynanabilen oyunları birkaç milimetre kalınlığındaki cihazların çalıştırabileceği ürünler yok şuan. Marifet çekirdek sayısı değil ki artırınca oyunlar da yükselsin.
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Orod-Dain 6 yıl Bilal Akgündüz
Bilal Akgündüz

baycihan

Bilal Akgündüz
baycihanhatırlıyorumda ben bunu p2 300 makinede oynuyordum şimdi telefon işlemcileri 4 çekirdekler havada uçuşuyor ama p2 300 lük oyunlarımı layık görüyorlar yeni telefonlara yani 4 çekirdekli telefonlar anca p2 300 e mi denk hala...? yanlış anlaşılmasın zamanının iyi oyunuydu fakat anlamıyorum neden şöle telefonlara adam akıllı god of war gibi güzel senaryolu vs güzel grafikli oyunlar çıkmıyorda hep atari tarzında cacık grafikli oyunlar çıkıyor. markete ne zaman girsem midem kalkıyor başlarda hep 2 boyutlu cacık atari görüntülü oyunlar... e ozman bu anasını satımının 4 çekirdekleri niye çıkıyor ne işe yarıyor?? aklı selim bi insan açıklasın bi zahmet hepsini...
Mobil cihazlar için yayınlanan en iyi oyun Carmageddon değil ki, çok daha büyük yapımlar var. Grafiklere bakarsanız zaten pek bir numarası yok. Zaten oyunun grafiği de önemli değil; asıl oynanış türü mühim.
bende onu kastediyorum ben öle bi yapım göremiyorum ama sakın n.o.v.a , crysis çakması veya batman , real racing gibi oyunlar demeyin hepsine baktım iş çıkmaz onlardan... şöle god of war gibi bioshock gibi derin senaryolu oyunlar nerede?


Şöyle bir durum var; dört çekirdekli denilen telefonlar Intel işlemcili değiller, ARM mimarisi kullanıyorlar. Bununla birlikte herhangi bir soğutma sistemine ihtiyaç duymayan sistemlerden bahsediyor. Yani koşullar o küçük alanda el verdiği kadar bir performans sunabiliyorlar. Bu şartlar altında God of War veya Bioshock bekleyemezsiniz, zaten akıllı telefonlar ne zaman dört çekirdekli olduk ki böyle oyunlar yapılsın. PC için dediğiniz yapımların geliştirileceği döneme on yıllar sonra gelindi. Akıllı telefonlarda da bu süreç devam ediyor. Sonuçta bir telefonla kıyaslandığında dev gibi aygıtlarda oynanabilen oyunları birkaç milimetre kalınlığındaki cihazların çalıştırabileceği ürünler yok şuan. Marifet çekirdek sayısı değil ki artırınca oyunlar da yükselsin.

Yanlış düşünüyorsunuz bence. @Baycihan derinliği olmayan oyunlar diyor. God Of War gibi grafik olmasın ama senaryosu olsun, kendisine bağlasın. Göstermelik olmasın. Hadi Ps3 cihazlarda olduğu gibi de olmasın. Ama neredeyse Note 2 boyutlarında olan Ps Vita kadar derinliği olsun. Ya da Nvidia Tegra platformu kullanan 3ds oyunları gibi derin ve yaratıcı oyun yapsınlar. Ben Note 2 kullanıyorum ve oynamaya değecek hiç bir oyun göremiyorum. Meraklı arkadaşlar sorduğunda gösterebilmek için başlıca oyunları kurdum ama hiç birisi oynamaya vakit harcamaya değecek oyunlar değil. Şu an çok sanal bir ilerleme sağlıyor bence mobil cihazlar. Sürekli işlemci çekirdekleri artıyor, ram artıyor ama sonuç hala kasım kasım kasılan akıllı ama lag ve bug dolu telefonlardan öteye gidemiyor bence.
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baycihan 6 yıl
Bilal Akgündüz
baycihanhatırlıyorumda ben bunu p2 300 makinede oynuyordum şimdi telefon işlemcileri 4 çekirdekler havada uçuşuyor ama p2 300 lük oyunlarımı layık görüyorlar yeni telefonlara yani 4 çekirdekli telefonlar anca p2 300 e mi denk hala...? yanlış anlaşılmasın zamanının iyi oyunuydu fakat anlamıyorum neden şöle telefonlara adam akıllı god of war gibi güzel senaryolu vs güzel grafikli oyunlar çıkmıyorda hep atari tarzında cacık grafikli oyunlar çıkıyor. markete ne zaman girsem midem kalkıyor başlarda hep 2 boyutlu cacık atari görüntülü oyunlar... e ozman bu anasını satımının 4 çekirdekleri niye çıkıyor ne işe yarıyor?? aklı selim bi insan açıklasın bi zahmet hepsini...
Mobil cihazlar için yayınlanan en iyi oyun Carmageddon değil ki, çok daha büyük yapımlar var. Grafiklere bakarsanız zaten pek bir numarası yok. Zaten oyunun grafiği de önemli değil; asıl oynanış türü mühim.

bende onu kastediyorum ben öle bi yapım göremiyorum ama sakın n.o.v.a , crysis çakması veya batman , real racing gibi oyunlar demeyin hepsine baktım iş çıkmaz onlardan... şöle god of war gibi bioshock gibi derin senaryolu oyunlar nerede?
1 Yanıt Yanıtla +1
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kemalboran 6 yıl
Vay be ilkokulda bizde Commodore 64 vardı, daha ilkokul yıllarında kafa ayarı yapmayı sökmüştüm, bilgisayarcıda oyun kasetleri doldururduk. Pit Stop 2, Popoye, Star Wars Empire Strike Back, Shinobi ve adını hatırlayamadığım bir çok zamanın efsane oyunlarını oynardım. Bütün mahalle bize doluşur, toplucu oyun, oynar turnuva yapardık. Basit basic komutlarını öğrenmiş, sayı tahmin etme gibi oyunlar yazar olmuştum.

Sonra ortokula geçtik. C64'lerin devri bitmişti. Devir PC devriydi, ortaokuldayken bizde PC yoktu, garibandık, mahallede sadece bir kişinin evinde bilgisayar vardı, o da benim en yakın arkadaşımdı. Saatlerce onun bilgisayarında NFS, Carmageddon, Screamer, Silver, Doom, Duke Nukem, Quake, Diablo gibi oyunlar oynardık. Evdeki C64 ün artık yüzüne bakmaz olmuştum, babamdan asla bir PC almasını istemedim, zira alamazdı. C64 ise elektronik öğretmeni olan ağabeyim zaten görev yaptığı Doğubeyazıttan kaçak almıştı.

O zaman oyunlar genellikle kopya ve kutuluydu, kopya oyunların bile grafikli kapakları vardı, kutulardaki resimlere bakar, arkalarındaki yazıları anlamaya çalışırdık, hayal dünyalarına dalardık.

Sonra okulları bitirdim, işe başladım kendi son sistem bilgisayarlarımı, telefonlarımı aldım. Ancak yaş geçmiş, iş işten geçmişti. Şimdi en kral grafikli oyunlardan bile zevk almıyorum. Bilgisayarımda F1 2012 haricinde hiçbir oyun kurulu değil. Onu da F1 hastası olduğum için bir köşede tutuyorum, yarış olmayan hafta sonları açıp bir iki tur atıyorum. Şimdi tekrar çocuk olmak vardı. Gerçi şimdiki çocuklar bizim kadar şanslı değil, bizim ilk gençlik yıllarımızda oyun ve bilgisayar teknolojilerinde büyük bir sıçrama olmuştu, 2b grafiklerden 3 boyutlu grafiklere geçilmiş, oyun dünyası çağ atlamıştı. Şimdi aşamalı bir ilerleme söz konusu olduğu için yeni çıkan oyunlar kimsede bir heyecan yaratmıyor.

Bu oyunun da promosunu telefonuma kurdum, biraz oynadım, ancak telefonda zevk vermiyor, o arkadaşımın evindeki köhne bilgisayarında, 6 metrekarelik daracık odada taburelere sığışarak oynadığımız hazzı vermiyor. Geçen yıllar ise bir daha geri gelmiyor.
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Umutcan 6 yıl baycihan
baycihan

Bilal Akgündüz

baycihanhatırlıyorumda ben bunu p2 300 makinede oynuyordum şimdi telefon işlemcileri 4 çekirdekler havada uçuşuyor ama p2 300 lük oyunlarımı layık görüyorlar yeni telefonlara yani 4 çekirdekli telefonlar anca p2 300 e mi denk hala...? yanlış anlaşılmasın zamanının iyi oyunuydu fakat anlamıyorum neden şöle telefonlara adam akıllı god of war gibi güzel senaryolu vs güzel grafikli oyunlar çıkmıyorda hep atari tarzında cacık grafikli oyunlar çıkıyor. markete ne zaman girsem midem kalkıyor başlarda hep 2 boyutlu cacık atari görüntülü oyunlar... e ozman bu anasını satımının 4 çekirdekleri niye çıkıyor ne işe yarıyor?? aklı selim bi insan açıklasın bi zahmet hepsini...
Mobil cihazlar için yayınlanan en iyi oyun Carmageddon değil ki, çok daha büyük yapımlar var. Grafiklere bakarsanız zaten pek bir numarası yok. Zaten oyunun grafiği de önemli değil; asıl oynanış türü mühim.



bende onu kastediyorum ben öle bi yapım göremiyorum ama sakın n.o.v.a , crysis çakması veya batman , real racing gibi oyunlar demeyin hepsine baktım iş çıkmaz onlardan... şöle god of war gibi bioshock gibi derin senaryolu oyunlar nerede?


Gameloftun oyunları sadece grafikle göz boyayan içeriği ve senaryosu boş olan oyunlar. Çoğu da zaten pc ve konsoldaki oyunlardan aşırma.
Pc ve konsollara oyun geliştiren geliştiriciler mobil platform için çalışmadığı sürece de uzun süre kaliteli bir oyun göremeyiz.
God of war gibi hack'n slash, diablo gibi rpg, call of duty/battlefield 3'ün senaryolarına sahip fps'ler görmek istiyorum. Grafikleri önemli değil,
oynanışları ve senaryo derinliği bu oyunların kalitesine az yaklaşsın kafi. Mobil platformda halen en kalite oyunlar eski pc oyunlarından port edilen oyunlardır.
Çünkü grafikleri günümüzde anca bir mobil cihaz seviyesinde kalsa da o oyunlarda bir ruh, arkaplanında senaryo var. Gelişigüzel hazırlanmamışlar.
(Gta3/Vice city/Carmageddon/Max payne/Final fantasy vs vs.)
Günümüzde yeni nesil mobil telefon/tabletler psp/psp vita donanımsal gücünü aşsa da malesef ona geliştirilen oyunların 10 da 2'si kalitede bir oyun bulunmuyor.
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Bilal Akgündüz 6 yıl
baycihan
hatırlıyorumda ben bunu p2 300 makinede oynuyordum şimdi telefon işlemcileri 4 çekirdekler havada uçuşuyor ama p2 300 lük oyunlarımı layık görüyorlar yeni telefonlara yani 4 çekirdekli telefonlar anca p2 300 e mi denk hala...? yanlış anlaşılmasın zamanının iyi oyunuydu fakat anlamıyorum neden şöle telefonlara adam akıllı god of war gibi güzel senaryolu vs güzel grafikli oyunlar çıkmıyorda hep atari tarzında cacık grafikli oyunlar çıkıyor. markete ne zaman girsem midem kalkıyor başlarda hep 2 boyutlu cacık atari görüntülü oyunlar... e ozman bu anasını satımının 4 çekirdekleri niye çıkıyor ne işe yarıyor?? aklı selim bi insan açıklasın bi zahmet hepsini...

Mobil cihazlar için yayınlanan en iyi oyun Carmageddon değil ki, çok daha büyük yapımlar var. Grafiklere bakarsanız zaten pek bir numarası yok. Zaten oyunun grafiği de önemli değil; asıl oynanış türü mühim.
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baycihan 6 yıl
hatırlıyorumda ben bunu p2 300 makinede oynuyordum şimdi telefon işlemcileri 4 çekirdekler havada uçuşuyor ama p2 300 lük oyunlarımı layık görüyorlar yeni telefonlara yani 4 çekirdekli telefonlar anca p2 300 e mi denk hala...? yanlış anlaşılmasın zamanının iyi oyunuydu fakat anlamıyorum neden şöle telefonlara adam akıllı god of war gibi güzel senaryolu vs güzel grafikli oyunlar çıkmıyorda hep atari tarzında cacık grafikli oyunlar çıkıyor. markete ne zaman girsem midem kalkıyor başlarda hep 2 boyutlu cacık atari görüntülü oyunlar... e ozman bu anasını satımının 4 çekirdekleri niye çıkıyor ne işe yarıyor?? aklı selim bi insan açıklasın bi zahmet hepsini...
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Lord Melkor 6 yıl baycihan
baycihan
hatırlıyorumda ben bunu p2 300 makinede oynuyordum şimdi telefon işlemcileri 4 çekirdekler havada uçuşuyor ama p2 300 lük oyunlarımı layık görüyorlar yeni telefonlara yani 4 çekirdekli telefonlar anca p2 300 e mi denk hala...? yanlış anlaşılmasın zamanının iyi oyunuydu fakat anlamıyorum neden şöle telefonlara adam akıllı god of war gibi güzel senaryolu vs güzel grafikli oyunlar çıkmıyorda hep atari tarzında cacık grafikli oyunlar çıkıyor. markete ne zaman girsem midem kalkıyor başlarda hep 2 boyutlu cacık atari görüntülü oyunlar... e ozman bu anasını satımının 4 çekirdekleri niye çıkıyor ne işe yarıyor?? aklı selim bi insan açıklasın bi zahmet hepsini...

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K.can.tas 6 yıl
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