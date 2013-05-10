Android için Carmageddon çıktı





Resmi duyurusu yaklaşık bir yıl önce yayımlanan mobil Carmageddon'un Apple iOS platformundan sonra Google'nin Android işletim sistemine sahip aygıtlar ile uyumlu versiyonu da nihayet satışa sunuldu. App Store'deki ilk 24 saatinde tamamen ücretsiz olarak dağıtılan oyun, Play Store'nin aynı ürün üzerinde ücretsizden ücretli sınıfa geçişi kısıtlaması nedeniyle Android kullanıcılarına özel PROMO dağıtımıyla ulaşacak. Başarılı Kickstarter bağış kampanyası sonrası Carmageddon hayranlarına teşekkür mahiyetinde gerçekleştirilen bu uygulamanın Android ayağından faydalanmak isteyenler, Play Store'nin şartları nedeniyle yazılım güncellemelerinden faydalanamayacak. Buna rağmen Android'li cihaz sahipleri orijinal dağıtımı iOS sürümüne kıyasla daha ucuz edinebilecekler.

Mobil platformlarda yeniden canlanan Carmageddon, bazı bölgelerde yasaklanmasına rağmen 2 milyonun üzerinde bir satış rakamına ulaşan 16 yıllık PC sürümünden mobil işletim sistemlerine port edildi. Efsane oyunun harika oynanış türüne ek olarak yeni dokunmatik kontrol seçenekleri ve gelişmiş grafiklerle desteklenen açık dünya türündeki mobil Carmageddon, oyuncuları 28 çılgın rakip araç, 11 farklı çevre ve 36 seviyeli kariyer moduyla garip cadde, yaya ve ineklerle dolu bir maceraya çağırıyor. Oyundaki aracınızı ekran üzerindeki dokunmatik düğmeler veya cihazınızdaki hareket sensörleriyle kontrol etmeniz mümkün. Yapım, özgürce etraftaki herşeyi kırıp dökerek oynanabildiği gibi; 30 farklı aracı oynanabilir kılmak için kurallarına göre de tamamlanabilir. Oyuncuların Carmageddon dünyasındaki faaliyetlerinde şiddetin dozunu kaçırması halindeyse zırhlı araçlarıyla polisleri peşine takacağını belirtelim.

1994'ten beri oyun sektöründe yer alan Stainless Games'in efsane yarış oyununu Google Play Store'den Carmageddon PROMO olarak tamamen ücretsiz edinebilirsiniz. Güncellenecek ana sürüm Carmageddon 'u 1.84$ karşılığında satın alabilirsiniz. Promosyon sürümü ilerleyen saatlerde kaldırıldıktan sonra deneme versiyonu dijital içerik mağazasına giriş yapacak. Oyunun yayınlanan ilk Android sürümünde oyun kolu desteği ve oyun içi görüntüleri Youtube'ye yükleme fonksiyonunun bulunmazken; oyunun tam ekran çalışmadığıyla ilgili şikayetler de geliyor. Android için Carmageddon'a özel yayınlanan çıkış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

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