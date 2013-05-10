Android için Carmageddon çıktı

Haber Editörü
Resmi duyurusu yaklaşık bir yıl önce yayımlanan mobil Carmageddon'un Apple iOS platformundan sonra Google'nin Android işletim sistemine sahip aygıtlar ile uyumlu versiyonu da nihayet satışa sunuldu. App Store'deki ilk 24 saatinde tamamen ücretsiz olarak dağıtılan oyun, Play Store'nin aynı ürün üzerinde ücretsizden ücretli sınıfa geçişi kısıtlaması nedeniyle Android kullanıcılarına özel PROMO dağıtımıyla ulaşacak. Başarılı Kickstarter bağış kampanyası sonrası Carmageddon hayranlarına teşekkür mahiyetinde gerçekleştirilen bu uygulamanın Android ayağından faydalanmak isteyenler, Play Store'nin şartları nedeniyle yazılım güncellemelerinden faydalanamayacak. Buna rağmen Android'li cihaz sahipleri orijinal dağıtımı iOS sürümüne kıyasla daha ucuz edinebilecekler.
Mobil platformlarda yeniden canlanan Carmageddon, bazı bölgelerde yasaklanmasına rağmen 2 milyonun üzerinde bir satış rakamına ulaşan 16 yıllık PC sürümünden mobil işletim sistemlerine port edildi. Efsane oyunun harika oynanış türüne ek olarak yeni dokunmatik kontrol seçenekleri ve gelişmiş grafiklerle desteklenen açık dünya türündeki mobil Carmageddon, oyuncuları 28 çılgın rakip araç, 11 farklı çevre ve 36 seviyeli kariyer moduyla garip cadde, yaya ve ineklerle dolu bir maceraya çağırıyor. Oyundaki aracınızı ekran üzerindeki dokunmatik düğmeler veya cihazınızdaki hareket sensörleriyle kontrol etmeniz mümkün. Yapım, özgürce etraftaki herşeyi kırıp dökerek oynanabildiği gibi; 30 farklı aracı oynanabilir kılmak için kurallarına göre de tamamlanabilir. Oyuncuların Carmageddon dünyasındaki faaliyetlerinde şiddetin dozunu kaçırması halindeyse zırhlı araçlarıyla polisleri peşine takacağını belirtelim.
1994'ten beri oyun sektöründe yer alan Stainless Games'in efsane yarış oyununu Google Play Store'den Carmageddon PROMO olarak tamamen ücretsiz edinebilirsiniz. Güncellenecek ana sürüm Carmageddon'u 1.84$ karşılığında satın alabilirsiniz. Promosyon sürümü ilerleyen saatlerde kaldırıldıktan sonra deneme versiyonu dijital içerik mağazasına giriş yapacak. Oyunun yayınlanan ilk Android sürümünde oyun kolu desteği ve oyun içi görüntüleri Youtube'ye yükleme fonksiyonunun bulunmazken; oyunun tam ekran çalışmadığıyla ilgili şikayetler de geliyor. Android için Carmageddon'a özel yayınlanan çıkış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.
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Sonra ortokula geçtik. C64'lerin devri bitmişti. Devir PC devriydi, ortaokuldayken bizde PC yoktu, garibandık, mahallede sadece bir kişinin evinde bilgisayar vardı, o da benim en yakın arkadaşımdı. Saatlerce onun bilgisayarında NFS, Carmageddon, Screamer, Silver, Doom, Duke Nukem, Quake, Diablo gibi oyunlar oynardık. Evdeki C64 ün artık yüzüne bakmaz olmuştum, babamdan asla bir PC almasını istemedim, zira alamazdı. C64 ise elektronik öğretmeni olan ağabeyim zaten görev yaptığı Doğubeyazıttan kaçak almıştı.
O zaman oyunlar genellikle kopya ve kutuluydu, kopya oyunların bile grafikli kapakları vardı, kutulardaki resimlere bakar, arkalarındaki yazıları anlamaya çalışırdık, hayal dünyalarına dalardık.
Sonra okulları bitirdim, işe başladım kendi son sistem bilgisayarlarımı, telefonlarımı aldım. Ancak yaş geçmiş, iş işten geçmişti. Şimdi en kral grafikli oyunlardan bile zevk almıyorum. Bilgisayarımda F1 2012 haricinde hiçbir oyun kurulu değil. Onu da F1 hastası olduğum için bir köşede tutuyorum, yarış olmayan hafta sonları açıp bir iki tur atıyorum. Şimdi tekrar çocuk olmak vardı. Gerçi şimdiki çocuklar bizim kadar şanslı değil, bizim ilk gençlik yıllarımızda oyun ve bilgisayar teknolojilerinde büyük bir sıçrama olmuştu, 2b grafiklerden 3 boyutlu grafiklere geçilmiş, oyun dünyası çağ atlamıştı. Şimdi aşamalı bir ilerleme söz konusu olduğu için yeni çıkan oyunlar kimsede bir heyecan yaratmıyor.
Bu oyunun da promosunu telefonuma kurdum, biraz oynadım, ancak telefonda zevk vermiyor, o arkadaşımın evindeki köhne bilgisayarında, 6 metrekarelik daracık odada taburelere sığışarak oynadığımız hazzı vermiyor. Geçen yıllar ise bir daha geri gelmiyor.