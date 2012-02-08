Android için Chrome tarayıcısında Flash Player olmayacak

Google'ın Android platformu için merakla beklenen adımlarından birisi olan Chrome tarayıcısını beta olarak dün yayınlamasından sonra kullanıcılar yeni sürümü indirerek test etme imkanına sahip oldu. Masaüstü platformlarda Flash Player eklentisini gömülü sunan ve harici bir kuruluma gerek bırakmayan Chrome tarayıcısının Android için bir Flash Player desteği sunmadığı ortaya çıktı.





Bilindiği gibi Adobe mobil platformlar için Flash Player geliştirmesine son verdiğini ve bu eklentiyi taşıyan son platformun Ice Cream Sandwich olacağını duyurmuştu. Chrome tarayıcısında Flash eklentisi olmamasının nedenini ise Adobe aldığı bu karara bağladı. Bunun yerine Adobe, Google ile işbirliği yaparak gelişmiş HTML 5 ve CSS Regions desteğini Chrome tarayıcısına getireceğini açıkladı.





Ancak Google, Chrome tarayıcısının final sürümünü yayınladıktan sonra Android işletim sisteminde gömülü olarak sunduğu tarayıcısı ile değiştirmeyi planlıyor. Böylece Google, Flash Player'ın sonlandırılmasına hazır olduğunu göstermiş oluyor. Sadece üçüncü taraf mobil tarayıcılarda Flash eklentisini kullanmak mümkün olacak.