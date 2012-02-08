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Android için Chrome tarayıcısında Flash Player olmayacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Tarayıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın Android platformu için merakla beklenen adımlarından birisi olan Chrome tarayıcısını beta olarak dün yayınlamasından sonra kullanıcılar yeni sürümü indirerek test etme imkanına sahip oldu. Masaüstü platformlarda Flash Player eklentisini gömülü sunan ve harici bir kuruluma gerek bırakmayan Chrome tarayıcısının Android için bir Flash Player desteği sunmadığı ortaya çıktı.

Bilindiği gibi Adobe mobil platformlar için Flash Player geliştirmesine son verdiğini ve bu eklentiyi taşıyan son platformun Ice Cream Sandwich olacağını duyurmuştu. Chrome tarayıcısında Flash eklentisi olmamasının nedenini ise Adobe aldığı bu karara bağladı. Bunun yerine Adobe, Google ile işbirliği yaparak gelişmiş HTML 5 ve CSS Regions desteğini Chrome tarayıcısına getireceğini açıkladı.

Ancak Google, Chrome tarayıcısının final sürümünü yayınladıktan sonra Android işletim sisteminde gömülü olarak sunduğu tarayıcısı ile değiştirmeyi planlıyor. Böylece Google, Flash Player'ın sonlandırılmasına hazır olduğunu göstermiş oluyor. Sadece üçüncü taraf mobil tarayıcılarda Flash eklentisini kullanmak mümkün olacak.

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balomer 7 yıl en beğenilen
hacılar birde iyi tarafında bakın DH de reklam görmiyeceğiz









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sertacarslan 7 yıl TuffkiLLe
TuffkiLLe

Adobe'un "artık flash desteği vermeyeceğim" dediği gün söylemiştik bunun olacağını.. Apple'a flash desteklemiyor diyerek itin biyerine sokan ve flashı hayati bir ihtiyaçmış gibi gösteren arkadaşlar çok değil birkaç ay sonra flashsız bir mobil dünyada ne yapacaklar acaba ?

Sonuçta HTML5 daha ileri bir teknoloji, flash'ın tedavülden kalkması kaçınılmazdı..

Arkadaşım, flash'ın bir sonu olacağını, eski teknoloji olduğunu biz de biliyoruz. Bizim söylediğimiz, HTML5 destekli siteler yaygınlaşıp, flash destekli siteler tamamen kapanana kadar flash desteğinin gerekli olduğu...
Neden bir seçim yapmak zorunda kalıyorum? Neden hem HTML5, hem flash desteğim birlikte olmasın???
TuffkiLLeAdobe'un "artık flash desteği vermeyeceğim" dediği gün söylemiştik bunun olacağını.. Apple'a flash desteklemiyor diyerek itin b...
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eng304 7 yıl
freestyle_
html5 çok iyi , daha az sistem kaynağı kullanıyor diyorsunuz umarım öyle olur ama kendimce yaptığım ufak bir test ile en az flash kadar sistemi zorluyor html5. Şöyle ki: youtube.com/... sayfasına girdim altta Join the HTML5 Trial linkine tıkladım. Böylece youtube html5 e dönüşüyor. html5 ile bir müzik videosunu açıp bilgisayarı zorlaması için 1080p yi seçtim. İşlemci kullanımına baktım. %70-95 arası geziniyor ve videoyu tam akıcı izleyemiyorum. Aynı klibi 1080p flash olarak açtığımda işlemciye biraz daha az yükleniyor ve video daha akıcı oynuyor. Dünyanın en çok kullanılan sitelerinden birinde html5 durumu bu. Denemek isteyen denesin. Kullandığım tarayıcı Chrome. Keşke dedikleri gibi az kaynak tüketsede html5 youtube kullansam. Bu videoda apple ürünleriyle html5 ile flash karşılaştırması yapan biri var. Meraklıysanız izlemenizde fayda var zira flash ezmiş geçmiş.
Yok gözümle görmeden inanmam diyorsanız bir sürü html5 flash karşılaştırması var. İzleyin, deneyin görün. Önemli not: iPhone kullananlar hiç heveslenmesin o donanımları html5 ide kaldırmaz. Acı ama gerçek. Apple ın kendi sitesinde bile sgs2 daha akıcı çalışıyor.
html5 geldi cihazlarımız uçacak gibi bir yanılgıya düşmeyin.Bende isterim sitelerdeki animasyonlar vs. daha az sistem kaynağı istesin ama göz var nizam var bugün baktığımda flash çok daha az sistemi yoruyor.İleride ne olur bilemem ancak daha çok zaman var flashın bitmesine. Flash ın yerine html5 ve ya ne gelirse gelsin daha az donanım isteyecekse buyursun gelsin karşı değilim yanlış anlaşılmasın. Konu ile ilgili yorumuma gelirsem, hem flash yok hem chrome hem de android. O tarayıcı uçar uçar benden söylemesi. Kaç sekmeye kadar açabileceğiz bakalım.

Size katılmamaktayım hem s2 hem macbook pro kullanıyorum. Ama youtubeda flashla izleyince işlemci 70-80 dereceye ulaşıyor. HTML 5'te ise 60-50 derece arasında gidiyor. Bunu MacOS X'te Safariyle denedim. Ayrıca HTML 5 aynı videoda %45 işlemci gücü kullanırken flash %72 kullanıyordu. S2 ile flash deneyimimde ise telefonun ekranın üst kısmı ve kamera etrafı daha çok ısınmaktaydı HTML 5'e göre Bence flash artık bitti mobilde bitmese bile bitmeli.
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felekut 6 yıl
Bazı ayfoncuların anlamsızca sevindiği durum.Şöyle ki Telefonun kendi tarayıcısıyla gönül rahatlıyla flash la hazırlanmış sitelere girebileceğiniz veya flash uygulamarını kullanabileceğiniz 1080 p video izleyebileceğiz (tabii bu anlamsız olur kasar ama en azından istediğinz yerden video,haber izleyebilirsiniz) bir tarayıcınız var zaten varsın chrome de olmasın ne fark eder ki
not:tabii telefonu alırken flash destediğinin olmasına dikkat edin. Sony xperia miro kullanıyorum 800 mhz işlemciye rağmen flashta kasma falan yok html5 te aynı şekilde
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DH Misafiri 7 yıl
Flash yok diye o kadar yuklendiler ios'a. Google'in kendi tarayicisi bile flashi acmiyor. Bence android fanlari guzel bi cevap almis oldu. Yinede google'dan bunu beklemezdim.
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DH Misafiri 7 yıl
Flash bir zamanaşımı. Rahmetli çok kastı kendini:) daha iyisi varken eskiye dönük kalmayalım
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rabbitweed 7 yıl
kim ne desin flash a ihtiyacimiz var.ozellikle turkiyede.bankalar olsun online radyolar olsun hayatta html5 e gecemez.Dh zaten hayatta gecmez..biz turkiye olarak yine flasha devam ederiz
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xLmNt13 7 yıl
flashsız eaghh :P
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MrSilence 7 yıl
ÖmerFarukBal
hacılar birde iyi tarafında bakın DH de reklam görmiyeceğiz

firefox/chrome için adblock plus eklentisini kur masaüstünde de görme
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artenis 7 yıl MrSilence
MrSilence

ÖmerFarukBal

hacılar birde iyi tarafında bakın DH de reklam görmiyeceğiz


firefox/chrome için **** plus eklentisini kur masaüstünde de görme


Teşekkürler DH sayfası ılk kurulduğu yıl gibi tertemiz görünüyor şimdi

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balomer 7 yıl MrSilence
MrSilence

ÖmerFarukBal

hacılar birde iyi tarafında bakın DH de reklam görmiyeceğiz


firefox/chrome için **** plus eklentisini kur masaüstünde de görme


bende kurulu zaten onlar sorun değil
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abrenax 7 yıl
flash normal bilgisayarlarda bile rahat çalışmıyor. ben son sistem bir bilgisayarda bile bazı flash oyunları yavaşlamadan dolayı oynayamıyorum veya online film izlerken arka planda 3 4 tane flash reklam olması yüzünden film donmaya başlıyor ve bazen de çöküyor. bu kadar kullanışsız olmasına rağmen nasıl çok uzun süre kullanıldı onu da bir türlü anlayamadım ama artık sitelerde bir an önce flash ile ilgili her şeyin kaldırılıp html5 e geçmesi lazım.
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ArcShresR 7 yıl
flashsız olmaz ya
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infom@n 7 yıl
Keşke diğer tarayıcılar da desteğini çekse o zaman tık diye ölür:) kurtuluruz.
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4mylove 7 yıl
Ayfanlara gün doğdu xD
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thriller89 7 yıl
Steve Jobs keske calismalarinin meyvesini gorebilseydi. Adam yillardir ite kaka, teknolojide devir atlatmayi basardi. Sonunda vazgecirdi su antika flashtan. Yakinda cihazlara can cekistiren flashtan eser kalmayacak. Helal olsun.
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Firaristt 7 yıl
flash'ın olmaması şuanda ksııntı yaratıyor evet. ama ileride bu sorun da çözülecektir bence... ama o zamana kadar flash olsa iyi olurdu kanatindeyim. Chrome mobile fena eğil denediğim kadarıyla güzel animasyonlarla süslenmiş bir tarayıcı :) ilk defa dh'e tam sürüm olarak giriş yaptığımda en ufak bir yavaşlama dahi olmadı. Daha beta olmasın rağmen gayet güzel :) Sayfa yüklendikten sonra gayet güzel çalışıyor ama flash'ın olmayışı arada kendini hissettiriyor hani. Onu geçtim de dh'deki videolar ne zaman mobilden rahat izleyebileceğiz? Şu son birkaç video incelemeyi telefondan izleyememiştim de... Tam açılacakken iptal oluyordu, diğer sitelerde çatır çatır açıyorken DH'de açmaması sinir bozucu oluyor :S
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