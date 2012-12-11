Android için DeadSpace kısa bir süreliğine indirimde

EA Games tarafından mobil platformlar için geliştirilen ve uzaylılar tarafından işgal edilen bir uzay istasyonunda geçen üçüncü şahıs aksiyon oyunu Dead Space, kısa süreliğine Play mağazasında indirime girdi.





Konsol kalitesinde grafikleri, stereo soundtrack müzikleri, ses efektleri ve oyun tecrübesi ile uzun süre popülerliğini kaybetmeyen Dead Space, EA'in hergün bir uygulamada indirim yaptığı Daily Deal promosyonu uyarınca 0.99$ olarak indirime girdi.





Fiyat sadece Kuzey Amerika için geçerli. Uluslarası mağazalarda 1.29$ seviyesine kadar çıkıyor. Ülkemizde ise 1.22$ olarak sunuluyor.









https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ea.deadspace_row



