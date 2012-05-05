Android için Facebook uygulaması güncellendi, Sohbet ve Kamera kısayolları kaldırıldı

Android platformunun en popüler uygulamalarından olan resmi Facebook uygulaması, bugün yeni bir güncelleme aldı.





Uygulamanın 1.9 versiyonundan sonra uygulama menüsüne Kamera ve Sohbet kısayolları eklenmişti. Ancak ayrı bir uygulama gibi görünen bu kısayollar oldukça kafa karıştırıyordu. 1.91 sürümünde ikonların yanına küçük bir Facebook simgesi eklenerek karışıklık giderilmeye çalışılmıştı.





Son 1.9.2 güncellemesiyle de bu ikonlar tamamen menüden kaldırıldı. Bunun dışında bazı hataların da giderildiği belirtiliyor. Facebook Sohbet uygulamasını ise ayrı olarak Google Play üzerinde bulmak mümkün.









https://play.google.com/store/apps/details?id=com.facebook.katana