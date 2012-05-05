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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android için Facebook uygulaması güncellendi, Sohbet ve Kamera kısayolları kaldırıldı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
6,3b
1
5
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Android platformunun en popüler uygulamalarından olan resmi Facebook uygulaması, bugün yeni bir güncelleme aldı.

Uygulamanın 1.9 versiyonundan sonra uygulama menüsüne Kamera ve Sohbet kısayolları eklenmişti. Ancak ayrı bir uygulama gibi görünen bu kısayollar oldukça kafa karıştırıyordu. 1.91 sürümünde ikonların yanına küçük bir Facebook simgesi eklenerek karışıklık giderilmeye çalışılmıştı.

Son 1.9.2 güncellemesiyle de bu ikonlar tamamen menüden kaldırıldı. Bunun dışında bazı hataların da giderildiği belirtiliyor.  Facebook Sohbet uygulamasını ise ayrı olarak Google Play üzerinde bulmak mümkün.


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.facebook.katana

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rainblackk 7 yıl en beğenilen
semih611
halen paylaş butonu yok,üye sayısı milyara dayanan ve googleplay de en çok indirilen ücretsiz uygulamalarda 1.sırada olan bir uygulamaya paylaş butonu koymak gerçektende zor olmalı !

dostum bu durum biraz parayla alakalı sen paylaşmak için pc üzerinden bağlanmalısın bununun nedeneni mobilde reklam göremiyorsun eğer mobilde pc de yapabildiğin her şeyi yapabilirsen facebooka pcde daha az kullanabilirsin yani reklam görmezsin buda facebook un daha az para kazanması demek
semih611halen paylaş butonu yok,üye sayısı milyara dayanan ve googleplay de en çok indirilen ücretsiz uygulamalarda 1.sırada olan bir uygulamay...
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DH Misafiri 7 yıl
rainblackk
semih611halen paylaş butonu yok,üye sayısı milyara dayanan ve googleplay de en çok indirilen ücretsiz uygulamalarda 1.sırada olan bir uygulamaya paylaş butonu koymak gerçektende zor olmalı !
dostum bu durum biraz parayla alakalı sen paylaşmak için pc üzerinden bağlanmalısın bununun nedeneni mobilde reklam göremiyorsun eğer mobilde pc de yapabildiğin her şeyi yapabilirsen facebooka pcde daha az kullanabilirsin yani reklam görmezsin buda facebook un daha az para kazanması demek

öyle diyorsunda BU uygulama android için, androidlerde google adsense vb reklamlar çıkıyor, yani amaçları para kazanmaksa bunu yapabiliyorlar. android tarayıcıların bilgisayar tarayıcılarından pek farkı olduğunu sanmıyorum. Bu Uygulama bir ara Görüntülü konuşma yap butonu görmüştüm bir güncelleme sonrası kayboldu. anlam veremedim hala, Androidde Görüntülü konusma yapabilen varmı Facebook uygulamalarında ?
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rainblackk 7 yıl en beğenilen
semih611
halen paylaş butonu yok,üye sayısı milyara dayanan ve googleplay de en çok indirilen ücretsiz uygulamalarda 1.sırada olan bir uygulamaya paylaş butonu koymak gerçektende zor olmalı !

dostum bu durum biraz parayla alakalı sen paylaşmak için pc üzerinden bağlanmalısın bununun nedeneni mobilde reklam göremiyorsun eğer mobilde pc de yapabildiğin her şeyi yapabilirsen facebooka pcde daha az kullanabilirsin yani reklam görmezsin buda facebook un daha az para kazanması demek
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Fx_57,5 7 yıl
halen paylaş butonu yok,üye sayısı milyara dayanan ve googleplay de en çok indirilen ücretsiz uygulamalarda 1.sırada olan bir uygulamaya paylaş butonu koymak gerçektende zor olmalı !
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make.believe 7 yıl
Ben de menüde ne eksik diyordum.
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Computeus 7 yıl
İsabet olmuş.
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