Android için Firefox 9 yeniliklerle yayınlandı

Masaüstü platformlar için Firefox internet tarayıcısının 9. sürümünü yayınlayan Mozilla, mobil platformlar için de ara vermeden mobil sürümünü indirmeye sundu.





Android için Firefox 9 pek çok yeniliğin yanında tabletler için de optimize edilmiş bir arayüz sunuyor. Sekmeler ve ekran görünümü yüksek çözünürlük için elden geçirildi ve artık internette gezinme daha segizel hale geldi.





Dikey tam ekran gezinti özelliği sayesinde ekranı dik tuttuğunuzda da tam ekran internette sörf yapabiliyorsunuz. Sekmeler sol üst menüde toplanıyor ve ihtiyacınız olmadığında kendisini gizliyor. Yatay görünümde de yine sol kenarda sekmelere ulaşabilmek mümkün.





Sağ üst köşeye yerleştirilen Hareket Çubuğu menüsü Firefox ayarlar, Eklentiler, İndirilenler ve daha pek çok bölümü içerisinde barındırıyor. Ayrıca ileri, geri ve sık kullanılanlar butonları da buraya yerleştirildi.





HTML5 kamera erişimi için girdi etiketi sayesinde geliştiriciler web sitesi veya uygulama geliştirirken Firefox’u terketmeden fotoğraf çekebilir, barkod tarayabilir.





HTML5 form doldurucu API ile kod veya kütüphane gerektirmeden internet üzerindeki formları kolayca doldurabilirsiniz. Android için Firefox 9, masaüstü sistemler için geliştirilen Firefoz ile aynı işleme motorunu kullanıyor.





Masaüstü sürümler için olmazsa olmazlardan birisi olan eklentiler Android sürümünde de karşımıza çıkıyor. 160’dan fazla Firefox eklentisi hali hazırda kullanıcıları bekliyor. Android için Firefox 9, Android Market’ten indirilebiliyor.