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Android için Firefox 9 yeniliklerle yayınlandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,1b
1
14
Tarayıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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Masaüstü platformlar için Firefox internet tarayıcısının 9. sürümünü yayınlayan Mozilla, mobil platformlar için de ara vermeden mobil sürümünü indirmeye sundu.

Android için Firefox 9 pek çok yeniliğin yanında tabletler için de optimize edilmiş bir arayüz sunuyor. Sekmeler ve ekran görünümü yüksek çözünürlük için elden geçirildi ve artık internette gezinme daha segizel hale geldi.

Dikey tam ekran gezinti özelliği sayesinde ekranı dik tuttuğunuzda da tam ekran internette sörf yapabiliyorsunuz. Sekmeler sol üst menüde toplanıyor ve ihtiyacınız olmadığında kendisini gizliyor. Yatay görünümde de yine sol kenarda sekmelere ulaşabilmek mümkün.

Sağ üst köşeye yerleştirilen Hareket Çubuğu menüsü Firefox ayarlar, Eklentiler, İndirilenler ve daha pek çok bölümü içerisinde barındırıyor. Ayrıca ileri, geri ve sık kullanılanlar butonları da buraya yerleştirildi. 

HTML5 kamera erişimi için girdi etiketi sayesinde geliştiriciler web sitesi veya uygulama geliştirirken Firefox’u terketmeden fotoğraf çekebilir, barkod tarayabilir.

HTML5 form doldurucu API ile kod veya kütüphane gerektirmeden internet üzerindeki formları kolayca doldurabilirsiniz. Android için Firefox 9, masaüstü sistemler için geliştirilen Firefoz ile aynı işleme motorunu kullanıyor.

Masaüstü sürümler için olmazsa olmazlardan birisi olan eklentiler Android sürümünde de karşımıza çıkıyor. 160’dan fazla Firefox eklentisi hali hazırda kullanıcıları bekliyor. Android için Firefox 9, Android Market’ten indirilebiliyor.

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strathhmore 7 yıl en beğenilen
Bir mobil internet tarayıcısının, üstelik bu firefox, nasıl flash desteği olmaz anlamıyorum, komik geliyor, experia neo v kullanıyorum gingerbread ve kendi web browseri gayet hızlı, pc ile aynı anda dizihd den bölüm açıyorum ve neredeyse aynı hızda yüklüyor, dizinin part kısmında izlerken çeyreğine geldiğinde bar ın tamamen yüklenmiş olduğunu görüyorum.
Bir mobil internet tarayıcısının, üstelik bu firefox, nasıl flash desteği olmaz anlamıyorum, komik geliyor, experia neo v kullanıyorum gingerbread ve kendi web ...
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RevivaL 7 yıl
Dolphin çok çok iyi ayrıca kullanımı rahat. Pc de mozilla tabi
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hftblgc 7 yıl
Operayi tavsiye ederim cok stabil ve hizli. ozellikle opera turboyu actiginiz zaman ucusa geciyo
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Akbaba89 7 yıl
Maxthon'da güzel tavsiye ederim.Opera'yı sevmedim çünkü tablet için sürümü yok mobile olarak görüyor birkaç sorun çıkmıştı bu yüzden hatırlayamadım ne olduğunu şimdi,editlerim.
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mustafa1300 7 yıl
birde Türkçe olsa ...
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Python 7 yıl
Xoomda tablette denedim.
-Sayfa yükleme süreleri dolphin hd,google kendi tarayıcısı,operaya göre çok uzun
-Ortalama dh tablet versiyonu açılması 15 saniyeyi buldu,halbuki google kendi tarayıcısında 2-3 saniyeyi geçmiyor,keza dolhin hd'de durum aynı çok uzun değil
-Flash yok
-Sol tarafta ekranın çeyreğini kapatan kirleten sekmeleri gösteren tab kısmı var gereksiz derecede büyük kapanmıyor.
-Resimlerin görüntülerin yazıların kalitesi daha düşük ve kötü
14.71 mb veriye acıdım yükledim biraz test ettim vede sildim.
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FurkanGNS 7 yıl
FireFox'un Flash desteği olmaması büyük eksiklik. Daha önce ki sürümde 10 MB'ı boşuna indirmiştim, şimdi bunu denemiyorum bile. Dolphin ile devam..
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strathhmore 7 yıl en beğenilen
Bir mobil internet tarayıcısının, üstelik bu firefox, nasıl flash desteği olmaz anlamıyorum, komik geliyor, experia neo v kullanıyorum gingerbread ve kendi web browseri gayet hızlı, pc ile aynı anda dizihd den bölüm açıyorum ve neredeyse aynı hızda yüklüyor, dizinin part kısmında izlerken çeyreğine geldiğinde bar ın tamamen yüklenmiş olduğunu görüyorum.
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Dark Shade 7 yıl
denedim fakat gerçekten çok kötü...
eski sürümleri de çok kötüydü...
en iyisi android in orjinal tarayıcısı...
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muratsss 7 yıl
flash desteği olmadıktan sonra ve dolphin hd gibi kullanışlı bir tarayıcı varken kullananı fazla olmayacaktır sanırım. chrome çıksa ya hatta pc'de sık kullanılanlarla eşleştirme gibi bir şansımız olsa çok güzel olurdu.
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sertacarslan 7 yıl
Girdim baktım. Kullanıcı yorumları çok kötü. Flash da yokmuş. Opera varken bu çöp...
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JohnLord 7 yıl
daha flash desteği yok bunu sadece ios için üretseler daha iyi olur flash için uğraşmazlar (uğraşmıyolar zaten)
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Guest-F8946C419 7 yıl
Firefox 9 biraz daha hızlı geldi 8'e göre.

Tabii telefon ve tabletlerde durum nasıl bilemem.
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Diabelica 7 yıl
Umarım pc sürümünde olduğu gibi kasım kasım kasılmaz.
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