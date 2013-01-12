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Android için Flipboard, Daydream desteğiyle güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
641
1
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Android 4.2 sürümü ile birlikte sunulan ve şarj veya dock esnasında bir nevi ekran koruyucu görevi gören Daydream için uygulama destekleri de gelmeye devam ediyor.

BeanFlinger ve Google Currents'tan sonra Flipboard da Daydream desteği sunmaya başladı. Son Android güncellemesi ile birlikte, Daydream ayarları altında Flipboard seçeneğini seçerek, uygulamanın kapak resimlerini ekrana getirmesini sağlıyorsunuz. Resime tıklayarak ise uygulamaya geçiş yapıyorsunuz.

Bunun haricinde bazı hatalar da giderilmiş.


http://www.androidauthority.com/flipboard-update-daydream-support-146856/ Yorum Yaz
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