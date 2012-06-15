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Android için Flipboard betası güncelleme aldı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,1b
1
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Magazin tarzında besleme okuma uygulamalarının en popülerlerinden olan Flipboard, iOS platformundan sonra bir süredir Android için de beta sürecindeydi. Beta sürümü, gelen geri bildirimler ışığında hataların giderilmesi için güncellenmeye devam ediyor.

Bu güncellemede diyalog kutuları görsel olarak iyileştirilirken, RAM optimizasyonu ile düşük bellek bulunduran cihazlarda takılmaların giderilmesi, batarya optimizasyonu ve bazı hataların giderilmesi şeklinde yenilikler bulunuyor.

Android için Flipboard 1.8.4 beta 3 sürümü halen Play mağazasına gelmiş değil. Ancak eposta kaydı ile gelişmelerden haberdar olunabiliyor.


https://downloads.flipboard.com/android-beta/0a319c667/Flipboard-1.8.4-63-beta-release.apk

http://flipboard.com/android/


http://www.androidcentral.com/flipboard-android-beta-updated-memory-and-battery-improvements?style_mobile=0 Yorum Yaz
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