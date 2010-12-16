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Android için Google Maps 5.0 çıktı: 3D görünüm ve offline özellikler geldi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
27,4b
1
79
Mobil Uygulamalar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Beş yıl önce kullanıma sunulan ve bugün 100 milyondan fazla kullanıcısı bulunan Google Maps uygulamasının, Android tabanlı telefonlar için hazırlanan 5.0 sürümü çıktı. Android 1.6 ve üzeri işletim sistemine sahip tüm akıllı telefonlarla çalışan uygulamanın yeni versiyonunda gelen özelliklerden faydalanabilmek için Android 2.0 ve üzeri işletim sistemine sahip olmaniz gerekiyor. Peki Android için hazırlanan Google Maps uygulamasının 5.0 sürüm numaralı yeni versiyonu ne gibi yenilikler vaad ediyor, gelin birlikte bakalım.

Android için Google Maps 5.0 çıktı: 3D görünüm ve offline özellikler geldi
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Google Maps 5.0 uygulamasının en önemli yeniliği vektörel grafikleri baz alan yeni 3D görünüm özelliği. Yapıların üç boyutlu görünümleri sunan uygulama, bu sayede konum belirleme cihazları arasında hızla yaygınlaşan 3D görünüm özelliği ile daha interaktif ve eğlenceli yönlendirme ve haritalandırma yeteneğine kavuşmuş oluyor. Google Maps 5.0'da üç boyutlu görüntüleme için çeşitli kullanım modları bulunuyor. Kullanıcılar, Türkiye'den herhangi bir şehir olmasa da dünya çapında 100 farklı şehirde, çift parmakla haritayı aşağı doğru kaydırarak 3D moduna geçebiliyor aynı zamanda yine çift parmak kullanarak üç boyutlu yapıların etrafını dönebiliyor ve bu sayede her yönden farklı bir görüş açısı elde edebiliyorlar. Akıcı yakınlaştırma özelliği sayesinde de yine parmakların çifti birlikte veya ayrı ayrı kullanılarak harita ve katmanları sürekli olarak farklı yakınlaştırma seviyelerine ölçekleyebiliyor ve yine parmak hareketlerinizi durdurarak bu uygulamanın durmasını sağlayabiliyorsunuz. 3D görünümle ilgili bahsedeceğimiz diğer bir detay ise pusula modu. Bu kullanım modu sayesinde, 3D modunda harita sürekli olarak sizin perspektifinizi yakalarken, tüm katmanları nezih ve okunabilir göstermeye devam ediyor.

Android için Google Maps 5.0 çıktı: 3D görünüm ve offline özellikler geldi
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Google Maps 5.0 ile gelen bir diğer önemli yenilik ise "çevrimdışı güvenilirlik" hizmeti. Yeni sürümle birlikte dinamik harita çizim teknolojisinde önemli gelişmeler kaydettiğini belirten Google, kullanıcıların her zaman, her yerden internet bağlantısı yakalamayacağını göz önünde bulundurarak, harita ve konum belirleme özelliğinin çevrimdışıyken de kullanılmasını hedefliyor. Temel olarak sıklıkla ziyaret ettiğiniz yerleri bellekte saklamaya başlayan uygulama bu sayede, bağlantınız olmasa bile bellekten çağırdığı kayıt bilgileriyle aynı çevrimiçi durumda olduğu gibi işlevini yerine getirmeye devam ediyor. Öte taraftan canlı trafik bilgisi gibi interaktif uygulamalar içinse, doğal olarak internet bağlantısına olan ihtiyacınız devam ediyor. Uygulama aynı zamanda çevrimdışı yeniden yönlendirme özelliğini de getirmeye başlıyor. Bu sayede başlangıçta internet bağlantısına ihtiyaç duyulsa da yanlış bir yöne saptığınızda geri dönmek için internet bağlantısını ihtiyaç duymuyorsunuz. Google ayrıca dinamik harita çizim teknolojisini maksimuma çıkartmak için henüz ilk adımları attığını ve yaptığı hesaplamalara göre harita görüntülemenin artık %70 daha az data kullanımı gerektirdiğine de dikkat çekiyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Google Maps 5.0, Android 1.6 işletim sistemli tüm akıllı telefonlara kurulabiliyor. Ancak 3D görünüm ve çevrimdışı özellikler için Android işletim sisteminin 2.0 ve üzeri versiyonlarına ihtiyaç duyuluyor. Android kullanıcıları Google Maps 5.0'ı, Android Market üzerinden indirebiliyorlar.




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:::KR@L::: 8 yıl
önceden haritanın tamamını indirebiliyorduk.
offline olarak tamamını görebiliyorduk.
artık öye bi özellik yok sanırım
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photo sir 8 yıl
offline nin bu kadar geç gelmesi büyük hata
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gurolyakal 8 yıl
htc desire 2.2 kullanıyorum. market bana acık. yurt dısından aldım. ama goggle maps 5.0 ı hiç bir yerde bulamadım ve indiremedim. bilen varsa paylaşsın lutfen...
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gurol 8 yıl

gurolyakal

htc desire 2.2 kullanıyorum. market bana acık. yurt dısından aldım. ama goggle maps 5.0 ı hiç bir yerde bulamadım ve indiremedim. bilen varsa paylaşsın lutfen...

Telefonda türk hattı takılı ise market %100 açık olmuyor. Marketten "market enabler" aratın. Programı kurun ve hattınızı yurtdışı gösteren hileyi çalıştırın (ikinci ekrandan başka bir GSM operatörünün ismine basılı tutun). Tabiki bunun da çalışması için telefonunuzun root edilmiş olması gerek. (Desire nasıl root edilir bilmiyorum). Bu işlemlerden sonra markete baktığınızda maps güncellemesini göreceksiniz.

Diğer bir yöntem de paketi ayrıca indirip kurmak.

Son olarak şuna da değinmek lazım, Desire çift parmak hareketi hariç destekliyor.
google.com/...

Fully-supported devices include:
The following devices support panning, zooming, tilting, and rotating gestures.

Samsung Nexus S
Samsung Galaxy S
Motorola Droid
Motorola Droid 2
Motorola Droid X
HTC Incredible
HTC EVO 4G
HTC G2

Partially-supported devices include:
The following devices support all features except two-finger rotation.

HTC Desire
Sony Ericsson X10
LG Ally
HTC Nexus One
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siyahtemas 8 yıl
Helal olsun sana @asiboldon, doğrudan bilgi paylaşımı diye senin yaptığına derim... Teşekkürler gardaşım...
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eyucel77 8 yıl
Applanet'de var, oradan indirip kurabilirsiniz. Ben öyle yaptım. Hatta market güncellemesini de öyle yaptım.
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ten_don 8 yıl
pusula özelliği ayfon dörtte var yok denilmiş ama.
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Computeus 8 yıl
Market Enabler olmadan çıkan yeni sürümü göremezsiniz.
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cagdasuzunoglu 8 yıl
arkadaşlar galaxy s kullanıyorum ama markette bulamadım. aramayı ne deyip yapacağız. yada barkodu falan yokmu bu programın.
ayrıca 2.2 sürümünü kullanıyorum jpo
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Mad_Wolf 8 yıl
bende onu dedim
markette bulamadim diye
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igtx 8 yıl
google.com/... şurada destekleyen cihazları listelemişler. Henüz 3D olayı ve pusula iPhone için çalışmıyor.

Marketten ben dün indirdim ve pusulayı da kalibre ettim. Gayet güzel hatta nefis olmuş


Marketten görmek için sanırım market enabler tarzı bir uygulamayla markette dolanmak gerek. Türkiye'den bağlanınca bazı şeyleri göremiyorsunuz çünkü...
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Bl00dyHell 8 yıl
Google'ı seviyorum
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face1tr 8 yıl
düzeltme:
yanlış ileti
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