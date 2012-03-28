Android için Google Maps, 6.5 sürümüne güncellendi

Google'ın navigasyon alanındaki lider hizmetinin mobil uygulaması Android için Google Maps, yaklaşık 50 milyar kilometreyi haritalamış durumda. Her güncellemede farklı bir yeniliğe kavuşan Google Maps, 6.5 sürümü ile bu kez daha gelişmiş bir görünüm ve yüksek çözünürlüklü haritalara kavuşuyor.





Yeniden tasarlanan Navigasyon ana ekranı Android 4.0 ve üzeri modeller için geçerli. Navigasyon ana ekranından yeni bir güzergah girmek veya favoriler arasından seçim yapmak daha kolaylaşıyor.





Eğer Android cihazınız HD çözünürlüklü bir ekrana sahipse daha net görüntü sunan yüksek çözünürlüklü haritaları kullanabilirsiniz. Daha fazla renk kontrastı, daha hızlı akışlar, görüntüye daha az engel olan etiketler buna dahil.





Ayrıca rota hesaplama ile daha az aktarımı olan veya daha kısa mesafenin yürünebileceği güzergahlar seçmek mümkün. 475 şehir için aktarım ve planlamalar erişilebilir durumda.





Android için Google Maps 6.5, Play Store mağazasında yerini aldı.