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Android için Google Maps, 6.5 sürümüne güncellendi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın navigasyon alanındaki lider hizmetinin mobil uygulaması Android için Google Maps, yaklaşık 50 milyar kilometreyi haritalamış durumda. Her güncellemede farklı bir yeniliğe kavuşan Google Maps, 6.5 sürümü ile bu kez daha gelişmiş bir görünüm ve yüksek çözünürlüklü haritalara kavuşuyor.

Yeniden tasarlanan Navigasyon ana ekranı Android 4.0 ve üzeri modeller için geçerli. Navigasyon ana ekranından yeni bir güzergah girmek veya favoriler arasından seçim yapmak daha kolaylaşıyor.

Eğer Android cihazınız HD çözünürlüklü bir ekrana sahipse daha net görüntü sunan yüksek çözünürlüklü haritaları kullanabilirsiniz. Daha fazla renk kontrastı, daha hızlı akışlar, görüntüye daha az engel olan etiketler buna dahil.

Ayrıca rota hesaplama ile daha az aktarımı olan veya daha kısa mesafenin yürünebileceği güzergahlar seçmek mümkün. 475 şehir için aktarım ve planlamalar erişilebilir durumda.

Android için Google Maps 6.5, Play Store mağazasında yerini aldı.

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darbelux 7 yıl en beğenilen
bundan sonra benim için yandex akar, yandex deki o geniş istanbul trafik bilgisi ve istanbulun karış karış panorama haritası bile yeter.. google maps dan çok çok daha iyi
bundan sonra benim için yandex akar, yandex deki o geniş istanbul trafik bilgisi ve istanbulun karış karış panorama haritası bile yeter.. google maps dan çok ço...
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sas_sas 7 yıl
@geregsiz

Navigasyon olayi icin 2 sey gerekli
1 _GPS alicisi, ki o sende var
2 _haritali bir yazilim ki bu da google map gibi cevrim ici veya IGO, Ndrive, sygic gibi android versiyonu olan cevrim disi yazilim olabilir.
Navigasyon icin data baglantisini kullanmak -ki bu heryerde 3G olmayacagi icin- hem rasyonel olmayacagi hem de parali olacagi icin pek akillica olmaz.

sana lazim olan 'Igo myway' i telefonuna kurman.....
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Berbat Ferhat 7 yıl
Öyle bir ballandırmışsınız ki gören de Türkiye'de çalışıyor sanır ha
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söny 7 yıl Berbat Ferhat
zalimferi

Öyle bir ballandırmışsınız ki gören de Türkiye'de çalışıyor sanır ha


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E_Aydin35 7 yıl
Görüntü bakımından gayet renkli ve güzel, seçenejk sunulması kullanıcılar için yadi HD olaması falan vs. güzel olmuş.. Daha çok gelişeceğine inanıyorum.
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electro77 7 yıl
Birde google street view özelliği gelmiş. Gerçi daha nasıl kullanılacağını bulamadım.
Avrupadaki görüntüler HD bizim buralar yine SD :)
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X-FI 7 yıl
bende update ettim.. fakat navigationı bir türlü kullanamıyorum ülkenizde destekl ideğil diyor... kktc de yaşıyorum.
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Lordinarius 7 yıl
bu haritalar bildiğin resimden oluşuyor bu resimlerin çözünürlüğünün öncekine kıyasla daha yüksek olduğunu belirtmiş
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cedayroy 7 yıl
Google yi seviyorum
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dogaunl 7 yıl
Gelişme var
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TaLeNDiL 7 yıl
Bu 475 şehir arasında halen İstanbul yok, malesef. Açıkçası GMaps, Yandex'ten kat kat daha iyi bir uygulama ama navigasyonda Türkiye desteği sunmadığı sürece Yandex bu coğrafyada giderek büyüyecek.
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Dartanyan 7 yıl
Yüksek çözünürlükten kasıtları HD, muhtemelen editör bire bir çevirdi haberi. 1280x720 dir ya da ona yakın bir değerdir o dedikleri...
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