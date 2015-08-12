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Android için OneNote güncellendi, not alma kolaylaştı

3 yıl
1,1b
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Android için OneNote güncellendi, not alma kolaylaştı
Microsoft'un not alma temelli popüler uygulaması OneNote, yeni bir özellikle Android tarafında güncellendi.
Kullanışlı arayüzü üzerinden zengin içeriğe sahip notlar alınmasına / düzenlenmesine imkan tanıyan OneNote, Android için aldığıı yeni sürümüyle "Floatie" isimli yeni bir özelliğe kavuştu. Bu özellik sayesinde uygulama ufak bir pencere haline gelerek çalışma gösteriyor ve böylece internette gezerken bu pencere yardımıyla hızlı notlar alınabiliyor. Aynı anda birden fazla iş yapanlar için oldukça faydalı bir özellik olan Floatie, Facebook'un uzun zaman önce sunduğu "sohbet kafalarına" benzer bir deneyim vaat ediyor.
Ücretsiz sunulan Android için OneNote, direkt olarak aşağıdan elde edilebiliyor. Bahsi geçen özelliğin kısa zaman içerisinde herkese geleceği belirtiliyor. 

http://www.androidauthority.com/microsoft-onenote-floatie-633150/ Yorum Yaz
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