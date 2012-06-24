Android için Pinterest uygulaması Google I/O 2012'de duyurulacak

Önümüzdeki hafta başlayacak Google I/O 2012 geliştirici konferansı, Android kullanıcıları tarafından merakle beklenen resmi Pinterest uygulamasının tanıtımına sahne olabilir. Kısa sürede büyük bir kullanıcı kitlesi elde ederek en büyük sosyal paylaşım siteleri arasındaki yerini alan Pinterest, Mart 2011'de iPhone modelleri için mobil uygulamasını yayınlamıştı. Android ve iPad sürümlerinin ise, geliştirme aşamasında olduğu biliniyordu.

Play Store'da yayınlanan resmi Google I/O 2012 uygulamasını inceleyen Audroid sitesi, Android bölümünde Pinterest başlıklı bir oturuma rastlamış. Bu oturumda sunumu, Pinterest yöneticisi Cynthia Maxwell ve üst düzey yazılım mühendisi Carl Rice gerçekleştirecek. Uygulama üzerindeki oturum açıklamasında yer alan "Şimdi Android için mevcut" ibaresi resmi uygulamanın birkaç gün içerisinde çıkış yapacağını gösteriyor.

Android işletim sistemli mobil cihaz sahipleri, Pinterest sosyal ağına bağlanmak, paylaşımda bulunmak için sitenin mobil versiyonunu ya da alternatif Pinterest uygulamalarını kullanıyordu. Resmi yazılım ile paylaşım sitesine erişim çok daha kolay hale gelecek.

İlk etapta sadece akıllı telefonların kullanabileceğini tahmin ettiğimiz uygulama, daha sonra Android tablet bilgisayarlarını da destekleyecektir. Instagram, Flipboard ve şimdi de resmi Pinterest uygulamasının Android'e uyarlanması, mobil sektörün yarısını oluşturan bu dev ekosistemin kullanıcıları için oldukça sevindirici bir gelişme.

27 Haziran - 29 Haziran tarihlerinde San Francisco'nun en büyük sergi salonu Moscone Center'da düzenlenecek Google IO 2012 geliştirici konferansı, gerek Android gerekse diğer Google servisleri açısından büyük öneme sahip oturumlarla bezenmiş. Gerçekleştirilecek tanıtımlar hakkında daha fazla bilgi için resmi uygulamayı inceleyebilirsiniz.

http://ausdroid.net/2012/06/24/pinterest-to-launch-on-android-at-google-io/