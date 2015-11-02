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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android için SoundCloud Pulse yayınlandı

SoundCloud, içerik üreticileri mobil tarafta sevindirecek yeni Android uygulaması Pulse'u resmi olarak yayınlandı. iOS'a da geleceği söylenen uygulama, hesap yönetimi kolaylaştırıyor.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,3b
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Android için SoundCloud Pulse yayınlandı

İnternet dünyasının öne çıkan ses / müzik servislerinden SoundCloud, içerik üreticilere yönelik hazırladığı yeni Andrıid uygulaması Pulse'yi kullanıma sundu.
Geçtiğimiz yıl mobil uygulamalarından içerik üreticilere yönelik bazı imkanları kaldırmasıyla büyük eleştiri alan SoundCloud, bu durumu yeni geliştirdiği uygulaması Pulse ile geride bıraktı. İlerleyen dönemde iOS sürümü de gelecek olan uygulama, içerik üreticilerin (Müzik, podcast ya da diğer sesler) hesaplarını yönetmesine imkan tanıyor.
Uygulama ile kişiler en son takipçi aktivitelerini (Beğenme, paylaşma ve takip) kontrol edebiliyor ve ayrıntılı dinlenme verileri sağlayabiliyor. Yorumlara cevap verme şansı tanıyan ve yüklenen şarkıları telefonda yüklü diğer uygulamalar aracılığıyla paylaşabilen Android için SoundCloud Pulse, sade arayüzüyle de rahat şekilde kullanılabiliyor.
Yakın zamanda çok daha detaylı özellikler kazanacağı söylenen SoundCloud Pulse, ücretsiz olarak aşağıdan elde edilebiliyor.
 

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